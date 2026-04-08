Do Marrocos à Arábia Saudita... Um novo revés acaba com o sonho de Mendy na Liga Roshen

O goleiro senegalês Édouard Mendy, estrela do Al-Ahli Jeddah, sofreu mais um revés em sua carreira nesta temporada, depois de sofrer um gol contra o Al-Fayha na partida disputada na noite desta quarta-feira, válida pela 29ª rodada da Liga Roshen da Arábia Saudita.

O experiente goleiro espera liderar o Al-Ahli rumo ao título da Liga Roshen após muitos anos de ausência, para adicionar mais um título à sua carreira com o “Al-Raqi”.

No entanto, a temporada atual está sendo marcada por uma disputa acirrada pelo título com vários clubes, como Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Qadsia, o que torna a missão do Al-Ahli extremamente difícil.