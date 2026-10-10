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Djed Spence está FINALMENTE pronto para sua tão aguardada estreia pela Inter, em negócio de € 35 milhões
Longa espera chega ao fim
Spence finalmente está prestes a fazer sua estreia competitiva pela Inter neste fim de semana. O versátil lateral viveu um início frustrante de trajetória na Itália, mas agora foi oficialmente declarado apto e disponível. Ele se juntou ao clube da Serie A vindo do Tottenham em uma transferência de verão de € 35 milhões. No entanto, os torcedores foram obrigados a esperar pacientemente para ver o novo reforço em ação.
Spence ficou completamente indisponível desde que representou a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Ele precisou de um período prolongado de férias após o torneio e depois passou por um processo longo e cuidadoso de reabilitação para se recuperar de um problema físico persistente.
- Getty Images Sport
Chivu dá as boas-vindas de volta ao seu novo reforço
O técnico da Inter, Chivu, deu a notícia positiva durante sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira. O treinador confirmou que o inglês finalmente está pronto e será incluído na lista oficial de relacionados para uma partida pela primeira vez.
"Ele está treinando conosco há uma semana, não podíamos simplesmente ignorar seu período de reabilitação, além das férias após a Copa do Mundo", explicou Chivu, em declarações reproduzidas pela Football Italia. "Se eu somar tudo, ele perdeu dois meses de trabalho no campo. Está disponível, será convocado e estamos felizes por ele estar de volta."
Ganhando condicionamento físico a portas fechadas
Embora o duelo do fim de semana marque sua primeira aparição oficial, Spence já teve uma breve oportunidade com a camisa da Inter. Recentemente, ele atuou em um amistoso privado no centro de treinamentos contra o Lumezzane durante a última pausa para jogos de seleções.
Esses minutos valiosos ajudaram o defensor a recuperar o ritmo de jogo, longe dos olhos do público. Isso representou a etapa final de um programa completo de recuperação elaborado pela equipe médica e física do clube.
Com sua condição física agora totalmente restabelecida, o ex-jogador do Tottenham está ansioso para causar impacto imediato em campo. Ele oferecerá novas opções táticas e a necessária profundidade defensiva para Chivu nas próximas semanas.
- Getty Images Sport
Parma oferece o teste perfeito
Spence agora espera disputar seus primeiros minutos oficiais quando a Inter enfrentar o Parma pela Serie A. A partida representa a oportunidade perfeita para Chivu finalmente apresentar sua cara contratação de verão aos torcedores.
Após o confronto crucial com o Parma, a Inter terá um calendário doméstico cada vez mais carregado à medida que a temporada avança. Contar com Spence em plena forma e rendendo bem pode se mostrar absolutamente vital para as ambições do clube neste ano.
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