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'Doeu muito': Emiliano Martinez revela a dor por trás de sua surpreendente transferência de £ 7,5 milhões do Aston Villa para o Chelsea
Em busca de um novo começo
O jogador de 34 anos concluiu uma surpreendente transferência de £ 7,5 milhões para o oeste de Londres no fim da janela de transferências de verão. O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, agiu rapidamente pelo goleiro argentino depois de Robert Sanchez ter apresentado uma atuação pouco convincente na estreia do clube na Premier League.
Martinez assumiu imediatamente a camisa 1 em Stamford Bridge, enquanto Sanchez foi posteriormente emprestado ao clube italiano Como.
Antes da transferência, o goleiro teve uma passagem muito bem-sucedida por Villa Park, que incluiu a conquista da Liga Europa. No entanto, uma dolorosa derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, o levou a buscar um novo desafio longe de Midlands.
- MIS
"Doeu muito"
Falando à imprensa antes do amistoso contra o Benin, Martinez explicou o peso psicológico de ficar aquém no cenário mundial. Apesar de ter eliminado a Inglaterra no caminho até a grande final, a derrota na decisão deixou uma marca duradoura no veterano.
"Levei um tempo para refletir; perder a final da Copa do Mundo doeu muito", admitiu o goleiro. "Tentei mudar de clube para me renovar mentalmente, e consegui. Vim para cá [para o Chelsea], e foi a melhor coisa que fiz porque me sinto útil, rápido e bem."
Ele acrescentou: "No fim, tenho que representar meu país, minha família, e tenho que dar o meu melhor."
Martinez também foi questionado antes do jogo sobre o capitão da seleção Lionel Messi, que recentemente disputou sua partida de despedida. "Obviamente, tentei ajudar o máximo possível, e ele sabe disso", disse Martinez. "Nós sempre falamos sobre isso, e foi uma das maiores honras da minha carreira ajudá-lo a conquistar o que ele mais desejava, porque ele é o maior jogador da história."
Vida após Messi
Martinez atuou na vitória por 3 a 0 sobre o Benim em amistoso no início da madrugada de quarta-feira, em uma partida que fez parte da despedida internacional de Messi. O lendário atacante marcou a ocasião com um gol de pênalti, preparando-se para baixar a cortina sobre uma carreira brilhante com a Argentina.
Reconhecendo a mudança monumental para a seleção, Martinez observou com franqueza o impacto da saída de seu capitão: "Ele deixa um vazio enorme, mas há rapazes aqui que têm muita personalidade."
- AFP
Problemas defensivos em Stamford Bridge
Embora Martinez tenha demonstrado satisfação com seu novo ambiente, ele enfrenta uma tarefa significativa para colocar o Chelsea nos trilhos. A equipe de Alonso tem tido dificuldades para conter os adversários, sofrendo mais gols do que qualquer outro time da Premier League até agora nesta temporada. O Chelsea buscará reforçar seu sistema defensivo e se recuperar após uma pausa de três semanas no calendário doméstico quando receber o Bournemouth no sábado.
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