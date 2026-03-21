AFP
Traduzido por
"Dói muito" – Arne Slot critica as estrelas do Liverpool por seu fraco desempenho, enquanto as esperanças na Liga dos Campeões sofrem um revés com a derrota para o Brighton
Liverpool é derrotado em Brighton
A péssima campanha do Liverpool na defesa do título da Premier League continuou no sábado, com uma derrota por 2 a 1 para o Brighton no Amex Stadium. Welbeck marcou dois gols pelos Seagulls em mais uma tarde difícil para os jogadores de Slot. O Liverpool também viu Hugo Ekitike, contratação do verão, ser forçado a sair no início da partida devido a uma lesão, juntando-se a estrelas importantes como Alisson e Mohamed Salah na sala de tratamento. A derrota deixa o Liverpool na quinta posição da tabela, mas aumentará ainda mais as dúvidas sobre sua capacidade de garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.
- Getty/GOAL
O Slot sofre com a derrota para o Brighton
Slot compartilhou suas reflexões após a partida, dizendo aos repórteres: “É claro que, olhando agora para a tabela do campeonato, essa derrota dói muito e deve nos afetar profundamente. Mas o principal problema é que estamos nessa posição porque perdemos um ponto contra o Wolves no último minuto, devido a um chute desviado. Aquele gol [do Tottenham] na semana passada, aos 90 minutos, é, eu diria, um problema ainda maior do que a derrota fora de casa para o Brighton.”
O técnico do Liverpool também compartilhou suas reflexões sobre ter chegado à marca de dez derrotas, acrescentando: “Isso diz algumas coisas. Em primeiro lugar, mostra como e que grandes times o Liverpool teve nos últimos 10 anos, eu acho. E um grande treinador, aliás, também. Eu poderia vir aqui e contar a vocês todas as razões pelas quais perdemos 10 vezes nesta temporada. Agora, uma delas acabamos de ouvir – gols no final – e acho que hoje isso resume tudo em termos de problemas com lesões nesta temporada. Ficar sem três grandes artilheiros nunca é bom para nenhuma equipe. E, novamente, a posição de lateral-direito... mas, tudo bem, não é meu trabalho encontrar desculpas – meu trabalho é encontrar respostas. Foi isso que tentei fazer novamente hoje e, na minha opinião, não foi tão mal nos primeiros 45 minutos, porque estávamos jogando de igual para igual e, na minha opinião, estivemos perto. Eles estiveram perto algumas vezes, nós estivemos perto duas vezes. No segundo tempo, eles foram a melhor equipe.”
O que deu errado para o Liverpool?
Slot foi questionado sobre o que deu errado para sua equipe contra o Brighton e respondeu: “O que deu errado começou já na preparação para este jogo, como aconteceu tantas vezes nesta temporada. Quando jogamos muito bem e achamos que poderíamos manter esse nível na partida seguinte, ou até melhorar, tivemos Mo Salah lesionado e Alisson [Becker] lesionado. Após dois minutos, Hugo Ekitike saiu, então isso já aconteceu tantas vezes conosco nesta temporada e aconteceu novamente agora. O que aconteceu muito nesta temporada também foi que a primeira chance do time adversário imediatamente resultou em gol. Mas o Brighton mereceu a vitória se considerarmos o segundo tempo, porque no primeiro tempo acho que foi um jogo equilibrado, mas no segundo tempo o Brighton foi o melhor time em campo e mereceu a vitória.”
- Getty Images Sport
E agora?
O Liverpool deve estar grato pela pausa para os jogos internacionais, que lhe dará tempo para descansar e recuperar algumas de suas estrelas lesionadas. Os Reds voltam a campo no dia 4 de abril contra o Manchester City, nas quartas de final da FA Cup.
Publicidade