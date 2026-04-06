Do Crystal Palace ao principal criador da Europa: como Michael Olise se tornou “o melhor ponta do mundo” no Bayern de Munique

A decisão do Bayern de pagar 60 milhões de euros ao Crystal Palace por Olise no verão de 2024 foi questionada por muitos especialistas. Seu potencial era indiscutível; Olise havia quebrado vários recordes de “jogador mais jovem de todos os tempos” no Selhurst Park, enquanto Thierry Henry ficou impressionado com seu talento bruto ao trabalhar com o ponta-direita durante a campanha olímpica da França.

“Ele tem qualidades incríveis, e vocês ainda não viram nada, isso é só o começo”, disse o ícone do ataque antes mesmo de Olise ter disputado uma partida pelo Bayern. “Não é sempre que se encontra jogadores assim.”

Ainda assim, enquanto Henry insistia que os bávaros haviam feito um ótimo negócio, outros viam Olise como uma espécie de aposta, já que ele ficou duas vezes fora de ação devido a problemas nos tendões da coxa durante a temporada 2023-24.

Agora, porém, Olise está sendo aclamado como “a melhor contratação da Bundesliga dos últimos 10 anos” pelo campeão da Copa do Mundo Christoph Kramer — e isso se deve, em parte, à sua disponibilidade semelhante à de Salah. O jogador de 24 anos não perdeu uma única partida por lesão desde que chegou à Allianz Arena, para grande alegria do técnico Vincent Kompany.

“Michael teve sua cota de lesões no Crystal Palace, mas o que ele faz fora de campo para cuidar da saúde, apesar da pouca idade, é incrível”, elogiou o belga. “Se ele continuar assim, vai se manter em forma por muito tempo e vai continuar a evoluir como jogador.”