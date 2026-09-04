AFP
Traduzido por
Doblete de Isak dá ao Liverpool a primeira vitória na Premier League, enquanto Barcola estreia pelos Reds
Isak encontra seu ritmo em estilo recordista
Isak teve sua atuação mais devastadora desde que se juntou ao Liverpool vindo do Newcastle United por uma taxa de transferência recorde no futebol britânico de £ 125 milhões há 12 meses. O internacional sueco mostrou estar afiado desde o apito inicial, silenciando os críticos que questionavam seu impacto desde a badalada mudança para Anfield. Ao vencer Kjell Scherpen duas vezes nos nove minutos iniciais, o atacante praticamente encerrou a partida antes mesmo de os anfitriões recém-promovidos conseguirem se encontrar no jogo.
A vitória em Suffolk também marcou um marco significativo para Andoni Iraola, garantindo seu primeiro triunfo no comando do Liverpool. Ao somar os três pontos, Iraola evitou se tornar o primeiro técnico do clube desde Brendan Rodgers a não vencer nenhuma de suas três partidas iniciais na Premier League.
- Getty Images Sport
Combinação entre Gakpo e Isak se mostra letal
O Liverpool abriu o placar com seis minutos, quando Isak finalizou rasteiro e venceu Scherpen no primeiro pau após um passe incisivo de Cody Gakpo. Foi um momento marcante para o Liverpool, já que foi a primeira vez que a equipe saiu na frente em uma partida da Premier League nesta temporada, depois de ter começado em desvantagem nos empates iniciais contra Nottingham Forest e Newcastle.
Apenas três minutos depois, a dupla dinâmica voltou a combinar para dobrar a vantagem dos visitantes e calar o público em Portman Road. O cruzamento preciso foi a terceira vez nesta temporada em que Gakpo, que foi ligado a uma transferência no verão para o Manchester City, serviu o atacante sueco na Premier League.
Araujo se mantém firme sobre a estreia como titular
Enquanto o ataque chamou a atenção, a defesa do Liverpool foi igualmente crucial para garantir o jogo sem sofrer gols. Os donos da casa chegaram perto de descontar na marca de meia hora, mas Ronald Araujo fez um bloqueio salvador em cima da linha em sua estreia como titular para impedir Daizen Maeda na segunda trave.
Isak teve então um hat-trick negado pouco antes do intervalo, quando o assistente assinalou impedimento depois de ele completar o cruzamento rasteiro de Florian Wirtz. Apesar do gol anulado, o Liverpool manteve total controle da partida.
- Getty Images Sport
Barcola se curva enquanto o Liverpool olha para o futuro
Os torcedores do Liverpool tiveram mais um motivo para se animar nos 25 minutos finais, quando o recém-chegado Bradley Barcola fez sua estreia. O atacante francês, que concluiu na segunda-feira uma transferência de £ 123 milhões vinda do Paris Saint-Germain, entrou no decorrer da partida sob calorosa recepção dos torcedores visitantes.
O resultado leva o Liverpool ao quinto lugar da tabela da Premier League, com cinco pontos, enquanto o Ipswich segue em 13º, com três pontos. O Liverpool agora volta suas atenções para a ação europeia, quando enfrenta o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na quarta-feira, antes de retornar aos compromissos pela liga contra o Fulham, em Anfield, em 12 de setembro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.