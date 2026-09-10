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Dois camisas 9? Alexander Isak, de £ 125 milhões, é bom demais para ficar “sentado no banco”, enquanto ex-estrela do Liverpool explica o que vai acontecer quando Hugo Ekitike voltar de lesão
Liverpool gastou alto em talento ofensivo em 2025
Uma gastança de luxo durante o verão de 2025 fez o Liverpool renovar um elenco que ainda curtia o brilho da conquista do título da Premier League. Florian Wirtz foi contratado por £116 milhões (US$ 157 milhões), Ekitike por £69 milhões (US$ 94 milhões) e Isak se tornou o jogador mais caro do futebol britânico ao trocar o St James’ Park por Anfield.
O meia alemão Wirtz teve dificuldades para causar o impacto desejado, Ekitike sofreu uma lesão no tendão de Aquiles em abril e Isak, que perdeu a pré-temporada e depois quebrou a perna, marcou apenas quatro gols em todas as competições.
O jogador de 26 anos foi mais questionado no início de 2026-27, mas balançou as redes em três ocasiões nas suas últimas duas partidas pela Premier League. Uma faísca perdida pode ter sido reacendida, com Iraola sem precisar se preocupar neste momento com quem deve liderar o ataque.
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Isak teve sorte de não ter se tornado um reserva de £ 125 milhões?
É esperado que Ekitike volte por volta da virada do ano. Isak teve sorte no sentido de não ter enfrentado uma concorrência feroz por sua vaga enquanto tentava recuperar a forma?
Em resposta a essa pergunta, o ex-ponta do Liverpool Pennant, que falava em associação com o NetBet Casino, disse à GOAL: “Eu não diria sorte, porque acho que eles talvez teriam encontrado uma maneira de escalar os dois.
“No momento da lesão de Ekitike, [Cody] Gakpo não estava atuando bem. Sabemos que Ekitike gosta de cair pela esquerda, então não me surpreenderia se, em algum momento, Isak tivesse começado pelo meio, Ekitike pudesse ter ido para o lado esquerdo e puxado para dentro com o pé direito, como Gakpo faz, e às vezes se juntado a ele como dois camisas 9.
“Mas são dois bons jogadores, grandes jogadores, e você não pode ter um jogador assim sentado no banco. Eles teriam dado um jeito, eu acho, para que os dois jogassem em algum momento.”
Isak precisa corresponder às expectativas em Anfield em 2026-27
Às vésperas da nova temporada, a lenda do Liverpool Robbie Fowler, que ainda é carinhosamente conhecido como ‘Deus’ pela metade vermelha de Merseyside, admitiu à GOAL que estava preocupado com a condição física de Isak e com sua capacidade de corresponder às expectativas.
Ele disse sobre o fato de o sueco precisar dar certo nesta temporada para que qualquer pensamento em um reforço adicional fosse deixado de lado: “Absolutamente. E esse também é o caso dos técnicos. O técnico [Arne Slot] obviamente não correspondeu no segundo ano, então as pessoas questionaram isso. E, como todos sabemos, se as pessoas começam a questionar as coisas, então só há um caminho a seguir.”
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Isak marca, e Barcola se junta ao setor ofensivo
Isak esteve entre os goleadores nos jogos contra Nottingham Forest e Ipswich, mas voltou a passar em branco na estreia do Liverpool na Champions League de 2026-27, quando a equipe virou para vencer o Atletico Madrid por 2 a 1 em Anfield.
Mais uma alta quantia foi investida no ponta francês Bradley Barcola, com £123 milhões (US$ 167 milhões) sendo desembolsados, e ele acrescenta mais um elemento à dor de cabeça de escalação que o técnico do Liverpool, Iraola, terá de enfrentar em algum momento em um futuro não muito distante.
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