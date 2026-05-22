Embora os argumentos fossem óbvios, Lars Ricken ainda assim fez uma campanha vigorosa a favor da ideia. “Julian Nagelsmann, é claro, conhece a sua velocidade. E eu acredito que, se você pode levar 26 jogadores para a Copa do Mundo, também pode levar especialistas. Jogadores que possuem uma arma muito especial”, disse recentemente o diretor esportivo do Borussia Dortmund ao jornal *Bild*.
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Do jogador mais constante do Dortmund a 600 minutos em campo em 2026: a notável queda de rendimento de Karim Adeyemi no BVB
A referência era a Karim Adeyemi, para quem a palavra “arma” já tem, como se sabe, uma conotação diferente há algum tempo. O técnico da seleção alemã agora abre mão da velocidade do jogador de 24 anos, essa “qualidade excepcional que sempre dá para aproveitar em um torneio”, como argumentou Ricken. Afinal, Maximilian Beier e Jamie Leweling também possuem essa característica, e foi por eles que Nagelsmann optou em vez de Adeyemi.
A não convocação não foi, de forma alguma, uma surpresa. Até mesmo o técnico do BVB, Niko Kovac, vinha apostando cada vez menos nas habilidades de Adeyemi, o que não se devia apenas à lesão muscular sofrida em abril.
É uma queda verdadeiramente impressionante a que o jogador, que disputou onze partidas pela seleção, sofreu em 2026. Justamente no período que é particularmente relevante para a participação na Copa do Mundo. Pois o fato de Adeyemi ter feito uma excelente primeira metade da temporada e ter sido o jogador mais consistente do Dortmund no ataque, com nove participações em gols (seis gols, três assistências), já não é mais tão bem lembrado por muitos hoje em dia.
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Karim Adeyemi: Menos de 600 minutos em campo em 2026
Enquanto na primeira metade da temporada ele ainda foi titular em 16 partidas, no ano novo isso só aconteceu seis vezes. Ele somou 17 partidas oficiais, mas Adeyemi ficou em campo por apenas 582 minutos. Isso dá uma média de pouco menos de 34 minutos por jogo — muito pouco para aspirar a uma vaga na fase final da Copa do Mundo.
A produção de Adeyemi, em comparação com o primeiro semestre, permaneceu praticamente constante, com sete participações em gols (quatro gols e três assistências), mas como reserva — ou seja, exatamente no papel que, segundo Ricken, ele deveria desempenhar na Copa do Mundo —, ele quase não deixou marca. Para Kovac, que de qualquer forma não estava disposto a fazer mudanças, havia poucos motivos para alterar a situação de Adeyemi no banco.
De qualquer forma, existe uma relação especial entre os dois, se acreditarmos no croata. Com nenhum outro jogador ele conversou mais durante seu mandato no Dortmund, disse Kovac recentemente no podcast do Bild “Phrasenmäher”. O técnico se declarou fã de Adeyemi como pessoa, “porque ele é um cara excepcionalmente bom”. Kovac continuou: “Um ótimo rapaz, não é uma pessoa má – pelo contrário: às vezes ele é um rapaz bom demais, na minha opinião. Ele não tem nada de mal.”
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Kovac sobre Adeyemi: “Ele precisa acreditar mais em mim”
No entanto, ser um cara legal não convence nem um pouco um trabalhador incansável como Kovac do ponto de vista esportivo. Ao longo de toda a sua carreira, Adeyemi tem carecido da garra necessária e, certamente, também do profissionalismo total para que um talento indiscutivelmente brilhante se torne um jogador de futebol profissional de nível sênior, capaz de atingir constantemente o mais alto nível.
“Tenho plena certeza de que ele pode se tornar um grande jogador de futebol, se ajustar certas coisas. Mas, para isso, ele precisa acreditar um pouco mais em mim”, disse Kovac, enumerando os pontos fracos de Adeyemi: “Ele precisa trabalhar sua precisão, sua meticulosidade. Ele recebeu um talento enorme; agora é uma questão de trabalho, de mudar detalhes e nuances que o levem adiante. Para isso, ele precisa aproveitar cada minuto de treino.”
Temas que sempre acompanharam Adeyemi. Já há quase três anos, o então assistente técnico Armin Reutershahn fez uma avaliação semelhante, mas mais direta: “Karim tem todas as habilidades que se pode e se deve ter para se tornar um jogador de ponta na Europa. Ele ainda não é, mas pode se tornar. Mas, às vezes, sinto falta de seriedade. Ele é muito descontraído às vezes nos treinos, e eu gostaria que ele levasse as coisas ainda mais a sério.”
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Karim Adeyemi e suas inúmeras infrações
O ex-técnico Edin Terzic concordou imediatamente com Reutershahn. “Concordo plenamente com o Achim”, disse ele. “Sabemos que é preciso haver uma certa constância e eficácia, e já começamos a trabalhar nisso — inclusive com o Karim.” No entanto, Adeyemi ainda não deu passos decisivos nesse processo de desenvolvimento.
Para alimentar ainda mais os críticos que não acreditam na grande consagração de Adeyemi no alto nível internacional, há, naturalmente, os inúmeros episódios fora de campo. Ele já tem um histórico de problemas, mas as faltas de conduta durante a primeira metade da temporada certamente também tiveram um papel importante, razão pela qual Adeyemi se encontra em uma situação delicada em Dortmund e na DFB.
Um arremesso de garrafa em direção ao banco de reservas após uma substituição, a tentativa de desaparecer prematuramente para o vestiário durante a partida, uma briga desnecessária e, como cereja do bolo, a punição pela “Mystery Box” — tudo isso aconteceu em apenas algumas semanas. Como se Adeyemi, casado com uma rapper, já não tivesse sido rotulado anteriormente como um jogador laissez-faire, com uma atitude questionável em relação à sua profissão e com excessiva presença nas redes sociais.
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Adeyemi tem futuro no BVB?
A questão que se coloca agora é como será o futuro dele no BVB. A campanha de Rickens em favor de Adeyemi provavelmente também estava ligada à esperança de que uma participação na Copa do Mundo elevasse ainda mais seu valor de mercado. Adeyemi é muito cobiçado, tem propostas, inclusive para renovar com o Borussia.
Até o momento, nada aconteceu, mas uma decisão deve ser tomada em breve. Uma venda — um valor de transferência de pelo menos 40 milhões de euros parece viável para Adeyemi — aumentaria consideravelmente a margem de manobra do Dortmund no mercado de transferências. Ricken e companhia precisam agora, durante a pausa de verão, encontrar outras palavras bem-intencionadas para que a questão do futuro de Adeyemi seja esclarecida.
Estatísticas de Karim Adeyemi no BVB
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos Cartões amarelos-vermelhos Cartões vermelhos 146 36 25 27 1 1