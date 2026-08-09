A evolução tática do Manchester City sob o comando de Maresca deu mais um passo significativo na Coreia do Sul, ao desmontar o Atlético de Madrid com uma atuação clínica no segundo tempo. O campeão da Premier League mostrou lampejos de brilhantismo durante toda a partida, mas foi a entrada de um jogo direto pelos lados que acabou rompendo a sólida estrutura defensiva de Diego Simeone. Semenyo foi o principal arquiteto da vitória, atormentando os laterais do Atlético com sua velocidade e força pelo lado esquerdo. Sua contribuição foi decisiva, provando ser o diferencial em uma partida que o City controlou em grande parte, apesar de ter saído atrás no primeiro tempo.

O gol de empate da equipe inglesa veio em um momento de pura garra e habilidade individual de Semenyo, aos 57 minutos. O ponta conseguiu se jogar e evitar que a bola saísse pela linha lateral, levantou-se de volta em um só movimento e passou pelo marcador antes de invadir a área. Ele deu um cruzamento na medida para Omar Marmoush, que estava perfeitamente posicionado para completar para o gol de muito perto. Apenas dois minutos depois, a dupla voltou a combinar em uma jogada quase idêntica.