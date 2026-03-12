O jogador de 22 anos cometeu dois erros graves no início da partida, que terminou em uma derrota por 5 a 2 do Spurs para o Atlético de Madrid. Com o placar em 3 a 0 após apenas 17 minutos, o técnico Igor Tudor decidiu substituí-lo, decisão que foi duramente criticada posteriormente.
“Do sonho ao pesadelo”: goleiro criticado reage à sua estreia desastrosa na Liga dos Campeões
Kinsky deixou o campo visivelmente abatido. Com algum distanciamento, o goleiro comentou pela primeira vez sobre a noite dramática em uma história no Instagram. “Obrigado pelas mensagens”, escreveu ele, enfatizando: “Do sonho ao pesadelo e de volta ao sonho. Até breve.”
Anteriormente na temporada, o tcheco havia jogado apenas duas vezes na Copa da Liga Inglesa, o que tornou ainda mais surpreendente sua convocação para o time titular na partida de ida das oitavas de final. Aos seis minutos, a noite de Kinsky já estava mal encaminhada, quando ele escorregou com a bola nos pés e Marcos Llorente marcou o 1 a 0. Para piorar a situação, ele chutou para fora antes do 3 a 0 de Julian Alvarez.
“É assim que ele destruiu completamente a sua carreira”
Tudor explicou a substituição dizendo que queria “proteger o jogador e a equipe”. “Depois do jogo, expliquei ao Toni que ele é o homem certo e um bom goleiro. Infelizmente, esses erros aconteceram neste jogo importante.”
No entanto, o técnico do Spurs foi alvo de críticas. “Todos no mundo do futebol vão se lembrar desse momento quando virem ou ouvirem o nome de Kinsky. Você deveria ter deixado ele jogar pelo menos até o intervalo. Assim, você destruiu completamente a carreira dele. Sinto muito por ele”, reclamou, por exemplo, o lendário goleiro Peter Schmeichel.
Kinsky está sob contrato com o Tottenham desde o início de 2025, depois de ter sido transferido do Slavia Praga para Londres por 16,5 milhões de euros. No entanto, ele não consegue superar o goleiro titular Guglielmo Vicario. No total, ele disputou 13 partidas até agora.
