Djed Spence deve jogar usando máscara de proteção devido a uma fratura na mandíbula causada por uma cotovelada de Liam Delap na derrota do Tottenham para o Chelsea

De acordo com o The Athletic, Spence foi diagnosticado com uma fratura na mandíbula após um confronto físico na derrota do Spurs por 2 a 1 para o Chelsea, pela Premier League, na terça-feira. A lesão ocorreu durante um momento de tensão na partida, quando Spence foi atingido por uma cotovelada acidental de Delap, o que causou preocupação imediata da equipe médica à beira do campo.

Spence compartilhou posteriormente um vídeo do incidente nas redes sociais, com uma série de emojis rindo na legenda. Apesar da gravidade da fratura, o ex-jogador do Middlesbrough está determinado a permanecer à disposição da equipe de Roberto De Zerbi para a última rodada da temporada. Especialistas médicos devem equipar Spence com uma máscara protetora especializada, algo comum no futebol moderno para jogadores que buscam retornar rapidamente aos gramados após um trauma facial.