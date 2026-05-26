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Kane KompanyGetty Images
Nino Duit

Traduzido por

Dois 10,0, uma estrela desperdiça sua grande chance: o balanço da temporada do FC Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
V. Kompany
H. Kane
J. Kimmich
M. Olise
M. Neuer
J. Urbig
K. Laimer
J. Stanisic
J. Tah
D. Upamecano
S. Gnabry
J. Musiala
L. Diaz
N. Jackson
L. Karl
L. Goretzka
A. Pavlovic
R. Guerreiro
T. Bischof
S. Boey
A. Davies
H. Ito
M. Kim

O FC Bayern conquistou a dobradinha, mas foi eliminado de forma dramática pelo Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões. Como foi o desempenho de cada jogador?

Após a dobradinha de 2019 e o histórico heptacampeonato de 2020, o FC Bayern passou por uma espécie de período de estagnação, se comparado às suas próprias expectativas e à identidade do clube. Com exceção do ano de 2024, em que não conquistou nenhum título, o líder do futebol alemão sempre venceu o campeonato, mas nada além disso. 

Agora, após uma temporada absolutamente dominante na Bundesliga, o campeão recordista voltou à capital alemã e conquistou em Berlim, além do título do campeonato, também a Copa da Alemanha. Apenas a dramática eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões e a única derrota na Bundesliga contra o FC Augsburg no final de janeiro lançam uma sombra sobre uma temporada que, na verdade, foi muito forte para o FCB, marcada especialmente por dois protagonistas. Um jogador com alto salário, por outro lado, foi a decepção da temporada.

Observação: jogadores com menos de 600 minutos em campo não recebem nota.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Munique, goleiro: Manuel Neuer

    Quanta agitação cabe em uma temporada? Manuel Neuer: “Sim!” O capitão do Bayern de Munique teve atuações brilhantes, como na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o PSG ou na partida de ida das quartas de final contra o Real Madrid. Mas também cometeu erros graves, como na partida de volta contra o Real. No geral, porém, as impressões positivas prevaleceram. Nesse meio tempo, Neuer teve que ficar de fora várias vezes devido a problemas musculares (como na final da Copa da Alemanha), comemorou seu 40º aniversário, renovou mais uma vez seu contrato após meses de debates – e retorna à seleção alemã para a Copa do Mundo, também após meses de debates. Nota: 2,5.

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  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, goleiro: Jonas Urbig

    Devido às lesões recorrentes de Neuer, ele teve uma quantidade surpreendentemente grande de oportunidades e se destacou com atuações sólidas e, em alguns casos, até brilhantes (Eindhoven, Wolfsburg). Atualmente, o jogador de 22 anos é considerado o goleiro titular designado. A única questão é: quando chegará a sua hora? Nota: 2,5.

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, defesa: Dayot Upamecano

    Sob a orientação do ex-zagueiro Vincent Kompany, o francês de 27 anos superou quase totalmente sua tendência a cometer erros e se consolidou entre os melhores zagueiros centrais do mundo. A recompensa foi uma renovação de contrato milionária até 2030. Nota: 2.

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, defesa: Jonathan Tah

    Após algumas dificuldades iniciais, logo se entrosou perfeitamente com Upamecano. Muitas vezes, Tah brilhou como salvador em momentos de grande necessidade: nenhum jogador do Bayern registrou mais intervenções defensivas e chutes bloqueados do que ele. A contratação do Bayer Leverkusen neste verão revelou-se um acerto. Nota: 2.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Munique, defesa: Min-Jae Kim

    O terceiro opção indiscutível na zaga. No entanto, foi utilizado principalmente como reserva na segunda metade da temporada da Bundesliga — e, na maioria das vezes, mostrou-se extremamente sólido. Ainda assim, o sul-coreano de 29 anos é considerado um candidato a ser vendido. Nota: 3,5.

