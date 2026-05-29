Dois em um! Será que as vitórias na Premier League e na Liga dos Campeões levariam Mikel Arteta a reconsiderar a renovação do contrato com o Arsenal ou alimentariam seu desejo de seguir os passos de Arsène Wenger?

Depois de ver Unai Emery enfrentar dificuldades para corresponder às expectativas sob a pressão de seguir os ilustre passos de Arsène Wenger, Arteta — que vinha trabalhando ao lado de Pep Guardiola no Manchester City — retornou ao Emirates Stadium em dezembro de 2019.

Ele não tinha experiência em liderar uma comissão técnica naquele momento, mas se adaptou rapidamente à função mais exigente e comandou a conquista da FA Cup em 2020 — seguida pela vitória na Community Shield no final daquele ano. Outra vitória na tradicional partida de abertura da nova temporada do futebol inglês foi tudo o que Arteta conseguiu mostrar por seus esforços nos cinco anos seguintes.

O Arsenal foi reconstruído e se tornou um verdadeiro candidato ao título, depois de passar por um período de seis anos sem se classificar para a Liga dos Campeões, mas terminou como vice-campeão atrás do Manchester City e do Liverpool em três temporadas consecutivas.

Inevitavelmente, surgiram questionamentos sobre a “garra” coletiva e a capacidade de Arteta de conquistar os maiores títulos. Uma resposta positiva finalmente veio na temporada 2025-26, quando o clube conquistou seu primeiro título da primeira divisão desde os lendários “Invincibles” de 2003-04. A equipe também chegou à final da Copa da Europa, e enfrentará o Paris Saint-Germain nesse grande evento continental no sábado.