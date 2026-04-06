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Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Do Crystal Palace ao principal criador da Europa: como Michael Olise se tornou “o melhor ponta do mundo” no Bayern de Munique

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Se acreditarmos nas notícias recentes, o Liverpool identificou Michael Olise como o substituto ideal para Mohamed Salah, que está de saída. No entanto, querer contratar o atacante francês e conseguir fazê-lo são duas coisas completamente diferentes. A tentativa do Bayern de contratar Florian Wirtz no verão passado pode ter sido superada pelo Liverpool, mas o clube alemão não tem absolutamente nenhuma intenção de vender Olise aos Reds no final da atual temporada.

"O Liverpool gastou 500 milhões de euros no ano passado e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem", afirmou o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeneß, na semana passada. "Jogamos esta partida pelos nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”

Lucrar com a venda de Olise certamente não faria nenhum sentido do ponto de vista esportivo para o Bayern, pois não há nenhum ala mais prolífico ou criativo na Europa atualmente.

  • FC Bayern München v Grashoppers Zürich - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    "A melhor transferência da Bundesliga dos últimos 10 anos"

    A decisão do Bayern de pagar 60 milhões de euros ao Crystal Palace por Olise no verão de 2024 foi questionada por muitos especialistas. Seu potencial era indiscutível; Olise havia quebrado vários recordes de “jogador mais jovem de todos os tempos” no Selhurst Park, enquanto Thierry Henry ficou impressionado com seu talento bruto ao trabalhar com o ponta-direita durante a campanha olímpica da França.

    “Ele tem qualidades incríveis, e vocês ainda não viram nada, isso é só o começo”, disse o ícone do ataque antes mesmo de Olise ter disputado uma partida pelo Bayern. “Não é sempre que se encontra jogadores assim.”

    Ainda assim, enquanto Henry insistia que os bávaros haviam feito um ótimo negócio, outros viam Olise como uma espécie de aposta, já que ele ficou duas vezes fora de ação devido a problemas nos tendões da coxa durante a temporada 2023-24.

    Agora, porém, Olise está sendo aclamado como “a melhor contratação da Bundesliga dos últimos 10 anos” pelo campeão da Copa do Mundo Christoph Kramer — e isso se deve, em parte, à sua disponibilidade semelhante à de Salah. O jogador de 24 anos não perdeu uma única partida por lesão desde que chegou à Allianz Arena, para grande alegria do técnico Vincent Kompany.

    “Michael teve sua cota de lesões no Crystal Palace, mas o que ele faz fora de campo para cuidar da saúde, apesar da pouca idade, é incrível”, elogiou o belga. “Se ele continuar assim, vai se manter em forma por muito tempo e vai continuar a evoluir como jogador.”

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  • FC Bayern München v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    "Mostre o que vale em campo"

    A sequência ininterrupta de partidas foi fundamental para que Olise elevasse seu nível de jogo a um patamar totalmente diferente no Bayern.

    Quando foi apresentado pela primeira vez à imprensa como jogador do Bayern, Olise parecia — e soava — como se não quisesse estar ali. Mas os torcedores da Premier League não ficaram nem um pouco surpresos com suas respostas monossilábicas e divertidas às perguntas dos jornalistas. É apenas a natureza de Olise. Coloque um microfone na frente dele e ele fica calado. Coloque-o em campo, porém, e ele se expressará com a mesma eloquência e elegância de qualquer jogador de futebol da atualidade.

    Como ele mesmo disse logo após se transferir para Munique: “Como jogador de futebol, você tem que dar suas respostas em campo, antes de tudo.” E Olise rapidamente se propôs a dissipar as dúvidas sobre sua aparente falta de entusiasmo, deixando que seus pés falassem por ele.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    "Um dos nossos jogadores mais importantes"

    A ideia era que Olise precisaria de algum tempo para se adaptar ao novo ambiente em Munique. Como ele mesmo disse, a maior diferença entre jogar no Selhurst Park e na Allianz Arena era a pressão.

    “Muitas vezes éramos os azarões no Palace”, disse ele à Revista dos Sócios do FC Bayern. “Mas isso nunca acontece com o Bayern!”

    Olise, porém, imediatamente superou o peso das expectativas, marcando 20 gols em todas as competições e dando 23 assistências, encerrando uma sensacional temporada de estreia na Alemanha como o único jogador do Bayern a disputar todas as 34 rodadas da campanha vitoriosa na Bundesliga.

