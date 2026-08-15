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Doblete de João Pedro e gol de estreia de Rogers selam vitória do Chelsea! Chelsea despacha a Real Sociedad em meio à recepção mista para Enzo Fernandez
Alonso segue a cartilha do Leverkusen
Alonso parece ter definido sua identidade tática para a próxima temporada, usando uma formação 3-4-3 pela terceira partida consecutiva. É um sistema que funcionou excepcionalmente bem para ele durante sua histórica passagem pelo Bayer Leverkusen, coroada com o título da Bundesliga, e sua implementação no Chelsea sugere uma mudança permanente em relação ao 4-2-3-1 visto no início deste verão europeu.
A configuração tática também deu espaço para que os novos reforços Morgan Rogers e Maxence Lacroix fizessem suas estreias. Rogers, contratado por £ 117 milhões, não demorou para causar impacto ao balançar as redes nos dez primeiros minutos. No entanto, o primeiro tempo não esteve livre de falhas. O Chelsea teve dificuldades para manter uma pressão consistente, muitas vezes recuando demais e permitindo que os visitantes espanhóis ditassem o ritmo, falha que acabou custando caro quando Jon Mikel Aramburu restabeleceu a igualdade com um voleio da entrada da área pouco antes do intervalo.
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João Pedro mantém sequência letal
Apesar das oscilações no primeiro tempo, o Chelsea voltou para a etapa final com energia e objetivo renovados. Joao Pedro, que tem sido o grande destaque do verão para o time do oeste de Londres, recolocou a equipe em vantagem apenas dois minutos após o reinício. O atacante brasileiro subiu mais alto para aproveitar um cruzamento preciso do capitão Reece James e cabeceou para o gol, para a alegria dos torcedores em Stamford Bridge.
No entanto, o atacante não parou por aí e marcou mais um no fim da partida para levar sua contagem na pré-temporada a impressionantes sete gols. Sua finalização clínica aos 77 minutos praticamente matou o jogo e garantiu que o Chelsea entrasse na nova temporada em alta após a vitória.
Recepção mista para Enzo Fernandez
O principal assunto da tarde surgiu aos 62 minutos, quando Fernandez entrou como substituto. O meio-campista argentino foi recebido por um coro de vaias e aplausos, em um ambiente bizarro após as recentes especulações de transferência que o ligavam a uma mudança para o Manchester City.
O contexto internacional também teve papel na recepção fria, dada a participação de Fernandez nas controversas comemorações da Copa do Mundo da Argentina, que tocaram em um ponto sensível na Inglaterra. Ainda assim, à medida que a partida avançava, a discordância vocal começou a diminuir, substituída pelos já familiares cânticos com o nome do meio-campista.
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De olho na estreia do Fulham
A vitória sobre a Real Sociedad deu um desfecho adequado à campanha de pré-temporada irregular do Chelsea. O Chelsea abriu sua programação de verão com uma animada vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers, antes de sofrer derrotas consecutivas por 2 a 1 e 1 a 0 para Tottenham e Juventus, respectivamente. Depois, veio um convincente triunfo por 3 a 0 sobre o AC Milan, além de um emocionante empate por 3 a 3 contra o Johor Darul Ta'zim, antes de culminar na atuação de hoje em Stamford Bridge.
Agora, as atenções se voltam para a competição, com o Chelsea prestes a iniciar sua campanha na Premier League fora de casa contra o Fulham em 24 de agosto. Sob o comando do novo técnico Alonso, o Chelsea estará ansioso para começar bem e dar início a uma forte reação, com o objetivo de deixar para trás a decepção do frustrante 10º lugar da temporada passada.
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