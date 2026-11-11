A torcida saudita sempre se pergunta o motivo do declínio de sua seleção nos últimos anos, e de não ter conquistado nenhum título, ou mesmo feitos marcantes, em suas participações na Copa do Mundo — uma pergunta que talvez encontre resposta agora.
Do Renard a Deunis: a seleção da Arábia Saudita está matando seus próprios sonhos pelas mãos de seus treinadores?
Denis: a era do retorno das conquistas
23 anos sem conquistas, sem títulos, sem resultados expressivos na Copa do Mundo, apenas classificação e eliminação precoce, além de finais que terminaram em derrota na Ásia e no Golfo. Assim estava a seleção da Arábia Saudita antes do grego Georgios Donis.
Donis encerrou aquela fase negra na história do futebol saudita e conduziu a Arábia Saudita ao título da Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 27", dando-lhe o primeiro troféu de sua história em 23 anos completos, desde que conquistou o mesmo título em 2003.
Agora Donis vive em uma situação delicada, com seu nome circulando em todos os veículos de imprensa, em meio a questionamentos sobre a possibilidade de sua demissão do cargo de diretor técnico da seleção saudita, apenas um mês depois dessa conquista.
O problema não está apenas na dispensa de Donis depois de ele ter demonstrado conhecimento sobre a seleção da Arábia Saudita, mas também na escolha de seu substituto, já que os dedos das especulações apontam para o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador da seleção de Portugal.
Martínez comandou duas seleções do porte de Bélgica e Portugal diante de gerações douradas, mas fracassou em aproveitar os nomes brilhantes que atuaram sob seu comando e não conquistou nenhum título com elas.
E aqui surge a pergunta sobre o motivo de se cogitar a demissão de Donis desde o início, e sobre o mecanismo que foi seguido para escolher um treinador como Roberto Martínez para comandar a seleção da Arábia Saudita durante a Copa da Ásia de 2027.
A demissão de Donis: pior do que uma simples decisão
A maior crise que a seleção da Arábia Saudita pode enfrentar não é apenas a demissão de Donis, nem a mudança constante de escolas de treinamento em períodos curtos, tampouco a falta de estabilidade e seu impacto sobre os jogadores.
Mas a crise parece ainda maior ao considerarmos o momento em que essa decisão pode ser tomada, pois a Federação Saudita de Futebol negou pela segunda vez a possibilidade de demitir o técnico grego, e afirmou que ele permanecerá no cargo durante o próximo período.
No entanto, o jornalista saudita Abdulrahman Al-Hamidi, apresentador do programa "Nadina" no canal "MBC 1", afirmou que a decisão será tomada após o fim da data Fifa em março próximo.
E, caso essa informação se confirme, o novo técnico terá apenas três datas Fifa antes do início da Copa da Ásia 2027 em dezembro próximo, sendo uma delas relativamente longa.
Dessa forma, o novo técnico, seja qual for o seu nome, entrará na Copa da Ásia sem estar totalmente preparado para comandar a Arábia Saudita, não conhecerá plenamente todos os jogadores, e eles também não o conhecerão.
O cenário Renard: será que vai se repetir?
E aqui a memória retorna a mais de um ano atrás, mais precisamente em outubro do ano passado, quando o técnico francês Hervé Renard conduziu a seleção saudita à classificação para a Copa do Mundo de 2026.
Naquele momento, surgiram algumas vozes que exigiam a demissão do treinador francês e a contratação de um novo comandante para liderar a Arábia Saudita no Mundial, algo que a Federação Saudita rejeitou de forma categórica.
Os pedidos de demissão se repetiram a cada partida que a Arábia Saudita disputava, e com eles se repetiram também os comunicados da Federação Saudita de Futebol afirmando que Renard seria o comandante no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.
No entanto, o maior choque veio quando a Federação Saudita decidiu demitir o treinador francês e nomear Dunis em seu lugar em abril passado, apenas dois meses antes do início da Copa do Mundo.
O resultado natural foi que Dunis, apesar de seus esforços, não conseguiu remediar a situação e se despediu da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após terminar na lanterna do Grupo 8 com apenas dois pontos.
E o que mais a torcida saudita teme é que esse cenário se repita com o próprio Dunis: a emissão de comunicados de negação, a permanência no cargo por alguns meses e, em seguida, a saída pouco antes do torneio asiático, fazendo com que a conquista do título se torne um sonho impossível de realizar.
Golfo 27: o problema está no sistema
Um torneio com 48 seleções, no qual se classificam o primeiro e o segundo colocados de cada grupo, além das 8 melhores seleções que terminam em terceiro lugar entre as 12, sem dúvida que fracassar na classificação é um fracasso sem justificativa.
Seria possível dizer isso antes da última edição da Copa do Golfo Arábico, a "Gulf Cup 27", na qual a seleção saudita se apresentou de forma completamente diferente do que foi na Copa do Mundo de 2026.
A Arábia Saudita disputou 5 partidas, venceu todas elas, marcou 8 gols ao longo delas, sem que suas redes balançassem nenhuma vez, e conquistou os prêmios de melhor jogador, melhor goleiro e artilheiro.
Um domínio completo que mostrou uma outra face da seleção saudita, uma face que seus seguidores não conheciam ao longo dos últimos anos, o que ressalta o trabalho de Donis e confirma que ele precisava de mais tempo para se apresentar de melhor forma na Copa do Mundo.
E, já que isso ficou evidente, é estranho que a Federação Saudita repita o mesmo erro, ainda que troque seus dirigentes, e espere um resultado diferente, pois o resultado vai confirmar que o problema não estava em Donis ou Renard, mas sim no sistema.
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