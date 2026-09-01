Lionel Messi anunciou, na segunda-feira, sua aposentadoria da seleção argentina, por meio de uma publicação em sua conta no Instagram que incluiu a imagem de uma página manuscrita em seu caderno de anotações.

Messi revelou que tomou a decisão de se aposentar apenas dois dias após a derrota da Argentina para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026, mas a morte de seu pai, Jorge Messi, em 8 de agosto, reafirmou sua decisão.

Messi encerra agora um capítulo com a seleção argentina após mais de 20 anos.

Desde sua estreia internacional em 2005, Messi deu à torcida inúmeros motivos para comemorar, momentos contínuos de alegria e títulos que marcarão seu legado para sempre.

O astro argentino conduziu a seleção à conquista da Copa do Mundo, a dois títulos da Copa América, à medalha de ouro olímpica e ao título da Finalíssima, tornando-se um dos jogadores mais ligados à história e ao escudo da seleção.

Com os corações da torcida argentina ao redor do mundo partidos hoje, a rede "ESPN" relembra os principais momentos de Messi que manterão seu nome eternizado nos registros da história da seleção para sempre.