Tuchel reforçou oficialmente suas opções defensivas ao promover o jovem Lewis, do Manchester City, para a seleção principal da Inglaterra. A decisão foi tomada antes do compromisso internacional de terça-feira contra a República Tcheca, com Lewis subindo do sub-21 para oferecer uma cobertura muito necessária.

A convocação é uma resposta direta a uma preocupação física no elenco envolvendo outro talento do City. Inicialmente, Tuchel e a comissão técnica da Inglaterra haviam optado por não chamar um substituto para O'Reilly antes da goleada por 7 a 0 sobre a Croácia no sábado. No entanto, as exigências táticas para o próximo duelo contra a República Tcheca provocaram uma mudança de ideia. Lewis agora se junta ao grupo principal embalado por ter ajudado a seleção sub-21 a garantir sua vaga na Eurocopa de 2027 durante a atual pausa.







