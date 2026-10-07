Falando à imprensa antes do amistoso contra o Benin, Martinez explicou o peso psicológico de ficar aquém no cenário mundial. Apesar de ter eliminado a Inglaterra no caminho até a grande final, a derrota na decisão deixou uma marca duradoura no veterano.

"Levei um tempo para refletir; perder a final da Copa do Mundo doeu muito", admitiu o goleiro. "Tentei mudar de clube para me renovar mentalmente, e consegui. Vim para cá [para o Chelsea], e foi a melhor coisa que fiz porque me sinto útil, rápido e bem."

Ele acrescentou: "No fim, tenho que representar meu país, minha família, e tenho que dar o meu melhor."

Martinez também foi questionado antes do jogo sobre o capitão da seleção Lionel Messi, que recentemente disputou sua partida de despedida. "Obviamente, tentei ajudar o máximo possível, e ele sabe disso", disse Martinez. "Nós sempre falamos sobre isso, e foi uma das maiores honras da minha carreira ajudá-lo a conquistar o que ele mais desejava, porque ele é o maior jogador da história."



