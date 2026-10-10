Spence finalmente está prestes a fazer sua estreia competitiva pela Inter neste fim de semana. O versátil lateral viveu um início frustrante de trajetória na Itália, mas agora foi oficialmente declarado apto e disponível. Ele se juntou ao clube da Serie A vindo do Tottenham em uma transferência de verão de € 35 milhões. No entanto, os torcedores foram obrigados a esperar pacientemente para ver o novo reforço em ação.

Spence ficou completamente indisponível desde que representou a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Ele precisou de um período prolongado de férias após o torneio e depois passou por um processo longo e cuidadoso de reabilitação para se recuperar de um problema físico persistente.