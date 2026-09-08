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Doblete de Erling Haaland garante vitória do Manchester City sobre o Porto na Liga dos Campeões
Dois gols de Haaland garantem vitória em Porto
Haaland marcou duas vezes na vitória tranquila do City sobre o Porto na estreia da equipe na Champions League. O atacante norueguês deu sequência ao gol da vitória marcado no fim de semana contra o Coventry e voltou a ter uma atuação decisiva. Ele abriu o placar com uma cabeçada bem colocada antes de tocar para as redes em seu segundo gol da noite. O doblete eleva sua impressionante marca para 36 gols na Champions League em apenas 40 jogos pelo City.
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Os comandados de Maresca controlam a estreia europeia
O City dominou a partida desde o início, mantendo o forte momento no cenário doméstico após três vitórias seguidas na Premier League. O adolescente Ayyoub Bouaddi impressionou em sua primeira partida como titular entre os profissionais do clube, no meio-campo.
O goleiro do Porto, Diogo Costa, evitou uma derrota mais pesada com uma série de grandes defesas no primeiro tempo. O internacional português parou Haaland duas vezes com reflexos impressionantes, além de defender finalizações de Phil Foden e Antoine Semenyo.
Apesar dos esforços heroicos de Costa, o Porto teve dificuldades para criar qualquer ameaça consistente contra a defesa do City. A equipe mandante não conseguiu registrar uma única finalização durante os 45 minutos iniciais de domínio dos visitantes.
Porto sofre contra adversários ingleses
O Porto de Francesco Farioli entrou em campo em excelente fase no cenário doméstico, tendo vencido todas as cinco partidas do Campeonato Português nesta temporada. No entanto, encontrou muito mais dificuldades diante de um adversário europeu.
Os donos da casa criaram poucas chances, com Alan Varela finalizando com curva para fora por pouco e William Gomes errando o alvo. O goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, acabou tendo uma noite tranquila e terminou a partida sem ser exigido.
A derrota mantém o retrospecto historicamente ruim do Porto contra equipes inglesas na Europa. O campeão europeu de 2004 venceu agora apenas duas de suas últimas 17 partidas contra adversários ingleses.
- AFP
Dérbi de Manchester espera os vitoriosos Cityzens
Depois de ser eliminado pelo Real Madrid em cada uma das últimas três temporadas, o City quer voltar a ir até o fim. O clube busca erguer o troféu da Champions League pela primeira vez desde a temporada de Tríplice Coroa, em 2023.
Agora, a atenção se volta novamente para os compromissos domésticos de ambos os lados após os compromissos europeus no meio da semana. O Manchester City terá um crucial dérbi de Manchester contra o rival Manchester United pela Premier League. Enquanto isso, o Porto tentará se recuperar da decepção europeia quando voltar à Liga Portugal para enfrentar o Casa Pia.
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