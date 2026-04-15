Dois erros e a busca pelo recorde: Manuel Neuer vive uma montanha-russa de emoções contra o Real Madrid

O lendário goleiro do FC Bayern foi titular pela 137ª vez pelo FCB na Liga dos Campeões, na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, ultrapassando assim ninguém menos que Lionel Messi (136). O líder incontestável nesse ranking continua sendo, por enquanto, Iker Casillas, com 149 partidas como titular na Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

O jogo em que Neuer bateu seu “pequeno” recorde começou de forma extremamente desfavorável para ele: após apenas 35 segundos, sem estar realmente sob pressão, ele jogou a bola diretamente nos pés de Arda Güler. O jogador da seleção turca não hesitou e, de cerca de 30 metros, mandou a bola em arco alto por cima do capitão do FCB, mandando-a para o fundo da rede do time de Munique. Também no 1 a 2, Neuer parecia desfeliz após uma cobrança de falta de Güler.

Neuer já não tinha se saído muito bem na partida de ida, quando tentava acelerar o jogo em momentos de transição. No entanto, no final das contas, suas inúmeras defesas espetaculares prevaleceram, o que lhe rendeu uma participação decisiva na vitória por 2 a 1 e, posteriormente, a eleição pela UEFA como o melhor jogador da partida.