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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Doação milionária impede novidade inédita na DFB! Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha

Copa do Mundo
Alemanha
J. Klopp
J. Nagelsmann

A Alemanha tem um novo selecionador: como a DFB anunciou numa conferência de imprensa esta sexta-feira, Jürgen Klopp é, com efeitos imediatos, o treinador da seleção alemã.

O técnico de 59 anos sucede a Julian Nagelsmann, que se demitiu poucos dias depois da dececionante eliminação no Mundial nos 16 avos de final contra o Paraguai (4-5 nos penáltis) ter acontecido. Klopp assina com a seleção alemã um contrato até 2030.

"Jürgen e nós tivemos conversas muito intensas. Ele foi a nossa solução preferida desde o início. Está cheio de energia e com muita vontade", disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

  • A rescisão do contrato de Klopp como diretor de futebol da Red Bull até 2029 era antes considerada o principal obstáculo a superar no caminho para o cargo de selecionador da Alemanha. Entretanto, o tema da indemnização milionária foi afastado, pelo que a DFB conseguiu evitar a novidade de, pela primeira vez de sempre, pagar uma compensação por um selecionador nacional.

    E Klopp também não continuará ligado à Red Bull como embaixador da marca ou consultor, algo sobre o qual se tinha especulado inicialmente. A DFB confirmou uma doação no valor de um milhão de euros para a fundação do grupo "Wings for Life", que, por sua vez, utilizará o dinheiro para apoiar a investigação médica sobre a medula espinal. Além disso, até 2030 serão disputados três jogos da seleção em Leipzig.

    Assim, a Red Bull acabou por deixar Klopp seguir para a DFB com relativa facilidade, o que também se explica, em parte, pelo facto de o gigante das bebidas energéticas poder assim melhorar um pouco a sua imagem pública, por vezes complicada.

    Já em torno da final do Mundial, que acompanhou como comentador para a MagentaTV, Klopp tinha confirmado que tinha alcançado um acordo "muito generoso" com a Red Bull, para poder despedir-se rumo à seleção alemã.

    Os receios do internacional recordista Lothar Matthäus em relação ao salário de Klopp não deverão, no entanto, confirmar-se. Segundo o Bild , Klopp deverá receber apenas "minimamente mais" por ano do que o antecessor Julian Nagelsmann (sete milhões de euros).

    Matthäus tinha falado antes de um "pacote global que provoca dores de cabeça" do ponto de vista financeiro. Também o acordo de Klopp com a adidas (a DFB vai mudar para a Nike) não será, segundo a publicação, um problema, já que expira após o Mundial.

    Juntamente com o técnico de 59 anos, seguem também para a DFB os seus companheiros de longa data Peter Krawietz e Pepijn Lijnders bem como o antigo internacional Sven Bender como treinador-adjunto. Bender tinha rescindido o seu contrato com o SpVgg Unterhaching, da Regionalliga, no início de julho, após dois anos. O antigo jogador de 37 anos atuou durante seis anos sob o comando de Klopp no Borussia Dortmund, conquistando com ele por duas vezes o campeonato alemão e uma vez a Taça da Alemanha.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Seleção alemã: Jürgen Klopp já era considerado o sucessor ideal de Joachim Löw e Hansi Flick

    Já quando a saída de Nagelsmann se desenhava cada vez mais, logo após a eliminação precoce no Mundial de 2026, Klopp rapidamente passou a ser apontado como o principal candidato à sucessão do técnico de 38 anos. Na sequência da notícia sobre a demissão de Nagelsmann, no início de julho, a DFB já tinha anunciado conversas com Klopp.

    Para Klopp, que trabalhou durante o Mundial como comentador de TV da MagentaTV e que já tinha sido manchete como "selecionador-sombra", este é o primeiro trabalho como treinador desde a sua saída do Liverpool, no verão de 2024. Após quase nove anos, deixou na altura o clube de topo inglês e tirou inicialmente um período de descanso.

    Se voltaria sequer a trabalhar como treinador, Klopp deixou isso em aberto por várias vezes desde então. Em vez disso, no início de 2025 assumiu o cargo de Head of Global Soccer na Red Bull, ficando assim, entre outras coisas, envolvido no RB Leipzig.

    Já na altura da saída de Joachim Löw após o Europeu de 2021, bem como da demissão de Hansi Flick em setembro de 2023, Klopp era geralmente visto como o sucessor ideal e foi repetidamente associado ao cargo de selecionador da Alemanha. Como em ambas as ocasiões excluiu uma saída do seu contrato com o Liverpool, o tema Klopp na DFB ainda não aqueceu nessa altura.

  • Jürgen Klopp celebra no fim de setembro a sua estreia como selecionador nacional

    No lugar de Flick, Nagelsmann assumira em meados de setembro de 2023. O antigo treinador do Bayern orientou a equipa da DFB no animado Euro 2024 em casa, que terminou com a infeliz eliminação nos quartos de final frente à Espanha, mais tarde campeã europeia. Imediatamente depois, Nagelsmann apontou o título mundial de 2026 como objetivo - um projeto que fracassou de forma retumbante.

    Depois da vitória por 7-1 na estreia frente ao outsider Curaçau, a Alemanha já teve problemas no segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim, mas o suplente utilizado Deniz Undav salvou ainda um triunfo por 2-1 com o seu bis e garantiu assim o primeiro lugar do grupo. A dececionante derrota por 2-1 no fecho da fase de grupos diante do Equador ensombrou o ambiente, e nos 16 avos de final contra o Paraguai o percurso terminou de forma totalmente surpreendente.

    Nos dias seguintes, foi-se tornando cada vez mais evidente a saída antecipada de Nagelsmann, cujo contrato ainda seria válido até depois do Euro 2028. "A decisão foi tudo menos fácil para mim. O meu principal objetivo foi sempre o sucesso da equipa. Depois de uma desilusão tão amarga, ela merece a oportunidade de um recomeço sem peso", disse Nagelsmann sobre a sua demissão.

    Esse novo ciclo arranca agora no fim de setembro com Klopp. No jogo fora de casa da Liga das Nações contra os Países Baixos (24 de setembro), o treinador campeão pelo Dortmund em 2011 e 2012 estará pela primeira vez no banco da equipa da DFB. Três dias depois, Klopp fará então a sua estreia em casa como selecionador, quando a Alemanha defrontar a Grécia em Augsburgo. O outro adversário da DFB no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações é a Sérvia.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp vai ser selecionador da Alemanha: as suas passagens como jogador, treinador e dirigente

    Jogador:


    Período

    Clube

    Até ao início de 1987

    TuS Ergenzingen

    Janeiro a julho de 1987

    1. FC Pforzheim

    1987 a 1988

    Eintracht Frankfurt II

    1988 a 1989

    Viktoria Sindlingen

    1989 a 1990

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990 a 2001

    1. FSV Mainz 05


    Treinador / dirigente:


    Período

    Função

    Clube

    2001 a 2008

    Treinador

    1. FSV Mainz 05

    2008 a 2015

    Treinador

    Borussia Dortmund

    2015 a 2024

    Treinador

    FC Liverpool

    2025 a 2026

    Head of Global Soccer

    Red Bull

    desde julho de 2026

    Treinador

    Alemanha