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Documentário sobre Bukayo Saka está prestes a ser lançado, enquanto o astro do Arsenal conta sua história em meio a uma incrível campanha que levou à conquista da Premier League
Um olhar por trás dos bastidores da trajetória de Saka
Tendo desempenhado um papel fundamental na conquista do primeiro título da Premier League do Arsenal em 22 anos, Saka se prepara para compartilhar sua trajetória extraordinária com o mundo. O ponta será o protagonista de um novo documentário intitulado “Bukayo Saka: The Time is Now”, com estreia prevista para este mês na Disney+.
Dirigido pelo cineasta vencedor do Emmy Robert Alexander, o projeto promete um olhar sincero sobre a imensa dedicação necessária para atuar no mais alto nível. Desde que se juntou ao time principal em julho de 2019, Saka se estabeleceu como um ícone moderno do clube, registrando 312 partidas e marcando 81 gols em todas as competições.
- AFP
Saka fala abertamente sobre sua incrível rede de apoio
O cerne do próximo lançamento gira em torno da extensa rede de amigos que acompanhou Saka em seus momentos de maior glória e de maior dificuldade. Embora tenha um palmarés que inclui uma FA Cup de 2020 e duas conquistas da Supercopa da Inglaterra, ele também enfrentou adversidades severas.
Após a enxurrada de insultos online que recebeu por ter perdido um pênalti crucial sob o arco de Wembley na Euro 2020, a lenda do Arsenal, Henry, foi um dos primeiros a oferecer seu apoio incondicional.
Refletindo sobre o projeto, Saka explicou: “Este filme me deu a chance de contar minha história de uma forma que nunca fiz antes. As pessoas veem os gols e as partidas, mas não veem o que é necessário nos bastidores, e parte disso é minha rede de apoio, as mensagens no WhatsApp das pessoas que estavam lá muito antes de tudo isso e que acreditaram em mim em cada passo do caminho.”
Capturando o vínculo entre as gerações do Arsenal
Alexander passou vários dias filmando a dinâmica entre as duas figuras icônicas em Londres, capturando o profundo vínculo entre elas. Saka concluiu recentemente uma exaustiva temporada de 49 jogos, contribuindo com 11 gols e nove assistências. Apesar da alegria de se tornar campeão inglês, a temporada também trouxe decepção, já que o Arsenal perdeu a final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain nos pênaltis.
Esclarecendo o processo criativo, o diretor disse: “Durante alguns dias de filmagem juntos em Londres, conseguimos capturar conversas de honestidade, admiração e amor entre Thierry Henry e Bukayo Saka. As superestrelas nos mostraram que, apesar da maior fama e sucesso, todos nós lutamos pelo objetivo final: a felicidade. Minha esperança é que este filme lembre aos espectadores que, apenas por perseguirmos nossos próprios sonhos, inspiramos outras pessoas a fazer o mesmo. O combustível necessário para nos mantermos em movimento vem das pessoas que nos amam, nos apoiam e acreditam em nós. Mas o motivador mais poderoso de todos é o nosso eu mais jovem — a criança que descobriu pela primeira vez a sensação mágica e o propósito que sonhar nos proporcionou.”
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para o craque do Arsenal?
Os torcedores não terão que esperar muito para assistir a esse retrato íntimo, já que o documentário será lançado no dia 5 de junho. Olhando para o futuro, Saka, cujo contrato atual expira em junho de 2030, buscará se recuperar da decepção europeia. Ele agora canalizará seu fenomenal momento no campeonato nacional para a Copa do Mundo de 2026, na esperança de conquistar a glória máxima com a Inglaterra no maior palco do futebol.