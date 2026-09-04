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imago-sport-1073429070.jpgBelga
Adhe Makayasa

Traduzido por

Do estrelato no PSG à Série B? Colin Dagba encontra surpreendente novo lar após saída da Bélgica

Mercado da bola
C. Dagba
Carrarese
Serie B
Campeonato Francês
PSG

O ex-defensor do Paris Saint-Germain Colin Dagba acertou uma surpreendente transferência para o Carrarese Calcio, da Serie B italiana, após ficar livre no mercado. Tricampeão da Ligue 1, ele assinou contrato até junho de 2028 com a equipe de Apuana, encerrando sua passagem pela Bélgica enquanto busca revitalizar a carreira na segunda divisão do futebol italiano.

  • Zagueiro conclui mudança para a Itália

    O Carrarese, da Serie B, oficializou a contratação de Dagba sem custos, após a saída do lateral-direito do Beerschot, da Bélgica, em 1º de julho. O jogador de 27 anos assinou contrato de longo prazo com o clube italiano até 30 de junho de 2028, com opção de renovação automática caso metas específicas de desempenho sejam atingidas. A transferência marca um novo capítulo para o ex-internacional francês sub-21, que busca recuperar o embalo no futebol italiano.


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    Clube elogia qualidades defensivas

    Em comunicado oficial, o Carrarese confirmou o acordo e exaltou a versatilidade e a qualidade técnica do ex-zagueiro do PSG: "O lateral-direito francês, nascido em 1998, conta com impressionante capacidade ofensiva, velocidade e qualidade nas ações de ataque."

    O clube observou que os pontos fortes do lateral não se limitam apenas aos setores mais avançados e acrescentou: "Ao mesmo tempo, ele está sempre atento e é consistente na defesa, especialmente na marcação."

  • Histórico repleto de títulos em Paris

    Dagba fez 77 aparições pela equipe principal do PSG em todas as competições, atuando sete vezes na Liga dos Campeões durante sua passagem pela capital francesa. Seu período no Parc des Princes rendeu três títulos da Ligue 1, dois triunfos na Coupe de France e duas conquistas do Trophée des Champions, antes de empréstimos a Strasbourg e Auxerre. Sua chegada traz uma vasta experiência da elite do futebol europeu para reforçar o setor defensivo da equipe de Gabriele Cioffi.

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    Carrarese encara teste contra o Empoli

    O Carrarese ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela da Série B depois de somar apenas um ponto nas duas primeiras partidas da liga. Dagba pode fazer sua estreia imediatamente quando seu novo time receber o Empoli na terceira rodada em 5 de setembro. A partida em casa no fim de semana representa uma oportunidade vital para estabelecer consistência e garantir a tão necessária primeira vitória na liga nesta campanha.

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