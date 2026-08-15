Alonso parece ter definido sua identidade tática para a próxima temporada, usando uma formação 3-4-3 pela terceira partida consecutiva. É um sistema que funcionou excepcionalmente bem para ele durante sua histórica passagem pelo Bayer Leverkusen, coroada com o título da Bundesliga, e sua implementação no Chelsea sugere uma mudança permanente em relação ao 4-2-3-1 visto no início deste verão europeu.

A configuração tática também deu espaço para que os novos reforços Morgan Rogers e Maxence Lacroix fizessem suas estreias. Rogers, contratado por £ 117 milhões, não demorou para causar impacto ao balançar as redes nos dez primeiros minutos. No entanto, o primeiro tempo não esteve livre de falhas. O Chelsea teve dificuldades para manter uma pressão consistente, muitas vezes recuando demais e permitindo que os visitantes espanhóis ditassem o ritmo, falha que acabou custando caro quando Jon Mikel Aramburu restabeleceu a igualdade com um voleio da entrada da área pouco antes do intervalo.