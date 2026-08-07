Waddle, ídolo do Newcastle, admite isso, com o ex-ponta do Newcastle United, em entrevista em associação com BetBrain, dizendo à GOAL sobre os rumores envolvendo Hall: “Acho que todos os jogadores vão estar olhando para isso neste momento. Qualquer um que esteja interessado em um jogador do Newcastle United vai estar olhando para isso.

“Os jogadores vão olhar e pensar: Man United, Champions League de novo, provavelmente o dobro do meu salário, se não mais, um pouco mais de segurança. Você sabe, o clube está indo na direção certa de novo, o Man United.

“Então, dá para ver por que esse poder de atração existe e o Newcastle, sejamos honestos, não parece estar fazendo muita coisa no mercado de transferências. Sim, contratou dois ou três jogadores, todos de 20 anos ou menos, acho eu, e eles não são comprovados, podem evoluir, podem ser um desastre.

“Olha, as três contratações do ano passado, que eram jogadores bastante experientes, não foram nada bem. Então, o clube vive uma espécie de crise e perder Hall, assim como os outros, torna muito difícil montar um time para sobreviver na Premier League. Neste momento, o Newcastle estará olhando mais para baixo na tabela do que para cima.”