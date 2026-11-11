E aqui a memória retorna a mais de um ano atrás, mais precisamente em outubro do ano passado, quando o técnico francês Hervé Renard conduziu a seleção saudita à classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Naquele momento, surgiram algumas vozes que exigiam a demissão do treinador francês e a contratação de um novo comandante para liderar a Arábia Saudita no Mundial, algo que a Federação Saudita rejeitou de forma categórica.

Os pedidos de demissão se repetiram a cada partida que a Arábia Saudita disputava, e com eles se repetiram também os comunicados da Federação Saudita de Futebol afirmando que Renard seria o comandante no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

No entanto, o maior choque veio quando a Federação Saudita decidiu demitir o treinador francês e nomear Dunis em seu lugar em abril passado, apenas dois meses antes do início da Copa do Mundo.

O resultado natural foi que Dunis, apesar de seus esforços, não conseguiu remediar a situação e se despediu da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após terminar na lanterna do Grupo 8 com apenas dois pontos.

E o que mais a torcida saudita teme é que esse cenário se repita com o próprio Dunis: a emissão de comunicados de negação, a permanência no cargo por alguns meses e, em seguida, a saída pouco antes do torneio asiático, fazendo com que a conquista do título se torne um sonho impossível de realizar.