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Dois em um! Será que as vitórias na Premier League e na Liga dos Campeões levariam Mikel Arteta a reconsiderar a renovação do contrato com o Arsenal ou alimentariam seu desejo de seguir os passos de Arsène Wenger?
Títulos conquistados por Arteta como técnico do Arsenal
Depois de ver Unai Emery enfrentar dificuldades para corresponder às expectativas sob a pressão de seguir os ilustre passos de Arsène Wenger, Arteta — que vinha trabalhando ao lado de Pep Guardiola no Manchester City — retornou ao Emirates Stadium em dezembro de 2019.
Ele não tinha experiência em liderar uma comissão técnica naquele momento, mas se adaptou rapidamente à função mais exigente e comandou a conquista da FA Cup em 2020 — seguida pela vitória na Community Shield no final daquele ano. Outra vitória na tradicional partida de abertura da nova temporada do futebol inglês foi tudo o que Arteta conseguiu mostrar por seus esforços nos cinco anos seguintes.
O Arsenal foi reconstruído e se tornou um verdadeiro candidato ao título, depois de passar por um período de seis anos sem se classificar para a Liga dos Campeões, mas terminou como vice-campeão atrás do Manchester City e do Liverpool em três temporadas consecutivas.
Inevitavelmente, surgiram questionamentos sobre a “garra” coletiva e a capacidade de Arteta de conquistar os maiores títulos. Uma resposta positiva finalmente veio na temporada 2025-26, quando o clube conquistou seu primeiro título da primeira divisão desde os lendários “Invincibles” de 2003-04. A equipe também chegou à final da Copa da Europa, e enfrentará o Paris Saint-Germain nesse grande evento continental no sábado.
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Será que duas vitórias consecutivas levariam Arteta a reconsiderar suas opções?
O Arsenal busca levantar esse troféu icônico pela primeira vez. Se conseguisse, será que Arteta — cujo contrato atual vai apenas até o verão de 2027 — se sentiria tentado a buscar novos desafios?
Quando essa pergunta foi feita a Parlour, o grande ex-jogador dos Gunners — falando em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “Eu não concordaria com isso. Acho que, considerando a trajetória que ele levou o clube, as dificuldades que eles enfrentaram desde o início e o fato de o clube ter mantido a confiança nele...
“Lembro-me de ter conversado com Edu e de como o clube se manteve firme. Acho que o fato de terem conseguido superar as dificuldades e alcançar o sucesso é realmente o que todos vão valorizar.
“É tão fácil simplesmente mudar e trazer outro técnico, mas se você mantém as pessoas, acredita nelas, lhes dá os recursos e depois sai melhor do outro lado e realmente ganha algo, isso simplesmente torna a história muito melhor e prova que a estabilidade e a crença no projeto funcionam se você realmente acreditar.”
Será que Arteta conseguirá igualar a longevidade de Wenger no norte de Londres?
O copresidente do Arsenal, Josh Kroenke, afirmou que renovar o contrato de Arteta é “uma prioridade absoluta”. A diretoria do clube, juntamente com uma torcida fiel, está ansiosa para ver o técnico de 44 anos seguir os passos de Wenger e se tornar mais um pilar de longa data no banco de reservas.
Questionado sobre se Arteta pode, de alguma forma, seguir os passos dos 22 anos de Wenger no comando, Parlour — que trabalhou sob o comando de Le Professeur — acrescentou: “Por que ele não poderia e por que eles não poderiam? A estabilidade que ele proporcionou ao Arsenal, e isso faz parte do DNA do clube, deu a eles a base para lutar e serem candidatos ao título em cada competição.
“É incrível a consistência nos últimos anos e agora novamente neste ano. Além disso, a mudança do diretor esportivo, Andrea Berta, que chegou este ano, contratou os jogadores, realmente foi atrás dos alvos e adicionou profundidade ao elenco. Isso realmente mostra como o Arsenal Football Club é bem administrado e, com sorte, eles poderão continuar nessa direção.”
- GOAL
Título histórico da Liga dos Campeões em jogo na Hungria
Arteta tem se empenhado em desviar a atenção de seus planos futuros, já que o Arsenal continua na disputa por troféus mais prestigiados. Ele tem afirmado regularmente que essa questão só será abordada quando uma campanha memorável chegar ao fim.
Esse momento será alcançado após o confronto contra o PSG em Budapeste, com a esperança de que as comemorações frenéticas na Hungria — à medida que os livros de recordes forem reescritos — sejam seguidas por mais boas notícias em relação ao contrato antes que outra janela de transferências se abra para negociações.