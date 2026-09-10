É esperado que Ekitike volte por volta da virada do ano. Isak teve sorte no sentido de não ter enfrentado uma concorrência feroz por sua vaga enquanto tentava recuperar a forma?

Em resposta a essa pergunta, o ex-ponta do Liverpool Pennant, que falava em associação com o NetBet Casino, disse à GOAL: “Eu não diria sorte, porque acho que eles talvez teriam encontrado uma maneira de escalar os dois.

“No momento da lesão de Ekitike, [Cody] Gakpo não estava atuando bem. Sabemos que Ekitike gosta de cair pela esquerda, então não me surpreenderia se, em algum momento, Isak tivesse começado pelo meio, Ekitike pudesse ter ido para o lado esquerdo e puxado para dentro com o pé direito, como Gakpo faz, e às vezes se juntado a ele como dois camisas 9.

“Mas são dois bons jogadores, grandes jogadores, e você não pode ter um jogador assim sentado no banco. Eles teriam dado um jeito, eu acho, para que os dois jogassem em algum momento.”