Dois escândalos como gatilho: a FIFA anuncia novas regras para cartões vermelhos na Copa do Mundo de 2026

Contexto: Em fevereiro, durante a partida de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões entre o Benfica de Lisboa e o Real Madrid, o jogador do Benfica Gianluca Prestianni foi protagonista de um suposto incidente de racismo. O argentino, que não foi convocado para a seleção da Albiceleste na Copa do Mundo, teria proferido insultos racistas contra Vinicius Júnior, mas, durante a discussão, cobriu a boca com a camisa para que não ficasse claro o que ele realmente havia dito ao brasileiro. Prestianni foi suspenso posteriormente, mas ainda assim pôde terminar a partida contra o Real.

Em meados de abril, a UEFA suspendeu Prestianni por um total de seis partidas “por comportamento discriminatório”. Duas semanas depois, a FIFA estendeu a suspensão a todas as competições em todo o mundo, de modo que ele teria perdido também as duas primeiras partidas da fase de grupos da Copa do Mundo, caso tivesse sido convocado.