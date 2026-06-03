Documentário sobre Bukayo Saka está prestes a ser lançado, enquanto o astro do Arsenal conta sua história em meio a uma incrível campanha que levou à conquista da Premier League

O cerne do próximo lançamento gira em torno da extensa rede de amigos que acompanhou Saka em seus momentos de maior glória e de maior dificuldade. Embora tenha um palmarés que inclui uma FA Cup de 2020 e duas conquistas da Supercopa da Inglaterra, ele também enfrentou adversidades severas.

Após a enxurrada de insultos online que recebeu por ter perdido um pênalti crucial sob o arco de Wembley na Euro 2020, a lenda do Arsenal, Henry, foi um dos primeiros a oferecer seu apoio incondicional.

Refletindo sobre o projeto, Saka explicou: “Este filme me deu a chance de contar minha história de uma forma que nunca fiz antes. As pessoas veem os gols e as partidas, mas não veem o que é necessário nos bastidores, e parte disso é minha rede de apoio, as mensagens no WhatsApp das pessoas que estavam lá muito antes de tudo isso e que acreditaram em mim em cada passo do caminho.”