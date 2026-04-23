"Dói mais do que consigo explicar" - Lamine Yamal envia mensagem emocionante aos torcedores do Barcelona após lesão que encerrou sua temporada

O mundo do futebol ficou abalado com a notícia de que a temporada de Yamal chegou oficialmente ao fim. O Barcelona confirmou nesta quinta-feira que o jovem atacante sofreu uma lesão grave no tendão da coxa esquerda, ocorrida logo após marcar o gol da vitória de pênalti contra o Celta de Vigo.

Recorrendo às redes sociais para se dirigir diretamente aos torcedores, Yamal não escondeu sua decepção. O jogador formado na La Masia vem apresentando uma forma sensacional este ano, e o momento em que ocorreu o revés — com títulos em jogo — claramente afetou emocionalmente o adolescente, que agora inicia sua jornada rumo à recuperação.