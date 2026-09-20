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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

'Dois cartões vermelhos!' - Jude Bellingham perde a paciência com o árbitro após o Real Madrid sofrer uma derrota dramática no dérbi para o Atlético de Madrid

J. Bellingham
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho

Jude Bellingham chegou ao limite no Riyadh Air Metropolitano quando o Real Madrid sofreu uma apertada derrota por 2 a 1 para o rival Atlético de Madrid. O internacional inglês foi filmado em uma discussão furiosa com a arbitragem, enquanto os ânimos se exaltavam após uma série de decisões controversas no dérbi da capital.

  • Bellingham desconta sua fúria em Ortiz Arias

    A tensão do dérbi de Madri transbordou no momento em que o apito final soou, com Jude Bellingham liderando os protestos contra o árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. Em imagens que rapidamente circularam pelas redes sociais, o ex-astro do Borussia Dortmund foi visto se aproximando do árbitro e gritando repetidamente "Dois cartões vermelhos! Dois!" para expressar sua incredulidade com as decisões tomadas durante a partida. A explosão completou uma noite de imensa frustração para o Real Madrid, que sentiu que a arbitragem alterou fundamentalmente o rumo do jogo em favor do time de Diego Simeone.

    A raiva de Bellingham teve origem em dois incidentes específicos no primeiro tempo, nos quais ele acreditava que jogadores do Atlético deveriam ter sido expulsos cedo. O primeiro envolveu uma entrada com a sola de Cristian 'Cuti' Romero diretamente em Bellingham, que resultou apenas em cartão amarelo apesar de uma revisão do VAR. O segundo lance polêmico viu Kang-in Lee escapar de punição por uma entrada dura em Fede Valverde.

    Essas injustiças percebidas foram ampliadas quando o Real Madrid ficou com dez jogadores no segundo tempo, deixando os visitantes correndo atrás do placar com desvantagem numérica, algo que no fim se mostrou excessivo para ser superado.

    • Publicidade
  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho detona o nível da arbitragem

    Enquanto Bellingham levou suas reclamações ao gramado, o técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, foi igualmente contundente em sua avaliação após a partida. O treinador português, que nunca foge de controvérsias, questionou a experiência da equipe de arbitragem e sugeriu um viés sistêmico contra seu time.

    Mourinho foi particularmente crítico em relação à nomeação de Ortiz Arias, afirmando: "O árbitro não tinha experiência para apitar um clássico. Ele tem 41 anos. É um árbitro ruim, que só trabalhou em partidas menores. Parabéns ao comitê de arbitragem por esta nomeação. Mas o sr. Trujillo tem um histórico com o Real Madrid.


  • Mourinho revive a controvérsia Negreira

    A diatribe do treinador não parou no pessoal específico, já que ele seguiu insinuando que o fantasma de escândalos passados de arbitragem ainda assombra a elite do futebol espanhol. Referindo-se ao infame caso Negreira, Mourinho questionou a integridade do ambiente atual, dizendo: "Coisas acontecem neste estádio que não são normais. O gol anulado do Osasuna é uma piada, o que aconteceu em San Sebastian... A La Liga é a mesma de quando eu a deixei. Vamos lutar. Meus jogadores estão saindo tristes. Negreira não está aqui, está? Ou ainda está?


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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid apresenta queixa formal

    A revolta dentro do clube foi formalizada em um comunicado oficial divulgado pouco depois da partida, no qual o Real Madrid descreveu a arbitragem como "catastrófica". O clube expôs suas queixas, concentrando-se no que considerou uma falta de consistência na forma como seus jogadores foram tratados em comparação com os do Atletico.

    A cúpula do Bernabeu também detalhou os incidentes específicos que considerou terem sido mal conduzidos, começando pela dividida aos 35 minutos envolvendo Cuti Romero. O comunicado oficial do clube explicou a sequência dos acontecimentos: "Aos 35 minutos, em uma bola dividida, Bellingham chegou à bola antes de Romero, que fez a falta com o pé esquerdo. Ortiz Arias mostrou inicialmente cartão amarelo, mas Trujillo Suarez então o chamou para revisar o lance no monitor do VAR."

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