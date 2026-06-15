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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Do Camp Nou ao Bernabéu... A história das transferências proibidas entre o Barcelona e o Real Madrid

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Kokorila... Um novo episódio da série!

Com o nome de Marc Cucurella voltando a ser destaque após sua contratação pelo Real Madrid, voltaram as discussões sobre uma das linhas vermelhas mais delicadas do futebol espanhol: a transferência do Barcelona para o rival de sempre; pois as duas camisas não representam apenas dois clubes, mas identidades opostas, e quem muda de um para o outro passa imediatamente de herói a “traidor” aos olhos de metade da Espanha.

Embora a transferência de jogadores do Barcelona para o Real Madrid sejaconsiderada um fenômeno raro, grandes estrelas passaram por essa experiência, sendo as mais notáveis o português Luís Figo, o brasileiro Ronaldo Nazário (O Fenômeno) e o camaronês Samuel Eto’o. No entanto, a transferência direta da Catalunha para a capital continuou sendo uma exceção, e cada caso gerou uma história à parte de raiva e polêmica.

  • O início: Albinés abre a porta proibida

    O espanhol Alfonso Albíniz, nascido em Barcelona em 1886, é considerado o primeiro jogador da história a vestir a camisa dos rivais Real Madrid e Barcelona. Ele iniciou sua carreira no Barcelona em 1902, antes de decidir se transferir para o Real Madrid no mesmo ano, numa época em que a rivalidade ainda não assumira o caráter político e cultural que tem hoje.

    Apesar do futebol ainda estar em seus primórdios naquela época, a decisão de Albíniz lançou as bases para a ideia da “mudança proibida”, já que reportagens da imprensa espanhola indicam que ele voltou ao Barcelona novamente em 1906, e depois vestiu a camisa branca novamente, o que o tornou um dos primeiros símbolos do jogador que transitava entre as duas margens, numa época em que a lealdade ao clube era mais flexível do que é hoje.

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  • Schuster... a primeira bomba moderna

    O mundo esperou 86 anos até que se repetisse um impacto dessa magnitude. O astro alemão Bernd Schuster foi o primeiro a se transferir do Barcelona para o Real Madrid em 1988, numa jogada que causou grande alvoroço na época devido ao prestígio do astro loiro.

    Schuster não era um jogador comum, mas sim o maestro do meio-campo do Barcelona durante oito anos. Sua transferência gratuita para o Real Madrid foi considerada uma afronta direta ao então presidente catalão, e a situação se agravou quando Schuster completou posteriormente a “série de traições”, tornando-se o único jogador na história a se transferir do Barcelona para o Real Madrid e depois para o Atlético de Madrid, reunindo a ira das três maiores cidades da Espanha.

  • Laudrup... de cinco a cinco

    O dinamarquês Michael Laudrup era um dos melhores meio-campistas do mundo no final dos anos 80 e, após quatro temporadas repletas de conquistas com o Barcelona, Laudrup decidiu se rebelar e se juntar ao Real Madrid em 1994. A decisão veio após um desentendimento com Johan Cruyff, que preferiu Romário a ele na final da Liga dos Campeões de 1994.

    A ironia que imortalizou seu nome na história do Clássico é que, em 1994, ele jogou pelo Barcelona e goleou o Real Madrid por 5 a 0; e, apenas 364 dias depois, vestiu a camisa branca e liderou o Real Madrid à vitória sobre o Barcelona pelo mesmo placar de 5 a 0. Essa dobradinha fez de Laudrup um símbolo do profissionalismo frio e um jogador respeitado por ambos os lados, apesar da amargura de sua transferência.

  • Luís Figo... A traição eterna

    Não há nenhuma transferência na história do futebol espanhol que se compare ao impacto causado por Luís Figo. O talentoso português era capitão do Barcelona e um dos melhores jogadores do mundo, antes de surpreender a todos e decidir se transferir para o Real Madrid em 2000.

