Dois 10,0, uma estrela desperdiça sua grande chance: o balanço da temporada do FC Bayern de Munique

Após a dobradinha de 2019 e o histórico heptacampeonato de 2020, o FC Bayern passou por uma espécie de período de estagnação, se comparado às suas próprias expectativas e à identidade do clube. Com exceção do ano de 2024, em que não conquistou nenhum título, o líder do futebol alemão sempre venceu o campeonato, mas nada além disso.

Agora, após uma temporada absolutamente dominante na Bundesliga, o campeão recordista voltou à capital alemã e conquistou em Berlim, além do título do campeonato, também a Copa da Alemanha. Apenas a dramática eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões e a única derrota na Bundesliga contra o FC Augsburg no final de janeiro lançam uma sombra sobre uma temporada que, na verdade, foi muito forte para o FCB, marcada especialmente por dois protagonistas. Um jogador com alto salário, por outro lado, foi a decepção da temporada.

Observação: jogadores com menos de 600 minutos em campo não recebem nota.