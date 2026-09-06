Apesar da derrota, Alonso fez questão de defender sua configuração tática e a postura agressiva que o Chelsea mostrou no Emirates. Essa estratégia proativa fez com que o Chelsea entrasse para a história da Premier League ao se tornar o primeiro time a marcar nos cinco minutos iniciais de seus três primeiros jogos de uma temporada, além de ser o primeiro a conseguir gols tão cedo em três partidas consecutivas da liga desde o Newcastle United, em dezembro de 2024. O espanhol enfatizou que sua equipe ainda está se adaptando à sua filosofia enquanto busca construir consistência a longo prazo.

"Trata-se de se preparar da melhor maneira possível para competir da melhor maneira possível. Você precisa controlar as superioridades pelo lado direito. Faz parte do jogo ter essas ações. Seguimos. É o jogo três e essa vai ser uma caminhada muito, muito longa. Você toma decisões, define abordagens. Queremos ser ativos e tomar a iniciativa. Às vezes nas bolas paradas, às vezes pressionando alto ou mais baixo. Acho que é isso que você precisa para competir em todas as fases. Hoje viemos aqui tentando competir da melhor forma possível, agora precisamos continuar."