AFP
Traduzido por
"Dói mais do que consigo explicar" - Lamine Yamal envia mensagem emocionante aos torcedores do Barcelona após lesão que encerrou sua temporada
Um golpe duro para a superestrela adolescente
O mundo do futebol ficou abalado com a notícia de que a temporada de Yamal chegou oficialmente ao fim. O Barcelona confirmou nesta quinta-feira que o jovem atacante sofreu uma lesão grave no tendão da coxa esquerda, ocorrida logo após marcar o gol da vitória de pênalti contra o Celta de Vigo.
Recorrendo às redes sociais para se dirigir diretamente aos torcedores, Yamal não escondeu sua decepção. O jogador formado na La Masia vem apresentando uma forma sensacional este ano, e o momento em que ocorreu o revés — com títulos em jogo — claramente afetou emocionalmente o adolescente, que agora inicia sua jornada rumo à recuperação.
Yamal compartilha uma postagem sincera no Instagram
Quebrando o silêncio sobre a lesão, Yamal publicou uma declaração comovente em sua conta oficial no Instagram. Ele começou assim: "Esta lesão me mantém fora de campo justamente no momento em que eu mais queria estar lá, e isso dói mais do que consigo explicar. Dói não poder lutar ao lado dos meus companheiros, não poder ajudar quando a equipe precisa de mim. Mas acredito neles e sei que vão dar tudo de si em cada partida."
Torcendo pelo Barcelona das arquibancadas
Com o Barcelona buscando atualmente garantir seu segundo título consecutivo da La Liga, a ausência de Yamal será fortemente sentida em campo. No entanto, o espanhol pretende estar presente e dar voz de apoio das arquibancadas. “Estarei lá, mesmo que seja de fora, torcendo, incentivando e empurrando como mais um deles”, acrescentou ele em sua mensagem aos torcedores.
Sua lesão deixa uma lacuna significativa nas opções de ataque de Flick, especialmente para o próximo Clássico contra o Real Madrid, segundo colocado. Com o clube agora forçado a manter seu ritmo sem seu jogador mais criativo, Yamal também enfrenta uma corrida contra o tempo para estar em plena forma para a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026.
- AFP
Com foco em um retorno mais sólido
Apesar da gravidade da situação, Yamal concluiu sua declaração com uma postura desafiadora e otimista. Ele já está de olho na temporada 2026-27 e em seu eventual retorno aos gramados do Camp Nou. Ele prometeu: “Isso não é o fim; é apenas uma pausa. Voltarei mais forte, mais motivado do que nunca, e a próxima temporada será melhor. Obrigado pelas mensagens e Visca el Barça.”
O caminho para a recuperação será longo, e ainda há dúvidas quanto à sua disponibilidade para a Copa do Mundo de 2026, mas o foco imediato de Yamal será iniciar sua reabilitação. Por enquanto, a torcida do Barcelona deve esperar para ver seu talismã de volta à ação, na esperança de que essa “pausa” realmente leve a um retorno triunfante do jovem talento mais empolgante do mundo.