Do Camp Nou ao Bernabéu... A história das transferências proibidas entre o Barcelona e o Real Madrid

Com o nome de Marc Cucurella voltando a ser destaque após sua contratação pelo Real Madrid, voltaram as discussões sobre uma das linhas vermelhas mais delicadas do futebol espanhol: a transferência do Barcelona para o rival de sempre; pois as duas camisas não representam apenas dois clubes, mas identidades opostas, e quem muda de um para o outro passa imediatamente de herói a “traidor” aos olhos de metade da Espanha.

Embora a transferência de jogadores do Barcelona para o Real Madrid sejaconsiderada um fenômeno raro, grandes estrelas passaram por essa experiência, sendo as mais notáveis o português Luís Figo, o brasileiro Ronaldo Nazário (O Fenômeno) e o camaronês Samuel Eto’o. No entanto, a transferência direta da Catalunha para a capital continuou sendo uma exceção, e cada caso gerou uma história à parte de raiva e polêmica.