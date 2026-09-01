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messi
Hussein Hamdy

Traduzido por

Do primeiro cartão vermelho ao fim do jejum: momentos eternos na trajetória de Messi com a Argentina

L. Messi
Argentina
Inter Miami CF
Barcelona
Copa do Mundo
Copa América
Argentina
EUA
Espanha

20 anos de dedicação

Lionel Messi anunciou, na segunda-feira, sua aposentadoria da seleção argentina, por meio de uma publicação em sua conta no Instagram que incluiu a imagem de uma página manuscrita em seu caderno de anotações.

Messi revelou que tomou a decisão de se aposentar apenas dois dias após a derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026, mas a morte de seu pai, Jorge Messi, em 8 de agosto, reafirmou sua decisão.

Messi encerra agora um capítulo com a seleção argentina após mais de 20 anos.

Desde sua estreia internacional em 2005, Messi deu à torcida inúmeros motivos para comemorar, momentos contínuos de alegria e títulos que marcarão seu legado para sempre.

O astro argentino conduziu a seleção à conquista da Copa do Mundo, a dois títulos da Copa América, à medalha de ouro olímpica e ao título da Finalíssima, tornando-se um dos jogadores mais ligados à história e ao escudo da seleção.

Com os corações da torcida argentina ao redor do mundo partidos hoje, a rede "ESPN" relembra os principais momentos de Messi que manterão seu nome eternizado nos registros da história da seleção para sempre.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022: enfim, a conquista da Copa do Mundo no Catar

    Todos se lembram do momento em que Messi caiu de joelhos quando Gonzalo Montiel converteu a cobrança decisiva de pênalti diante da França, sagrando a Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022.

    Messi conseguiu conduzir a seleção argentina à conquista de sua primeira Copa do Mundo em 36 anos, acrescentando o título mais valioso à sua lista de feitos.

    Ele teve um papel central na campanha da Argentina na final, após marcar dois gols durante o tempo normal, além de converter a primeira cobrança na disputa por pênaltis, garantindo a vitória.

    E, depois de mais de 15 anos passados com a seleção, Messi alcançou a vitória mais importante de todas.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Messi se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

    Muitos se perguntaram sobre o nível que Messi apresentaria na Copa do Mundo de 2026, aos 39 anos de idade. Ele havia estabelecido para si mesmo um teto altíssimo após sua conquista histórica quatro anos antes, mas logo silenciou as dúvidas com uma atuação brilhante após a outra nos Estados Unidos.

    Messi escreveu seu nome nos registros da história mais uma vez, ao se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo quando marcou diante da Áustria na partida da Argentina pela fase de grupos, elevando seu número para 18 gols.

    O capitão da Argentina entrou na partida com 16 gols, após ter marcado três vezes na partida de estreia diante da Argélia, mas precisava de apenas um gol para quebrar o empate com o lendário alemão Miroslav Klose.

    Apesar de Messi ter desperdiçado um pênalti no início da partida, ele compensou esse erro marcando dois gols.

    O astro francês Kylian Mbappé acabou ultrapassando Messi e encerrou a Copa do Mundo com 22 gols ao longo de suas participações, mas a maioria dos torcedores se lembrará da partida diante da Áustria, quando Messi entrou para a história.

  • 2016: Messi anuncia aposentadoria da seleção após derrota na Copa América para o Chile

    Segunda-feira não foi a primeira vez que Messi anunciou sua aposentadoria da seleção da Argentina. O capitão do Inter Miami já havia declarado que se afastaria da equipe após a derrota na final da Copa América de 2016 diante do Chile, numa decisão que chocou os jornalistas presentes na zona mista após a partida naquela ocasião.

    Messi disse a um grupo de jornalistas: "O que penso agora, depois de refletir sobre o assunto dentro do vestiário, é que encerrei minha passagem pela seleção nacional".

    E acrescentou: "Dei o meu máximo. Esta é a quarta vez que disputo uma final e não consegui vencer. Tentei tudo o que era possível. Isso me dói mais do que a qualquer outra pessoa, mas é evidente que isso não é para mim. Quero, mais do que qualquer outra pessoa, conquistar um título com a seleção nacional, mas, infelizmente, isso não aconteceu".

    Messi voltou à seleção mais tarde e fez história ao conquistar duas edições consecutivas da Copa América, a Copa do Mundo, além de quebrar recordes individuais.

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  • Round of 16 Argentina v Mexico - World Cup 2006Getty Images Sport

    2006: A primeira participação na Copa do Mundo

    O dia 16 de junho de 2006 testemunhou o momento em que Messi mudou o rumo da história da Copa do Mundo para sempre. Com 18 anos, Messi fez sua primeira aparição entre as suas muitas participações em Copas do Mundo, depois de entrar como substituto pela Argentina diante da Sérvia e Montenegro, na fase de grupos, aos 74 minutos.

    Messi se afirmou rapidamente no cenário internacional, ao marcar um gol poucos minutos após entrar em campo. Ele encerrou a partida com um gol e uma assistência decisiva, contribuindo para a grande vitória da Argentina pelo placar de 6 a 0.

