Em uma coletiva com representantes da mídia de todo o mundo, Pierluigi Collina, chefe da Comissão de Árbitros da FIFA, anunciou que, a partir de agora, o árbitro mostrará um cartão vermelho se os jogadores cobrirem a boca com a mão, a camisa ou de qualquer outra forma. Mas: “Somente se for uma conversa conflituosa. Se for amigável, por exemplo, porque ambos os jogadores atuam no mesmo clube e se enfrentam com suas seleções nacionais, não haverá intervenção.”
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Dois escândalos como gatilho: a FIFA anuncia novas regras para cartões vermelhos na Copa do Mundo de 2026
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Contexto: Em fevereiro, durante a partida de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões entre o Benfica de Lisboa e o Real Madrid, o jogador do Benfica Gianluca Prestianni foi protagonista de um suposto incidente de racismo. O argentino, que não foi convocado para a seleção da Albiceleste na Copa do Mundo, teria proferido insultos racistas contra Vinicius Júnior, mas, durante a discussão, cobriu a boca com a camisa para que não ficasse claro o que ele realmente havia dito ao brasileiro. Prestianni foi suspenso posteriormente, mas ainda assim pôde terminar a partida contra o Real.
Em meados de abril, a UEFA suspendeu Prestianni por um total de seis partidas “por comportamento discriminatório”. Duas semanas depois, a FIFA estendeu a suspensão a todas as competições em todo o mundo, de modo que ele teria perdido também as duas primeiras partidas da fase de grupos da Copa do Mundo, caso tivesse sido convocado.
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Escândalo na final da Copa Africana: a FIFA toma medidas
A FIFA também tirou lições de outro incidente, ocorrido poucas semanas antes do caso Prestianni. A partir de agora, qualquer jogador que abandonar o campo em protesto contra uma decisão do árbitro receberá cartão vermelho. O mesmo se aplica aos membros da comissão técnica que tentarem induzir seus jogadores a fazer o mesmo.
Na final da Copa Africana das Nações contra o Marrocos, a seleção senegalesa, sob orientação do técnico Pape Thiaw, abandonou o campo em bloco após duas decisões polêmicas da arbitragem e se recusou a continuar a partida. O Senegal acabou vencendo a partida na prorrogação, mas, dois meses depois, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) declarou o Marrocos vencedor a posteriori.
Lesões simuladas por goleiros? A FIFA ainda não consegue entender
As mudanças nas regras da FIFA já divulgadas antes da Copa do Mundo visavam principalmente combater a perda de tempo — como as novas regras dos cinco segundos em saídas de gol, escanteios e laterais. No entanto, Collina destacou a importância do “bom senso” dos árbitros: “Se um jogador, por exemplo, é especialista em lançamentos laterais longos e tem um longo caminho pela frente, é claro que a contagem regressiva não deve ser iniciada.”
Ainda é questionável como a FIFA lidará com a nova prática de goleiros fingirem lesões para permitir que o técnico converse rapidamente com a equipe à beira do campo e, se necessário, implemente novas instruções táticas. De modo geral, na Copa do Mundo, um jogador atendido em campo só pode voltar ao jogo após um minuto. Resta saber como isso será tratado no caso do goleiro. “Contamos também com a compreensão dos jogadores em relação a esse problema”, disse Collina.