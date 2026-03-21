"Dói muito" – Arne Slot critica as estrelas do Liverpool por seu fraco desempenho, enquanto as esperanças na Liga dos Campeões sofrem um revés com a derrota para o Brighton

Slot compartilhou suas reflexões após a partida, dizendo aos repórteres: “É claro que, olhando agora para a tabela do campeonato, essa derrota dói muito e deve nos afetar profundamente. Mas o principal problema é que estamos nessa posição porque perdemos um ponto contra o Wolves no último minuto, devido a um chute desviado. Aquele gol [do Tottenham] na semana passada, aos 90 minutos, é, eu diria, um problema ainda maior do que a derrota fora de casa para o Brighton.”

O técnico do Liverpool também compartilhou suas reflexões sobre ter chegado à marca de dez derrotas, acrescentando: “Isso diz algumas coisas. Em primeiro lugar, mostra como e que grandes times o Liverpool teve nos últimos 10 anos, eu acho. E um grande treinador, aliás, também. Eu poderia vir aqui e contar a vocês todas as razões pelas quais perdemos 10 vezes nesta temporada. Agora, uma delas acabamos de ouvir – gols no final – e acho que hoje isso resume tudo em termos de problemas com lesões nesta temporada. Ficar sem três grandes artilheiros nunca é bom para nenhuma equipe. E, novamente, a posição de lateral-direito... mas, tudo bem, não é meu trabalho encontrar desculpas – meu trabalho é encontrar respostas. Foi isso que tentei fazer novamente hoje e, na minha opinião, não foi tão mal nos primeiros 45 minutos, porque estávamos jogando de igual para igual e, na minha opinião, estivemos perto. Eles estiveram perto algumas vezes, nós estivemos perto duas vezes. No segundo tempo, eles foram a melhor equipe.”