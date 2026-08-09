Getty Images Sport
Traduzido por
Doblete de Omar Marmoush e atuação de gala de Antoine Semenyo fazem o Manchester City deixar o Atlético de Madrid para trás
Semenyo dá início à virada no segundo tempo
A evolução tática do Manchester City sob o comando de Maresca deu mais um passo significativo na Coreia do Sul, ao desmontar o Atlético de Madrid com uma atuação clínica no segundo tempo. O campeão da Premier League mostrou lampejos de brilhantismo durante toda a partida, mas foi a entrada de um jogo direto pelos lados que acabou rompendo a sólida estrutura defensiva de Diego Simeone. Semenyo foi o principal arquiteto da vitória, atormentando os laterais do Atlético com sua velocidade e força pelo lado esquerdo. Sua contribuição foi decisiva, provando ser o diferencial em uma partida que o City controlou em grande parte, apesar de ter saído atrás no primeiro tempo.
O gol de empate da equipe inglesa veio em um momento de pura garra e habilidade individual de Semenyo, aos 57 minutos. O ponta conseguiu se jogar e evitar que a bola saísse pela linha lateral, levantou-se de volta em um só movimento e passou pelo marcador antes de invadir a área. Ele deu um cruzamento na medida para Omar Marmoush, que estava perfeitamente posicionado para completar para o gol de muito perto. Apenas dois minutos depois, a dupla voltou a combinar em uma jogada quase idêntica.
- Getty Images Sport
O plano tático de Maresca ganha forma
Ficou claro desde o apito inicial que Maresca já implantou uma filosofia específica neste elenco durante a turnê pela Ásia. A ênfase no uso da amplitude ficou evidente, com Savinho e Semenyo orientados a ficar abertos pelas pontas e partir para cima dos marcadores em toda oportunidade. Savinho, em especial, esteve elétrico nos primeiros momentos, cortando da direita para o meio e finalizando com curva, em uma tentativa que passou tirando tinta da trave.
Apesar do domínio do City, o time se viu em desvantagem contra a corrente do jogo aos 43 minutos. Um escanteio da equipe espanhola foi apenas parcialmente afastado para a entrada da área, onde Morten Hjulmand conseguiu manter o ataque vivo. Ele deu um toque inteligente por entre a área congestionada para encontrar o prodígio de 16 anos Jorge Dominguez, que mostrou notável frieza para cutucar a bola para passar por Gianluigi Donnarumma. Foi uma rara falha de concentração de uma defesa do City que, até então, parecia sólida, com Vitor Reis causando boa impressão na zaga.
Atlético tem dificuldade para conter a pressão do City
O time de Simeone teve dificuldades para lidar com a pressão constante imposta pela equipe da Premier League, especialmente depois da marca de uma hora, quando mudanças em massa quebraram seu ritmo. O Atlético fez nove substituições aos 64 minutos, incluindo a entrada do herói local Kang-In Lee, mas não conseguiu retomar o controle da partida. Antes das mudanças, Jan Oblak já havia sido bastante exigido, especialmente ao defender uma finalização de Tijjani Reijnders nos dois primeiros minutos, depois de Dani Martinez presentear o meio-campista do City com a bola.
O gigante espanhol teve seus momentos, especialmente com Obed Vargas, que obrigou Donnarumma a fazer uma defesa depois de Koke roubar a bola de Kovacic em uma área perigosa. Mais tarde no primeiro tempo, Kang-In teve a chance de empatar, mas mandou por cima do travessão após aproveitar um passe para trás na área. Com o relógio correndo, o City seguia sendo o time com mais chances de marcar novamente. Divin Mubama desperdiçou uma oportunidade de ouro quando saiu cara a cara, vendo sua finalização ser defendida pelo goleiro reserva Salvi Esquivel.
- Getty Images Sport
Ait Nouri fecha o acordo em Seul
A vitória foi enfim garantida aos 90 minutos por Rayan Ait Nouri, que mostrou grande persistência após desperdiçar uma chance semelhante apenas segundos antes. Desta vez, Mubama foi o garçom, enfiando um passe inteligente no caminho do ala que vinha em velocidade, e ele não errou ao finalizar rasteiro no canto inferior da rede. O gol serviu como um desfecho apropriado para uma atuação que refletiu a superioridade do City tanto na posse de bola quanto na criação de chances.
Este resultado encerra uma turnê asiática bem-sucedida para o City, que incluiu um empate contra a Inter de Milão em Hong Kong e uma vitória sobre o K-League All Stars. O elenco agora volta sua atenção para a Supercopa da Inglaterra no Millennium Stadium, em Cardiff, no próximo fim de semana, quando enfrentará o Arsenal na tradicional abertura da temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.