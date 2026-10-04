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Do sub-21 aos Three Lions! Rico Lewis, do Manchester City, encerra exílio de dois anos da Inglaterra após Thomas Tuchel convocá-lo como cobertura
Tuchel recorre à versátil estrela do City
Tuchel reforçou oficialmente suas opções defensivas ao promover o jovem Lewis, do Manchester City, para a seleção principal da Inglaterra. A decisão foi tomada antes do compromisso internacional de terça-feira contra a República Tcheca, com Lewis subindo do sub-21 para oferecer uma cobertura muito necessária.
A convocação é uma resposta direta a uma preocupação física no elenco envolvendo outro talento do City. Inicialmente, Tuchel e a comissão técnica da Inglaterra haviam optado por não chamar um substituto para O'Reilly antes da goleada por 7 a 0 sobre a Croácia no sábado. No entanto, as exigências táticas para o próximo duelo contra a República Tcheca provocaram uma mudança de ideia. Lewis agora se junta ao grupo principal embalado por ter ajudado a seleção sub-21 a garantir sua vaga na Eurocopa de 2027 durante a atual pausa.
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Fim de uma longa espera por Lewis
Para Lewis, essa convocação representa o fim de uma longa ausência da seleção principal. Embora já seja uma figura conhecida em St George's Park, com cinco partidas pela equipe principal no currículo, ele não atua pela Inglaterra desde novembro de 2024. Sua última aparição aconteceu na convincente vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, quando demonstrou sua versatilidade ao atuar como lateral-esquerdo, em uma atuação que segue sendo sua contribuição mais recente para a equipe principal antes da chegada de Tuchel.
Em nível de clube, as oportunidades de Lewis têm sido escassas nesta temporada, já que ele soma apenas três partidas pelo Manchester City até aqui. Seus únicos 90 minutos completos vieram no confronto da Copa da Liga Inglesa contra o Norwich City, enquanto sua participação na Premier League se limitou a 57 minutos na partida contra o Bournemouth, na rodada de abertura. Seus minutos restantes vieram na Supercopa da Inglaterra, quando atuou por 30 minutos contra o Arsenal.
O'Reilly retorna a Manchester
A vaga no elenco foi aberta pela infeliz saída de O'Reilly, que foi forçado a se retirar antes da recente goleada por 7 a 0 sobre a Croácia. Apesar de Tuchel ter prometido anteriormente "tentar de tudo" para deixar o jogador em condições para aquela partida, o departamento médico acabou determinando que ele não poderia participar. A lesão, descrita como uma pancada, exigiu o retorno a Manchester City para novas avaliações, a fim de garantir que o problema não evolua para uma ausência de longo prazo.
A participação de O'Reilly pela seleção durante a atual pausa se limitou à derrota da Inglaterra por 3 a 2 para a Espanha. Apesar desse revés, o jovem meio-campista tem sido uma figura de destaque no Manchester City nesta temporada, somando seis aparições em todas as competições e ajudando a equipe de Enzo Maresca a manter uma campanha perfeita na liderança da tabela da Premier League, com o máximo de 15 pontos.
- AFP
Classificação da Inglaterra na Liga das Nações e forma recente
A Inglaterra ocupa atualmente a segunda colocação de seu grupo da Liga das Nações da UEFA, com seis pontos, atrás da líder Espanha, que mantém campanha perfeita com nove pontos. A Inglaterra segue à frente da terceira colocada Croácia (três pontos) e da lanterna República Tcheca, que ainda não somou nenhum ponto. A equipe de Tuchel venceu os tchecos por 2 a 0 no confronto anterior, em Praga, em 29 de setembro, com gols de Anthony Gordon e Harry Kane.
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