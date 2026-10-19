À medida que cresce a expectativa para o grande confronto da Champions League entre Paris Saint-Germain e Barcelona no Parc des Princes, Laporta reservou um momento para refletir sobre a identidade tática do adversário. O presidente do Barcelona acredita que a equipe francesa passou por uma transformação significativa sob o comando de Luis Enrique, que conhece o funcionamento do Camp Nou melhor do que a maioria.

“A dinâmica de jogo de suas equipes tem algo do estilo original do Barça”, explicou Laporta em entrevista ao L'Equipe. O presidente fez questão de reconhecer o mérito da direção do clube parisiense pela decisão de contratar o espanhol, destacando o impacto imediato que ele teve no desempenho e na identidade da equipe. “O sucesso do PSG chegou com Enrique, e ele venceu porque deu à equipe sua personalidade. E, quando decidiu mudar as coisas, bum! Nasser merece crédito por ter apostado nele, assim como Luis Campos”, acrescentou o dirigente catalão.

Enrique compartilha dessa avaliação e comentou recentemente as semelhanças táticas entre os dois gigantes europeus. O ex-técnico da Espanha observou que ambas as equipes priorizam a pressão alta e a posse de bola, o que faz com que se pareçam em campo. Enrique tem falado abertamente sobre sua estratégia para neutralizar a sensação adolescente Yamal: garantir que sua equipe domine a posse de bola, um princípio clássico da escola de pensamento do Barcelona que ele levou com sucesso à capital francesa.