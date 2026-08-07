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‘Dobrem meu salário’: por que Lewis Hall está considerando transferência de £ 60 milhões para o Manchester United enquanto Chris Waddle faz alerta de ‘desastre’ ao Newcastle
Êxodo em massa de talentos saindo de St James' Park
Sandro Tonali, Anthony Gordon e Eddie Howe já se despediram de Tyneside, enquanto Bruno Guimaraes está perto de uma transferência de £75 milhões (US$ 101 milhões) para o Arsenal. Sérias preocupações estão sendo levantadas no Nordeste em relação à direção que o Newcastle está tomando.
As coisas podem piorar antes de melhorar, com a janela de verão programada para seguir aberta até 1º de setembro. Há interesse em outros jogadores já comprovados, que estarão avaliando suas opções.
Hall se encaixa nessa categoria, com o lateral de 21 anos tendo visto sua cotação disparar ao longo dos últimos dois anos. Ele se tornou presença constante no Newcastle após uma transferência de £35 milhões (US$ 47 milhões) vinda do Chelsea em 2023.
O Manchester United, com dúvidas físicas ainda pairando sobre Luke Shaw em Old Trafford, supostamente está pronto para testar a resistência de um rival da Premier League ao apresentar uma proposta formal por Hall. Sua cabeça pode ser virada pelos termos oferecidos.
Will Hall vai seguir na mesma direção que Tonali e Gordon?
Waddle, ídolo do Newcastle, admite isso, com o ex-ponta do Newcastle United, em entrevista em associação com BetBrain, dizendo à GOAL sobre os rumores envolvendo Hall: “Acho que todos os jogadores vão estar olhando para isso neste momento. Qualquer um que esteja interessado em um jogador do Newcastle United vai estar olhando para isso.
“Os jogadores vão olhar e pensar: Man United, Champions League de novo, provavelmente o dobro do meu salário, se não mais, um pouco mais de segurança. Você sabe, o clube está indo na direção certa de novo, o Man United.
“Então, dá para ver por que esse poder de atração existe e o Newcastle, sejamos honestos, não parece estar fazendo muita coisa no mercado de transferências. Sim, contratou dois ou três jogadores, todos de 20 anos ou menos, acho eu, e eles não são comprovados, podem evoluir, podem ser um desastre.
“Olha, as três contratações do ano passado, que eram jogadores bastante experientes, não foram nada bem. Então, o clube vive uma espécie de crise e perder Hall, assim como os outros, torna muito difícil montar um time para sobreviver na Premier League. Neste momento, o Newcastle estará olhando mais para baixo na tabela do que para cima.”
O que precisa acontecer para o Manchester United contratar Hall
O especialista em transferências Fabrizio Romano disse, ao dar uma atualização sobre a novela Hall e o que precisa acontecer para que um acordo de alto valor seja fechado: “O Manchester United busca se reforçar na lateral esquerda, e essa pode ser uma de suas próximas prioridades.
“No momento, Lewis Hall é considerado caro demais, e o Newcastle não tem absolutamente nenhuma intenção de vendê-lo. O Newcastle já perdeu várias figuras importantes neste verão. Sandro Tonali se juntou ao Tottenham, Anthony Gordon se transferiu para o Barcelona, Bruno Guimaraes está se juntando ao Arsenal, e o clube também perdeu o técnico Eddie Howe.
“Por causa disso, o Newcastle está determinado a manter Lewis Hall. Apenas uma oferta extraordinária poderia mudar sua posição, então continuaremos monitorando a situação nos próximos dias.”
Preço pedido por Hall: quanto o Manchester United está disposto a pagar
Foi sugerido que o Manchester United está preparado para pagar £ 60 milhões (US$ 81 milhões) por Hall, já que ele seria um reforço útil para o presente e para o futuro, com Michael Carrick em processo de montar planos ambiciosos.
O Newcastle, porém, não vai se desfazer de outro ativo valioso sem lutar. O clube está determinado a garantir que o novo técnico Matthias Jaissle não veja o elenco que herdou de Eddie Howe ser completamente desmantelado antes do início da campanha 2026-27.
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