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  • hiroki itoGetty Images

    FC Bayern de Munique, defesa: Hiroki Ito

    Retornou aos gramados em novembro, após se recuperar de uma fratura no metatarso, mas não conseguiu ir além do papel de reserva discreto. Na primavera, o japonês de 27 anos ficou afastado dos gramados por mais um mês devido a uma lesão muscular. Nota: 4.

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Defesa: Konrad Laimer

    Consolidou-se como um jogador fundamental em sua terceira temporada no FC Bayern. O meio-campista de formação atuou com grande solidez tanto na lateral esquerda quanto na direita e, além disso, deu muitos impulsos ao jogo ofensivo. As exigências supostamente exageradas do austríaco de 28 anos nas negociações para a renovação de seu contrato, que expira em 2027, causaram recentemente atritos. Nota: 2.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Munique, defesa: Josip Stanisic

    O parceiro ideal de Laimer no outro lado da defesa. Após uma primeira metade da temporada sólida, Stanisic realmente se destacou na primavera. O jogador de 26 anos, formado nas categorias de base do clube, interpretou seu papel como lateral de forma um pouco mais defensiva do que Laimer, mas mesmo assim acumulou muitos pontos. Desempenhos negativos, como na partida de ida contra o PSG, foram a exceção. Nota: 2.

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  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Defesa: Alphonso Davies

    O lateral-esquerdo canadense de 25 anos passou por uma temporada extremamente frustrante. Após uma longa pausa devido a uma lesão no ligamento cruzado, Davies só voltou em dezembro, mas desde então ficou de fora várias vezes. Atualmente, ele está fora de ação devido a uma lesão muscular na coxa e perderá, no mínimo, a estreia da Copa do Mundo em casa. Quando Davies jogou, ele não convenceu. Nem mesmo em sua surpreendente escalação como titular na partida de ida contra o PSG, quando causou um pênalti. Nota: 4,5.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Munique, defesa: Sacha Boey

    Devido à escassez de jogadores nas laterais defensivas, Boey acumulou, de forma surpreendente, bastante tempo de jogo na fase inicial da temporada. Ele teve um desempenho razoável, mas não se destacou de forma significativa. Por volta da virada do ano, ele ficou afastado por semanas devido a uma doença; em seguida, voltou por empréstimo ao seu ex-clube, o Galatasaray, em Istambul. Futuro incerto. Nota: 4.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Defesa: Tom Bischof

    O novo reforço, contratado a título gratuito do TSG Hoffenheim, teve a oportunidade de atuar regularmente na posição pouco habitual de lateral-esquerdo, demonstrando várias qualidades promissoras. De certa forma, Bischof (20) segue os passos de Joshua Kimmich, e é perfeitamente possível que tenha uma trajetória semelhante. Nota: 3.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, meio-campo: Joshua Kimmich

    O indiscutível maestro no esquema 4-2-3-1 de Kompany. Kimmich (31) organizou o jogo do Bayern a partir da defesa, criou perigo no terço ofensivo e deu mais passes do que qualquer outro jogador. Único ponto negativo: nas duas partidas das semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG, o jogador de 31 anos não conseguiu impor sua presença. Nota: 2.

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  • Aleksandar PavlovicGetty

    FC Bayern de Munique, meio-campo: Aleksandar Pavlovic

    Titular indiscutível ao lado de Kimmich nos jogos importantes. O jogador de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, não teve um desempenho tão marcante quanto o de Kimmich, mas foi, sem dúvida, uma grande mais-valia graças aos seus passes inteligentes e precisos. Nota: 2,5.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, meio-campo: Leon Goretzka

    Após seu sensacional renascimento na temporada anterior, Goretzka teve um ano mediano no final de sua passagem por Munique. Como claro terceiro opção no meio-campo defensivo, ele acabou tendo bastante tempo de jogo na Bundesliga, já decidida, e conseguiu alguns pontos de pontuação. No último jogo em casa contra o Colônia, os próprios torcedores se despediram dele com emoção. Nota: 3,5.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, meio-campo: Raphael Guerreiro

    Para se despedir, Raphael Guerreiro teve uma temporada típica de Raphael Guerreiro. Em partidas de menor importância, o português de 32 anos atuou em diversas posições e se mostrou um artilheiro confiável. Seu contrato chega ao fim após três anos e não será renovado. Nota: 3,5.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, ataque: Serge Gnabry

    Por falta de alternativas, o jogador de 30 anos conquistou no verão passado uma vaga como titular atrás do atacante Kane — e aproveitou essa oportunidade de maneira impressionante. A recompensa foi um novo contrato até 2030. No entanto, pouco antes da fase decisiva da temporada, Gnabry sofreu uma lesão nos adutores e também perderá a Copa do Mundo. Nota: 2,5.

