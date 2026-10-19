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DNA do Barcelona no PSG? Joan Laporta aponta semelhanças entre o time de Luis Enrique e o estilo de jogo icônico do Barcelona
DNA do Barcelona sob o comando de Luis Enrique
À medida que cresce a expectativa para o grande confronto da Champions League entre Paris Saint-Germain e Barcelona no Parc des Princes, Laporta reservou um momento para refletir sobre a identidade tática do adversário. O presidente do Barcelona acredita que a equipe francesa passou por uma transformação significativa sob o comando de Luis Enrique, que conhece o funcionamento do Camp Nou melhor do que a maioria.
“A dinâmica de jogo de suas equipes tem algo do estilo original do Barça”, explicou Laporta em entrevista ao L'Equipe. O presidente fez questão de reconhecer o mérito da direção do clube parisiense pela decisão de contratar o espanhol, destacando o impacto imediato que ele teve no desempenho e na identidade da equipe. “O sucesso do PSG chegou com Enrique, e ele venceu porque deu à equipe sua personalidade. E, quando decidiu mudar as coisas, bum! Nasser merece crédito por ter apostado nele, assim como Luis Campos”, acrescentou o dirigente catalão.
Enrique compartilha dessa avaliação e comentou recentemente as semelhanças táticas entre os dois gigantes europeus. O ex-técnico da Espanha observou que ambas as equipes priorizam a pressão alta e a posse de bola, o que faz com que se pareçam em campo. Enrique tem falado abertamente sobre sua estratégia para neutralizar a sensação adolescente Yamal: garantir que sua equipe domine a posse de bola, um princípio clássico da escola de pensamento do Barcelona que ele levou com sucesso à capital francesa.
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Superando a desavença com Al-Khelaifi
A relação entre Barcelona e PSG foi marcada por tensões durante boa parte da última década, alimentadas pela transferência recorde de Neymar em 2017 e pela posterior ida de Lionel Messi para Paris em 2021. No entanto, Laporta indicou que as relações entre as diretorias dos dois clubes finalmente melhoraram.
Ele descreveu um novo respeito mútuo entre ele e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, sugerindo que a fase de disputas públicas acirradas e ameaças judiciais deu lugar a um diálogo mais construtivo e profissional nos bastidores.
“Com Nasser, acho que posso dizer que nossa relação é de amizade”, revelou Laporta, em um contraste marcante com as hostilidades da gestão anterior. “Há muito respeito. Ele administra a ECA de maneira sensacional, assim como o PSG.”
Um parâmetro para o Barcelona
Para Laporta, este confronto pela Champions League representa mais do que uma chance de chegar às semifinais: é um teste “autêntico” para avaliar o lugar do Barcelona revitalizado por Hansi Flick na hierarquia mundial.
O Barcelona teve um início de temporada nacional avassalador, mas o duelo contra o PSG é visto como a prova definitiva. Laporta acredita que enfrentar um clube do porte do PSG confirma a condição do Barcelona como referência no futebol mundial, apesar das recentes dificuldades financeiras que prejudicaram sua capacidade de competir no mercado de transferências.
- Pressinphoto
Laporta apoia o Barcelona antes de confronto com o PSG
O presidente continua confiante na capacidade de sua equipe de se sair bem nos palcos mais importantes, embora reconheça a ameaça representada pelo disciplinado time de Enrique. Ele sugeriu que a próxima partida no Parc des Princes serviria para confirmar a condição dos dois clubes como instituições de elite.
Embora o Barcelona lidere atualmente a La Liga, Laporta reservou um tempo recentemente para defender a integridade do campeonato nacional e ainda conseguiu elogiar o presidente de LaLiga, Javier Tebas, por sua resistência às pressões externas. Esse foco na estabilidade em casa parece servir de base para a confiança renovada do clube nas competições europeias.
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