Em comunicado oficial, o Carrarese confirmou o acordo e exaltou a versatilidade e a qualidade técnica do ex-zagueiro do PSG: "O lateral-direito francês, nascido em 1998, conta com impressionante capacidade ofensiva, velocidade e qualidade nas ações de ataque."

O clube observou que os pontos fortes do lateral não se limitam apenas aos setores mais avançados e acrescentou: "Ao mesmo tempo, ele está sempre atento e é consistente na defesa, especialmente na marcação."