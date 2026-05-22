Do jogador mais constante do Dortmund a 600 minutos em campo em 2026: a notável queda de rendimento de Karim Adeyemi no BVB

A referência era a Karim Adeyemi, para quem a palavra “arma” já tem, como se sabe, uma conotação diferente há algum tempo. O técnico da seleção alemã agora abre mão da velocidade do jogador de 24 anos, essa “qualidade excepcional que sempre dá para aproveitar em um torneio”, como argumentou Ricken. Afinal, Maximilian Beier e Jamie Leweling também possuem essa característica, e foi por eles que Nagelsmann optou em vez de Adeyemi.

A não convocação não foi, de forma alguma, uma surpresa. Até mesmo o técnico do BVB, Niko Kovac, vinha apostando cada vez menos nas habilidades de Adeyemi, o que não se devia apenas à lesão muscular sofrida em abril.

É uma queda verdadeiramente impressionante a que o jogador, que disputou onze partidas pela seleção, sofreu em 2026. Justamente no período que é particularmente relevante para a participação na Copa do Mundo. Pois o fato de Adeyemi ter feito uma excelente primeira metade da temporada e ter sido o jogador mais consistente do Dortmund no ataque, com nove participações em gols (seis gols, três assistências), já não é mais tão bem lembrado por muitos hoje em dia.