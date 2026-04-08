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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Do Marrocos à Arábia Saudita... Um novo revés acaba com o sonho de Mendy na Liga Roshen

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Senegal
Marrocos F
Marrocos
E. Mendy
M. Grohe
Arábia Saudita
Senegal
Marrocos
Brasil

O craque senegalês sofre um novo revés

O goleiro senegalês Édouard Mendy, estrela do Al-Ahli Jeddah, sofreu mais um revés em sua carreira nesta temporada, depois de sofrer um gol contra o Al-Fayha na partida disputada na noite desta quarta-feira, válida pela 29ª rodada da Liga Roshen da Arábia Saudita.

O experiente goleiro espera liderar o Al-Ahli rumo ao título da Liga Roshen após muitos anos de ausência, para adicionar mais um título à sua carreira com o “Al-Raqi”.

No entanto, a temporada atual está sendo marcada por uma disputa acirrada pelo título com vários clubes, como Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Qadsia, o que torna a missão do Al-Ahli extremamente difícil.

  • O choque do Marrocos

    O primeiro golpe sofrido por Mendy nesta temporada foi a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de retirar o título da Copa Africana das Nações do Senegal e concedê-lo ao Marrocos.

    Isso ocorreu apesar de o Senegal ter conquistado o título em solo marroquino há poucos meses, ao vencer por 1 a 0 na final.

    Leia também... Vídeo: Senegal continua provocando Marrocos... Taça com as cores da Teranga e a toalha de Mendy

    No entanto, a desistência da Senegal e a posterior revogação levaram o Marrocos a apresentar uma reclamação que foi aceita e, com base nisso, o título foi retirado dos “Leões da Teranga”.

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  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O sonho de Mendi se esvai

    Além da crise entre Senegal e Marrocos, Mendy sonhava em se tornar o goleiro com mais jogos sem sofrer gols em uma única temporada na história da Liga Roshen, mas sofreu um revés inesperado contra o Al-Fayha.

    Mendy já tinha 12 partidas sem sofrer gols e precisava manter o gol invicto em todas as partidas restantes, num total de 7 jogos, para quebrar o recorde histórico do goleiro brasileiro Marcelo Grohe.

    Grohe é o goleiro que mais vezes manteve o gol invicto em uma única temporada, tendo alcançado essa marca com o Al-Ittihad em 18 partidas.

    Mas Mendy tem a chance de igualar Grohe caso consiga manter o gol invicto nas próximas 6 partidas.

  • O que Mendy fez pelo Al Ahly?

    Mendy ingressou no Al Ahli no verão de 2023, vindo do Chelsea, e teve um desempenho excelente, levando o time à conquista dos títulos da Liga dos Campeões da Ásia e do Supercampeonato Nacional.

    Mendy disputou 106 partidas com a camisa do Al Ahli, sofrendo 103 gols e mantendo o gol invicto em 47 ocasiões.