Do “inferno” ao herói dos playoffs: o ano turbulento de Youssoufa Moukoko após sua saída definitiva do BVB

Afinal, foi ele quem garantiu ao seu novo clube, o FC Copenhague, pelo qual joga desde o verão passado, a classificação para as competições europeias na última partida da temporada: justamente no acirrado clássico contra o Brøndby, ele marcou na prorrogação, a cinco metros da meta, o gol decisivo que selou o 2 a 1 — com um chute de calcanhar.

Uma cena que Moukoko, que normalmente é muito parcimonioso nas postagens, apresentou com orgulho nas redes sociais depois do jogo. Nos acréscimos, ele marcou ainda um segundo gol, fechando o placar em 3 a 1, o que garantiu ao Copenhague a participação na segunda fase da Conference League. Uma circunstância que se deve apenas ao formato da Superliga dinamarquesa, que parece um tanto estranho para os torcedores alemães.

Afinal, o FCK teve uma temporada desastrosa por muito tempo – e Moukoko também demorou a encontrar sua forma. O clube havia começado a temporada como atual bicampeão, e esperava-se que o desempenho fosse ainda melhor e mais dominante, também graças ao atacante alemão, que, com sua transferência de cinco milhões de euros, logo se colocou em terceiro lugar entre as contratações mais caras do clube.

Mas tudo saiu bem diferente: após a chamada fase principal, na Dinamarca as doze equipes da Superliga são divididas entre a fase de classificação para o título e a fase de rebaixamento — e o FCK, em sétimo lugar, teve que disputar a fase de rebaixamento pela primeira vez, pois conseguiu vencer apenas oito das 22 partidas. Moukoko entrou em campo em 18 desses jogos, mas seu rendimento, com apenas três gols, foi muito modesto para um suposto grande reforço.