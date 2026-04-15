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Jonas Rütten

Traduzido por

Dois erros e a busca pelo recorde: Manuel Neuer vive uma montanha-russa de emoções contra o Real Madrid

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
M. Neuer
L. Messi
I. Casillas

Ainda não se sabe por quanto tempo Manuel Neuer continuará jogando. Caso ele renove por mais um ano com o FC Bayern, terá a chance de alcançar um recorde histórico.

O lendário goleiro do FC Bayern foi titular pela 137ª vez pelo FCB na Liga dos Campeões, na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, ultrapassando assim ninguém menos que Lionel Messi (136). O líder incontestável nesse ranking continua sendo, por enquanto, Iker Casillas, com 149 partidas como titular na Liga dos Campeões pelo Real Madrid. 

O jogo em que Neuer bateu seu “pequeno” recorde começou de forma extremamente desfavorável para ele: após apenas 35 segundos, sem estar realmente sob pressão, ele jogou a bola diretamente nos pés de Arda Güler. O jogador da seleção turca não hesitou e, de cerca de 30 metros, mandou a bola em arco alto por cima do capitão do FCB, mandando-a para o fundo da rede do time de Munique. Também no 1 a 2, Neuer parecia desfeliz após uma cobrança de falta de Güler. 

Neuer já não tinha se saído muito bem na partida de ida, quando tentava acelerar o jogo em momentos de transição. No entanto, no final das contas, suas inúmeras defesas espetaculares prevaleceram, o que lhe rendeu uma participação decisiva na vitória por 2 a 1 e, posteriormente, a eleição pela UEFA como o melhor jogador da partida.

  • Caso Neuer renove mais uma vez por um ano seu contrato com o clube campeão alemão e seja titular em uma eventual semifinal e final nesta temporada, o recorde histórico de Casillas pode ficar seriamente ameaçado.

    Só na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayern já tem oito jogos garantidos na próxima temporada. Além disso, é muito provável que haja ainda alguns jogos de mata-mata. O jogador de 40 anos poderia, portanto, ainda ter chances de bater esse recorde da Liga dos Campeões.

    No entanto, é muito provável que ele não baseie sua decisão sobre o futuro, que ainda está pendente, nisso. Ele já havia dito o mesmo na terça-feira, durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra o Real, quando foi questionado se a perspectiva de conquistar o título influenciaria sua decisão.

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  • Urbig NeuerGetty Images

    Neuer parece inclinado a renovar com o FC Bayern — Urbig deve ter mais oportunidades de jogar

    Além disso, Neuer anunciou que o clube e ele anunciarão uma decisão em breve. “Não acho que vá demorar muito mais”, acrescentou ele, “até que eu me decida e tome uma decisão. E então, é claro, haverá conversas com o clube.”

    Os dirigentes do Bayern deram a entender recentemente que estariam dispostos a renovar o contrato do jogador de 40 anos por mais um ano, caso ele assim o deseje. Neuer enfatizou várias vezes que quer ouvir bem o que seu corpo tem a dizer antes de tomar uma decisão.

    O jornal Sport Bild informou recentemente que uma prorrogação do contrato de Neuer por mais um ano agora é “provável”. Nesse caso, porém, os dirigentes do Bayern pretendem que o campeão mundial de 2014 tenha uma participação bem mais moderada na próxima temporada. Já o substituto de Neuer, Jonas Urbig, deve ganhar mais tempo de jogo e, assim, estar ainda mais bem preparado para a era pós-Neuer. Fala-se de que o jogador de 22 anos deve disputar 20 partidas.

    Nesta temporada, Urbig já defendeu o gol em 14 partidas. No entanto, ele também se beneficiou do fato de que Neuer teve que fazer uma pausa forçada de quase um mês no início do ano devido a duas lesões musculares, perdendo assim seis jogos.

  • Liga dos Campeões: Manuel Neuer em busca do recorde de Casillas

    PosiçãoJogadorPartidas como titular na Liga dos CampeõesClube
    1Iker Casillas149Real Madrid
    2Manuel Neuer137FC Bayern
    3Lionel Messi136FC Barcelona
    4Sergio Ramos129Real Madrid
    5Xavi126FC Barcelona
    6Raul123Real Madrid
    7Sergio Busquets121FC Barcelona
    8Gerard Piqué120FC Barcelona
    9Thomas Müller119FC Bayern
    10Ryan Giggs118Manchester United
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