    Aquele foi o primeiro de muitos momentos felizes que Messi proporcionaria à torcida argentina.

  • 2022: a partida da Argentina contra o México na fase de grupos

    A história da seleção argentina poderia ter seguido um rumo completamente diferente não fosse o belíssimo gol de Messi diante do México durante a Copa do Mundo no Catar.

    A Argentina enfrentou o risco de eliminação da Copa do Mundo na última partida da fase de grupos. O primeiro tempo terminou empatado, em meio às esperanças desesperadas da Argentina de fazer a diferença na etapa final.

    Enfim, Messi quebrou o empate aos 64 minutos com um chute de perna esquerda que balançou as redes, conduzindo a Argentina à vitória por 2 a 0, triunfo que contribuiu, ao final, para que a seleção argentina chegasse à conquista do título.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    2014: derrota na final da Copa do Mundo para a Alemanha

    Messi disputou sua primeira final de Copa do Mundo quando a Argentina chegou ao confronto contra a Alemanha em 2014. Ele desempenhou um papel central na partida, depois de a Argentina resistir à Alemanha, mas o gol de Mario Götze durante a prorrogação decidiu o duelo.

    Apesar da derrota da Argentina na partida, Messi recebeu o prêmio de Bola de Ouro em reconhecimento à sua atuação de destaque ao longo do torneio. Ele marcou quatro gols e deu uma assistência em sete partidas na Copa do Mundo de 2014.

    A partir daquele momento, Messi prometeu voltar mais forte e conquistar a Copa do Mundo para a Argentina, algo que conseguiu realizar oito anos depois.

  • 2021: Argentina encerra jejum de títulos com a conquista da Copa América

    Após os fracassos em 2007, 2015 e 2016, Messi finalmente conseguiu erguer o troféu da Copa América 2021 como capitão da seleção argentina.

    A Argentina conquistou o título após vencer o Brasil por 1 a 0 no histórico estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, encerrando um jejum de títulos que se estendia por 28 anos.

    Em seis anos, Messi passou de duas derrotas dolorosas em finais de Copa América para levantar o troféu que, anteriormente, o havia levado a anunciar sua aposentadoria da seleção.

  • Argentine Lionel Messi (D) vies for theAFP

    2005: Messi estreia pela seleção e é expulso imediatamente

    Messi, então com 18 anos, disputou sua primeira partida pela seleção da Argentina no dia 17 de agosto de 2005, em um amistoso contra a Hungria, na capital Budapeste.

    Aquele dia foi marcado por sentimentos contraditórios para o jogador, depois que ele recebeu um cartão vermelho direto poucos segundos após entrar como substituto no segundo tempo.

    Não foi o melhor começo para Messi, mas ele compensou aquela expulsão com muito mais do que isso, ao longo de décadas de brilho.

  • 2010: A Copa do Mundo com Maradona como técnico

    Dois dos maiores jogadores da história do futebol se encontraram em 2010, quando Diego Maradona assumiu o comando técnico do jovem Lionel Messi na seleção da Argentina durante a Copa do Mundo.

    O torneio não foi especialmente marcante para a seleção da Argentina dentro de campo, depois de dar adeus à competição diante da Alemanha nas quartas de final, mas as lembranças mais notáveis vieram de fora das quatro linhas.

    Para os argentinos, aquela foi a única oportunidade de ver os dois craques mais ligados à história da seleção da Argentina colaborando de alguma forma durante uma Copa do Mundo.

    Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: semifinal da Copa do Mundo diante da Inglaterra

    A torcida da Argentina jamais esquecerá a vitória sobre o rival histórico Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

    Messi afirmou: "Embora tenha sido apenas uma partida, vivemos alguns momentos especiais. A torcida queria essa vitória mais do que qualquer outra, por causa do que significa enfrentar a Inglaterra na semifinal e chegar a mais uma final de Copa do Mundo".

    Messi registrou duas assistências durante a partida, conduzindo a Argentina à vitória pelo placar de 2 a 1 após buscar o empate no marcador, garantindo a vaga da seleção na final.

    O capitão da Argentina também conseguiu igualar o feito de Diego Maradona ao superar a Inglaterra no cenário internacional, 40 anos após a memória da vitória nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, partida que testemunhou o gol da "mão de Deus" e o "gol do século".

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha

    A vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a trajetória internacional de Messi de forma dolorosa.

    Messi lutou por mais de 120 minutos, apesar do esgotamento psicológico e físico, mas a seleção da Argentina falhou por pouco em conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

    Apesar da derrota da Argentina na final, a Copa do Mundo de 2026 ficará para sempre ligada à capacidade de Messi de quebrar recordes e fazer história aos 39 anos de idade.

    Até o último minuto da partida, e em seu último torneio com a Argentina, Messi permaneceu determinado a dar tudo o que tinha pelos milhões de torcedores que acompanhavam o jogo.