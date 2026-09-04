Doblete de Isak dá ao Liverpool a primeira vitória na Premier League, enquanto Barcola estreia pelos Reds

Isak teve sua atuação mais devastadora desde que se juntou ao Liverpool vindo do Newcastle United por uma taxa de transferência recorde no futebol britânico de £ 125 milhões há 12 meses. O internacional sueco mostrou estar afiado desde o apito inicial, silenciando os críticos que questionavam seu impacto desde a badalada mudança para Anfield. Ao vencer Kjell Scherpen duas vezes nos nove minutos iniciais, o atacante praticamente encerrou a partida antes mesmo de os anfitriões recém-promovidos conseguirem se encontrar no jogo.

A vitória em Suffolk também marcou um marco significativo para Andoni Iraola, garantindo seu primeiro triunfo no comando do Liverpool. Ao somar os três pontos, Iraola evitou se tornar o primeiro técnico do clube desde Brendan Rodgers a não vencer nenhuma de suas três partidas iniciais na Premier League.