    “Ele se tornou um dos nossos jogadores mais importantes”, admitiu Kompany, “e isso não é algo que se possa dar como certo quando se está no primeiro ano na Bundesliga, neste nível.”

  • Michael OliseGetty

    Não é um "fenômeno de uma única temporada"

    Assim como Kompany, porém, a lenda do clube Thomas Müller estava convencido de que Olise ainda tinha muito mais a oferecer. Por isso, não hesitou em salientar que “um jogador do Bayern não é avaliado por uma única temporada, mas pela consistência de seu desempenho ao longo de várias temporadas”.

    No entanto, Müller estava extremamente confiante de que Olise tinha a motivação e a determinação necessárias para se superar e alcançar novos patamares: “Pelo seu caráter, vejo uma paixão por melhorar. Portanto, os torcedores podem esperar ansiosamente pelo seu futuro no clube, porque não acredito que ele seja um sucesso passageiro.”

    Muller também estava certo, já que a segunda temporada de Olise no Bayern tem sido ainda mais impressionante do que a primeira. Nenhum ponta nas cinco principais ligas da Europa esteve diretamente envolvido em mais gols em todas as competições na temporada 2025-26 do que Olise (37), enquanto nenhum jogador deu mais assistências (23).

    Não é de se surpreender, então, que ele tenha se tornado um dos favoritos dos companheiros de ataque Harry Kane e Luis Diaz — ambos impressionados com as habilidades de drible de Olise. Kane elogiou repetidamente a habilidade aparentemente sem esforço de Olise de passar pelos adversários, enquanto Diaz — ele próprio um jogador ridiculamente habilidoso — diz: “Michael te destrói em situações de um contra um. Ele é tão talentoso tecnicamente e faz toda a diferença.”


  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mentalidade ao estilo de De Bruyne

    Dada a combinação de velocidade, habilidade e finalização de Olise, bem como sua tendência de cortar para dentro com o pé esquerdo antes de curvar a bola no ângulo superior da rede, inevitavelmente surgiram comparações com outro brilhante ponta do Bayern, Arjen Robben. Kompany, porém, vê algumas semelhanças com aquele que é, sem dúvida, o jogador mais criativo que a Premier League já viu.

    “Michael chegou com uma mentalidade que lhe dá a chance de ser um dos melhores jogadores do mundo”, disse Kompany após assistir Olise destruir a Atalanta na partida de ida das oitavas de final, em Bergamo, contra o time da Série A. “Ele é muito meticuloso no trabalho que faz, e já disse isso antes ao trabalhar com grandes talentos: embora não queira comparar os jogadores porque eles não são iguais, ele tem a mentalidade que vi quando joguei com Kevin De Bruyne.

    "Tive a sorte de ver o Kevin surgir como um jovem jogador e se tornar uma superestrela. Vi todo o processo, e é essa obsessão pelos detalhes que o Michael tem. Não é suficiente, é claro. Temos que incentivá-lo a fazer mais. Mas ele está em uma trajetória muito boa, e é um prazer testemunhar isso."

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    "O melhor ponta do mundo"

    Olise tem sido, sem dúvida, uma alegria de se ver nesta temporada — e o que é realmente empolgante para nós, neutros, e especialmente para o Bayern, é que ainda não acabou. Olise tem a chance de entrar para os livros de recordes da Alemanha ao quebrar o recorde da Bundesliga, antes detido por De Bruyne, de maior número de assistências em uma única temporada. Mas, de importância muito maior, é a oportunidade de ouro que ele tem de inspirar a glória na Liga dos Campeões antes de ajudar a França a conquistar a Copa do Mundo.

    Esses são os tipos de objetivos ambiciosos que Olise almeja agora — e com razão. Como disse o ex-meio-campista da Alemanha Sami Khedira ao BILD antes do jogo de ida da Liga dos Campeões do Bayern contra o Real Madrid no Bernabéu na terça-feira: “Olise é provavelmente o melhor ponta do mundo no momento. Ele oferece um pacote completo de primeira classe.”

    É claro que é exatamente por isso que Khedira acha que Olise seria uma contratação tão excelente para o Real Madrid quanto seria para o Liverpool. O Bayern, porém, seria louco se sequer considerasse vendê-lo neste verão — e definitivamente não por menos do que uma quantia recorde mundial.

    Afinal, ele ainda tem apenas 24 anos, e menos de dois anos depois de Henry ter elogiado Olise como um talento único, parece que este é apenas o começo de sua ascensão ao estrelato, que o melhor ainda está por vir, que realmente “ainda não vimos nada”!

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