"Dói de um jeito indescritível": Lennart Karl se pronuncia após a eliminação no Mundial

A estrela em ascensão do Bayern de Munique sofreu uma ruptura de fibras musculares no último treino antes do último amistoso contra os EUA, no sábado (20h30), em Chicago, e, por isso, perderá sua primeira Copa do Mundo.

Em seu lugar, Assan Ouédraogo, do RB Leipzig, entra na convocação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Ele disse ter “feito de tudo para estar em forma para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões costumam surgir no momento mais inoportuno”, escreveu Karl. Karl havia conquistado sua convocação com uma excelente temporada de estreia no Bayern e boas atuações em sua estreia pela seleção alemã em março.

Karl vai torcer de casa: “Desejo o máximo de sucesso à minha equipe e, claro, vou torcer por ela a cada minuto.” Ele encerrou sua postagem, que incluía uma foto sua visivelmente exausto no gramado, com: “Volto mais forte, prometo.”