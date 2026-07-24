Doação milionária impede novidade inédita na DFB! Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha

A rescisão do contrato de Klopp como diretor de futebol da Red Bull até 2029 era antes considerada o principal obstáculo a superar no caminho para o cargo de selecionador da Alemanha. Entretanto, o tema da indemnização milionária foi afastado, pelo que a DFB conseguiu evitar a novidade de, pela primeira vez de sempre, pagar uma compensação por um selecionador nacional.

E Klopp também não continuará ligado à Red Bull como embaixador da marca ou consultor, algo sobre o qual se tinha especulado inicialmente. A DFB confirmou uma doação no valor de um milhão de euros para a fundação do grupo "Wings for Life", que, por sua vez, utilizará o dinheiro para apoiar a investigação médica sobre a medula espinal. Além disso, até 2030 serão disputados três jogos da seleção em Leipzig.

Assim, a Red Bull acabou por deixar Klopp seguir para a DFB com relativa facilidade, o que também se explica, em parte, pelo facto de o gigante das bebidas energéticas poder assim melhorar um pouco a sua imagem pública, por vezes complicada.

Já em torno da final do Mundial, que acompanhou como comentador para a MagentaTV, Klopp tinha confirmado que tinha alcançado um acordo "muito generoso" com a Red Bull, para poder despedir-se rumo à seleção alemã.

Os receios do internacional recordista Lothar Matthäus em relação ao salário de Klopp não deverão, no entanto, confirmar-se. Segundo o Bild , Klopp deverá receber apenas "minimamente mais" por ano do que o antecessor Julian Nagelsmann (sete milhões de euros).

Matthäus tinha falado antes de um "pacote global que provoca dores de cabeça" do ponto de vista financeiro. Também o acordo de Klopp com a adidas (a DFB vai mudar para a Nike) não será, segundo a publicação, um problema, já que expira após o Mundial.

Juntamente com o técnico de 59 anos, seguem também para a DFB os seus companheiros de longa data Peter Krawietz e Pepijn Lijnders bem como o antigo internacional Sven Bender como treinador-adjunto. Bender tinha rescindido o seu contrato com o SpVgg Unterhaching, da Regionalliga, no início de julho, após dois anos. O antigo jogador de 37 anos atuou durante seis anos sob o comando de Klopp no Borussia Dortmund, conquistando com ele por duas vezes o campeonato alemão e uma vez a Taça da Alemanha.