'Dois cartões vermelhos!' - Jude Bellingham perde a paciência com o árbitro após o Real Madrid sofrer uma derrota dramática no dérbi para o Atlético de Madrid

A tensão do dérbi de Madri transbordou no momento em que o apito final soou, com Jude Bellingham liderando os protestos contra o árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. Em imagens que rapidamente circularam pelas redes sociais, o ex-astro do Borussia Dortmund foi visto se aproximando do árbitro e gritando repetidamente "Dois cartões vermelhos! Dois!" para expressar sua incredulidade com as decisões tomadas durante a partida. A explosão completou uma noite de imensa frustração para o Real Madrid, que sentiu que a arbitragem alterou fundamentalmente o rumo do jogo em favor do time de Diego Simeone.

A raiva de Bellingham teve origem em dois incidentes específicos no primeiro tempo, nos quais ele acreditava que jogadores do Atlético deveriam ter sido expulsos cedo. O primeiro envolveu uma entrada com a sola de Cristian 'Cuti' Romero diretamente em Bellingham, que resultou apenas em cartão amarelo apesar de uma revisão do VAR. O segundo lance polêmico viu Kang-in Lee escapar de punição por uma entrada dura em Fede Valverde.

Essas injustiças percebidas foram ampliadas quando o Real Madrid ficou com dez jogadores no segundo tempo, deixando os visitantes correndo atrás do placar com desvantagem numérica, algo que no fim se mostrou excessivo para ser superado.