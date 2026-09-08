Doblete de Erling Haaland garante vitória do Manchester City sobre o Porto na Liga dos Campeões

O City dominou a partida desde o início, mantendo o forte momento no cenário doméstico após três vitórias seguidas na Premier League. O adolescente Ayyoub Bouaddi impressionou em sua primeira partida como titular entre os profissionais do clube, no meio-campo.

O goleiro do Porto, Diogo Costa, evitou uma derrota mais pesada com uma série de grandes defesas no primeiro tempo. O internacional português parou Haaland duas vezes com reflexos impressionantes, além de defender finalizações de Phil Foden e Antoine Semenyo.

Apesar dos esforços heroicos de Costa, o Porto teve dificuldades para criar qualquer ameaça consistente contra a defesa do City. A equipe mandante não conseguiu registrar uma única finalização durante os 45 minutos iniciais de domínio dos visitantes.