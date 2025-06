Miami provavelmente nunca iria vencer, e sua eliminação na Copa do Mundo de Clubes enfatizou a posição da MLS em relação ao futebol mundial.

Até o bandeirinha estava cansado no final. O homem do lado oposto do campo tinha estado correndo para cima e para baixo na linha lateral durante todo o jogo, apenas tentando acompanhar uma defesa de Miami constantemente em retirada. Ele não havia cometido um erro. No minuto 76, uma câmera intrusiva focalizou seu caminho. O homem parecia exausto.

Assim como todos os outros que não estavam vestindo o azul marinho sem esforço do PSG. O Inter Miami foi derrotado aqui, superado em corrida, superado em jogo e envergonhado no seu próprio (ou quase) território. A derrota por 4-0 no domingo na oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes vai ferir os competidores em campo, dar combustível aos trolls online de Lionel Messi e refletir mal sobre Javier Mascherano em sua primeira temporada na gestão de clubes.

Os proprietários do Inter Miami, Jorge Mas e David Beckham, não aceitarão bem. Isso também será, sem dúvida, um ponto de crítica à MLS nos próximos dias, semanas e meses. Sério, isso é o melhor que vocês podem oferecer?

Mais artigos abaixo

Mas criticar Miami, com derrota ou não, é perder o ponto mais amplo. O placar de 4-0 foi abrangente. Mas quando colocado em contexto, faz todo o sentido. Miami havia esticado o que a MLS podia fazer neste torneio, alcançou um pouco além de onde a liga realmente se encontra na esfera global. E quando enfrentaram a verdadeira elite - que tinha muito dinheiro e melhores jogadores - não havia outra maneira que este jogo poderia seguir.