    A transação, que chegou a 60 milhões de euros, não foi apenas uma transferência esportiva, mas sim uma declaração de guerra. A torcida do Camp Nou o recebeu no primeiro Clássico com cabeças de porco e petardos, e a placa com a palavra “traidor” ainda o persegue depois de mais de duas décadas. O próprio Figo admitiu mais tarde que a decisão lhe custou o amor de uma cidade inteira, mas lhe garantiu um lugar no projeto dos “Galácticos”, que conquistou a Liga dos Campeões.

  • Ronaldo, o Fenômeno... O traidor extraordinário

    "O Fenômeno da Samba", um dos "traidores" que ainda é respeitado pela torcida de ambos os times, talvez por ter se transferido para a Itália no intervalo entre as duas passagens. Após brilhar com o Barcelona em uma temporada "fora do comum", Ronaldo voltou para se juntar ao "exército de estrelas" do Real Madrid em 2002.

    Ronaldo marcou 47 gols em 49 partidas pelo Barcelona na temporada 1996-1997, e depois se despediu devido a divergências contratuais. Seu retorno à Espanha pelo Real Madrid, após cinco anos no Inter de Milão, amenizou a ira catalã, já que ele não se transferiu diretamente. No Real Madrid, formou uma dupla temível com Zidane e Raúl, e provou que o talento extraordinário pode superar as barreiras do ódio.

  • Saviola... o último dos passageiros

    O argentino Javier Saviola, que se transferiu para o Real Madrid em 2007, depois de já ter defendido o clube catalão, foi o último a ousar fazer a transição direta entre os dois clubes. Apesar de ser um dos nomes que jogaram pelas duas equipes, ele não conseguiu deixar uma marca significativa em nenhuma delas.

    Saviola chegou ao Barcelona como o “novo Maradona” em 2001, mas sofreu com a instabilidade e os empréstimos. Sua transferência para o Real Madrid ocorreu de graça e em relativo silêncio da mídia, pois ele já não era mais um astro de primeira linha. A experiência terminou com duas temporadas sem brilho, tornando-se um exemplo de que a transferência entre os rivais não garante a glória, mas pode acelerar o declínio.

  • Kokorila... A guerra pela identidade começa

    Em uma negociação surpreendente, o Real Madrid anunciou a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella, proveniente do Chelsea inglês, Esta contratação é considerada uma verdadeira bomba no mercado de transferências. Nascido em Alella, na Espanha, ele iniciou sua carreira na famosa academia La Masia, do Barcelona, onde passou pelas categorias de base e vestiu a camisa do time principal por um curto período.

    O jogador catalão partiu depois para o Brighton e, posteriormente, para o Chelsea, onde se destacou como um dos melhores laterais-esquerdos da Europa, especialmente graças à sua capacidade de pressão alta e participação ofensiva eficaz.

    Ao mesmo tempo, Claudia Rodríguez, esposa de Marc Cucurella, pôs fim à polêmica em torno da filiação futebolística do marido, depois de publicar em sua conta no Instagram uma foto antiga dele quando criança, com a chupeta na boca e vestindo a camisa do Real Madrid.

  • Por que a transição continua sendo rara?

    A razão não é apenas técnica, mas também cultural e política. Na Catalunha, o Real Madrid é visto como um símbolo do centralismo espanhol, e o contrário se aplica em Madri. Por isso, o jogador que passa por lá se torna uma ferramenta de propaganda e é obrigado a provar uma lealdade redobrada a cada partida, uma pressão psicológica que muitos não conseguem suportar.

    Por isso, a maioria das estrelas prefere passar por uma etapa intermediária. Samuel Eto’o começou no Real Madrid, mas brilhou no Maiorca antes do Barcelona, e Luis Enrique fez o contrário. Essa “pausa” ameniza o estigma da traição. E se Cocorela se juntar ao time hoje, será o primeiro ex-aluno da La Masia em duas décadas a pisar diretamente no Bernabéu, reabrindo a eterna questão: é uma traição à memória... ou apenas profissionalismo na era do dinheiro?