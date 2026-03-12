“Do sonho ao pesadelo”: goleiro criticado reage à sua estreia desastrosa na Liga dos Campeões

Kinsky deixou o campo visivelmente abatido. Com algum distanciamento, o goleiro comentou pela primeira vez sobre a noite dramática em uma história no Instagram. “Obrigado pelas mensagens”, escreveu ele, enfatizando: “Do sonho ao pesadelo e de volta ao sonho. Até breve.”

Anteriormente na temporada, o tcheco havia jogado apenas duas vezes na Copa da Liga Inglesa, o que tornou ainda mais surpreendente sua convocação para o time titular na partida de ida das oitavas de final. Aos seis minutos, a noite de Kinsky já estava mal encaminhada, quando ele escorregou com a bola nos pés e Marcos Llorente marcou o 1 a 0. Para piorar a situação, ele chutou para fora antes do 3 a 0 de Julian Alvarez.