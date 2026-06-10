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YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Do “inferno” ao herói dos playoffs: o ano turbulento de Youssoufa Moukoko após sua saída definitiva do BVB

Superleague
Copenhagen
Especiais e Opinião
Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga

Youssoufa Moukoko já está muito longe do nível que demonstrava nas categorias de base e na seleção alemã. No entanto, na Dinamarca, ele teve recentemente motivos para comemorar.

A Copa do Mundo de 2026 começa esta semana — e a Copa do Mundo de 2022 tem, assim, oficialmente um sucessor. Há apenas três anos e meio, mas que pareceram uma eternidade, a seleção alemã foi eliminada no Catar logo após a fase de grupos. O técnico da seleção era Hansi Flick; houve discussões intermináveis antes do torneio sobre a braçadeira arco-íris, uma derrota para o Japão e, após o torneio, um documentário embaraçoso para o técnico da DFB, incluindo um vídeo motivacional com o tema “gansos cinzentos”. 

No Catar, a Alemanha também ganhou um novo jogador mais jovem da Copa do Mundo: Youssoufa Moukoko. Pouco depois de completar 18 anos, o prodígio, na época ainda sob contrato com o Borussia Dortmund, teve a chance de entrar em campo por alguns minutos. Entretanto, para Moukoko, a participação na Copa do Mundo, o status de prodígio e todo o hype associado a isso também já parecem ter ficado para trás há uma eternidade. Em sua atual passagem pela Dinamarca, ele encerrou a última temporada, que foi difícil para ele, com um destaque pessoal. 

  • Afinal, foi ele quem garantiu ao seu novo clube, o FC Copenhague, pelo qual joga desde o verão passado, a classificação para as competições europeias na última partida da temporada: justamente no acirrado clássico contra o Brøndby, ele marcou na prorrogação, a cinco metros da meta, o gol decisivo que selou o 2 a 1 — com um chute de calcanhar. 

    Uma cena que Moukoko, que normalmente é muito parcimonioso nas postagens, apresentou com orgulho nas redes sociais depois do jogo. Nos acréscimos, ele marcou ainda um segundo gol, fechando o placar em 3 a 1, o que garantiu ao Copenhague a participação na segunda fase da Conference League. Uma circunstância que se deve apenas ao formato da Superliga dinamarquesa, que parece um tanto estranho para os torcedores alemães. 

    Afinal, o FCK teve uma temporada desastrosa por muito tempo – e Moukoko também demorou a encontrar sua forma. O clube havia começado a temporada como atual bicampeão, e esperava-se que o desempenho fosse ainda melhor e mais dominante, também graças ao atacante alemão, que, com sua transferência de cinco milhões de euros, logo se colocou em terceiro lugar entre as contratações mais caras do clube. 

    Mas tudo saiu bem diferente: após a chamada fase principal, na Dinamarca as doze equipes da Superliga são divididas entre a fase de classificação para o título e a fase de rebaixamento — e o FCK, em sétimo lugar, teve que disputar a fase de rebaixamento pela primeira vez, pois conseguiu vencer apenas oito das 22 partidas. Moukoko entrou em campo em 18 desses jogos, mas seu rendimento, com apenas três gols, foi muito modesto para um suposto grande reforço. 

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    Youssoufa Moukoko: "Joguei mal"

    "Sei que esse não é o meu nível", disse Moukoko à revista *kicker* no outono, quando os jornais sensacionalistas dinamarqueses já o chamavam de "contratação desastrosa". No entanto, qual é exatamente o seu nível é uma questão que ainda permanece em aberto para o atacante. 

    Nas categorias de base, Moukoko arrasou pelo BVB, de tal forma que os amarelos e pretos acreditavam ter uma futura estrela mundial em suas fileiras. A transição para o time principal, porém, acabou sendo problemática para Moukoko: as vantagens de velocidade que ele tinha antes desapareceram, e seu faro de gol não lhe rendeu nem de longe tantos gols quanto contra adversários da mesma idade. “Meu corpo ainda não estava pronto para o futebol profissional”, disse Moukoko, referindo-se também às lesões que o impediam de jogar regularmente. 

    Quando estava em forma, o Dortmund costumava dar a ele participações curtas, mas, a longo prazo, Moukoko não conseguiu superar nomes mais consolidados como Donyell Malen, Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Maximilian Beier ou Serhou Guirassy. Com um empréstimo ao Nice, Moukoko esperava conquistar mais minutos em campo e mais autoconfiança na temporada 2024/25, mas o plano deu totalmente errado do ponto de vista esportivo. 

    Do início de fevereiro até o final da temporada, o atacante acabou ficando completamente de fora, pois antes disso não tinha conseguido convencer nem um pouco. “Joguei mal, é preciso admitir”, reconheceu Moukoko, que, surpreendentemente, tirou uma conclusão extremamente positiva de seu ano na Côte d’Azur: “O Nice foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo.” Ele aprendeu a ter paciência e a avaliar seu desempenho com mais honestidade, disse Moukoko. 

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    Copenhague fica de fora da fase final: "Isso é um inferno"

    Ficou claro rapidamente que o Nice não pretendia, mesmo assim, contratar o jogador emprestado pelo BVB. E como também não havia perspectivas para Moukoko em Dortmund, ele insistiu em se despedir. Embora o FC Copenhague não fosse exatamente o clube dos seus sonhos, no nível mais modesto da Superliga, Moukoko poderia voltar a brilhar como nos tempos da base — esse era o plano dos dirigentes do FCK. 

    O fato de isso não ter dado certo inicialmente não foi culpa apenas de Moukoko, pois as coisas não estavam indo bem para toda a equipe. “Isso é vergonhoso e um dia negro para nós”, disse o técnico do Copenhague, Jacob Neestrup, quando ficou claro que sua equipe iria para a repescagem do rebaixamento. 

    “Tenho uma vergonha enorme. Isso é um inferno”, disse Thomas Delaney, outro ex-jogador do Dortmund, de forma ainda mais direta. No meio disso tudo, Moukoko, que recebeu muitas críticas devido às expectativas geradas pelo valor da transferência – e, de repente, correspondeu às expectativas. 

  • O FCK não jogava tão mal há 26 anos — e, mesmo assim, está na Copa da Europa

    Na fase de rebaixamento, o jogador de 21 anos marcou seis gols em seis partidas, o que permitiu ao Copenhague terminar em primeiro lugar e escapar facilmente do rebaixamento. Com o sétimo lugar na classificação final, foi o pior desempenho do FCK em 26 anos, mas, como vencedor da fase de rebaixamento, a equipe ainda teve a chance de disputar uma competição europeia — graças ao formato da Superliga. E neste clássico da repescagem contra o Brøndby, Moukoko marcou duas vezes e foi o herói da partida para seu clube. 

    “Sei que vou ajudar este time”, Moukoko já estava convencido disso no outono de 2025 e provou isso agora em maio. No FC Copenhague, ele ainda tem contrato até 2030, embora os rumores de despedida do inverno já sejam história, assim como sua participação como o jogador alemão mais jovem da Copa do Mundo. 

  • A temporada 2025/26 de Youssoufa Moukoko

    Jogos: 41
    Minutos em campo: 2015
    Minutos por jogo: 49
    Gols: 18
    Assistências: 3
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