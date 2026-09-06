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'Dói' - Xabi Alonso reage à derrota do Chelsea para o Arsenal após desgosto tardio no clássico
Alonso reflete sobre a dor do clássico
O Chelsea começou a tarde de forma perfeita quando a contratação de verão de £ 117 milhões, Morgan Rogers, abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. No entanto, os gols de Kai Havertz e Martin Odegaard viraram o jogo a favor do Arsenal, deixando Alonso para refletir sobre o que poderia ter sido em um confronto de alta intensidade no norte de Londres.
"Dói. Dói porque uma derrota tem que doer", disse Alonso à Sky Sports após o apito final. "Foi um jogo muito intenso, com momentos diferentes para tudo. Tivemos chances de empatar. Também no primeiro tempo, tivemos um par de chances. Nunca se fica feliz quando se perde. Depois que marcamos, houve 15 a 20 minutos em que tivemos que defender demais e estávamos com um pouco de dificuldade para retomar o controle. Depois tivemos momentos melhores com a bola. No geral, foi um jogo muito equilibrado, muito intenso. Poderíamos ter ido melhor no segundo gol, ao sofrer tão cedo. Os caras deram tudo, tentaram de tudo. Tem que doer."
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Abordagem tática e bolas paradas
Apesar da derrota, Alonso fez questão de defender sua configuração tática e a postura agressiva que o Chelsea mostrou no Emirates. Essa estratégia proativa fez com que o Chelsea entrasse para a história da Premier League ao se tornar o primeiro time a marcar nos cinco minutos iniciais de seus três primeiros jogos de uma temporada, além de ser o primeiro a conseguir gols tão cedo em três partidas consecutivas da liga desde o Newcastle United, em dezembro de 2024. O espanhol enfatizou que sua equipe ainda está se adaptando à sua filosofia enquanto busca construir consistência a longo prazo.
"Trata-se de se preparar da melhor maneira possível para competir da melhor maneira possível. Você precisa controlar as superioridades pelo lado direito. Faz parte do jogo ter essas ações. Seguimos. É o jogo três e essa vai ser uma caminhada muito, muito longa. Você toma decisões, define abordagens. Queremos ser ativos e tomar a iniciativa. Às vezes nas bolas paradas, às vezes pressionando alto ou mais baixo. Acho que é isso que você precisa para competir em todas as fases. Hoje viemos aqui tentando competir da melhor forma possível, agora precisamos continuar."
Lições do Emirates
A derrota deixa o Chelsea na quarta colocação, com seis pontos, enquanto o Arsenal mantém o início perfeito de campanha. Alonso insistiu que, embora o resultado seja decepcionante, ele está vendo os sinais certos de sua equipe enquanto busca construir uma identidade consistente após um verão de forte investimento, tendo gastado perto de £ 350 milhões na janela de transferências para remodelar Stamford Bridge.
"Aprendi sobre o jogo, sobre nós, sobre o que estamos fazendo, o que estamos começando", observou o técnico ao ser perguntado sobre a diferença entre os dois times. "Os jogadores têm essa atitude, esse desejo de competir melhor jogo a jogo para criar algo em que acreditamos. Até agora estou feliz. Queremos vencer jogos, esse é o objetivo final."
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Lidando com lesões no elenco
O Chelsea foi obrigado a encarar o dérbi sem vários jogadores importantes, e Alonso reconheceu que a falta de opções em certas áreas teve papel no resultado final. No entanto, ele se recusou a usar a ausência de seus principais nomes como desculpa, elogiando o esforço de quem esteve no time titular, enquanto os Blues agora tentam se recuperar quando receberem o recém-promovido Hull City em Stamford Bridge, no sábado.
"Você precisa lidar com lesões, o elenco sente falta do jogador lesionado. Os que nós tivemos foram com tudo. Hoje eles tentaram o melhor e deram tudo", acrescentou Alonso.
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