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, ataque: Jamal Musiala

    Teve uma temporada, no geral, decepcionante. O jogador criativo de 23 anos demorou a entrar no ritmo a partir de janeiro, após se recuperar de uma fratura no pernil. No final de março, ele teve que ficar de fora novamente devido a um revés de saúde. Mas então parecia que seu grande momento havia chegado: Musiala de repente desabrochou e entrou no time titular devido à lesão de Gnabry — mas teve três atuações sem brilho nas duas semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG e na final da Copa da Alemanha, desperdiçando assim sua grande chance de um final de temporada redentor. Nota: 4.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, ataque: Michael Olise

    Eleito, com toda a justiça, o melhor jogador da temporada da Bundesliga e, em breve, também candidato ao Ballon d'Or. O francês de 24 anos jogou de forma tão espetacular quanto eficaz ao longo de toda a temporada. Nota: 1.

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  • luis diaz(C)Getty images

    FC Bayern de Munique, ataque: Luis Díaz

    Com seu dinamismo, sua determinação e seu espírito de lutador, o novo reforço do Liverpool FC, que custou 70 milhões de euros, revelou-se um verdadeiro trunfo na ala esquerda. No início, apenas sua eficiência na finalização causava algumas preocupações, mas o colombiano de 29 anos melhorou nesse aspecto ao longo da temporada. Nota: 1,5.

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  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, ataque: Lennart Karl

    Ao mesmo tempo, uma revelação e uma figura polêmica da temporada. Aos 17 anos, Karl conquistou a Liga dos Campeões com grande facilidade e acumulou prêmios de melhor jogador da partida no outono. Durante a pausa de inverno, o driblador sonhava com o Real Madrid; em março, estreou pela seleção alemã. Durante sua última pausa por lesão, Karl desfilou pelo gramado da Allianz Arena usando uma fantasia rosa que cobria todo o corpo. Após sua recuperação, ele voltou em grande forma e conseguiu uma vaga na seleção para a Copa do Mundo. Karl deve causar muito alvoroço, dentro e fora de campo. Nota: 2,5.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, ataque: Harry Kane

    Artilheiro da Bundesliga, vencedor incontestável da Chuteira de Ouro para o melhor artilheiro da Europa, herói da final da Copa da Alemanha — além disso, por vezes também armador e recuperador de bola. O inglês de 32 anos teve a melhor temporada de sua carreira, mas ainda precisa esperar pela grande consagração. Nota: 1.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Munique, ataque: Nicolas Jackson

    Embora tenha marcado um gol a cada 120 minutos, a maioria deles foi, no geral, pouco relevante. Um desempenho insuficiente para os imensos custos de seu empréstimo do Chelsea FC, que totalizaram cerca de 25 milhões de euros (taxa e salário). Como era de se esperar, o Bayern de Munique não contratou o senegalês de 24 anos em caráter definitivo. Nota: 4.

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    • Assistências: 4
  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique: Jogadores não avaliados

    Além de Karl, o técnico Vincent Kompany ajudou vários outros jovens talentos da base a estrearem-se como profissionais, nomeadamente: Cassiano Kiala (17), Erblin Osmani (16), Jonah Kusi-Asare (18), Felipe Chavez (19), Filip Pavic (16), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17), Deniz Ofli (19) e Bara Sapoko Ndiaye (18). Além disso, o experiente terceiro goleiro Sven Ulreich (37) também foi chamado a entrar em campo uma vez.