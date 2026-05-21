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Djed Spence deve jogar usando máscara de proteção devido a uma fratura na mandíbula causada por uma cotovelada de Liam Delap na derrota do Tottenham para o Chelsea
Spence sofre lesão grave na mandíbula
De acordo com o The Athletic, Spence foi diagnosticado com uma fratura na mandíbula após um confronto físico na derrota do Spurs por 2 a 1 para o Chelsea, pela Premier League, na terça-feira. A lesão ocorreu durante um momento de tensão na partida, quando Spence foi atingido por uma cotovelada acidental de Delap, o que causou preocupação imediata da equipe médica à beira do campo.
Spence compartilhou posteriormente um vídeo do incidente nas redes sociais, com uma série de emojis rindo na legenda. Apesar da gravidade da fratura, o ex-jogador do Middlesbrough está determinado a permanecer à disposição da equipe de Roberto De Zerbi para a última rodada da temporada. Especialistas médicos devem equipar Spence com uma máscara protetora especializada, algo comum no futebol moderno para jogadores que buscam retornar rapidamente aos gramados após um trauma facial.
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Lista de lesionados do Spurs
Com o Tottenham se preparando para sua última partida da temporada contra o Everton, ter Spence à disposição — que disputou 43 jogos em todas as competições pelo Spurs nesta temporada — é um grande alívio para a comissão técnica. A dependência do clube do norte de Londres em relação a ele se torna ainda mais crítica, dada a ampla onda de lesões que atualmente mantém fora de campo estrelas importantes, incluindo Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Ben Davies, Xavi Simons e Cristian Romero, em um momento tão crucial da temporada.
A luta do Tottenham pela permanência na última rodada
O Tottenham se encontra em uma disputa acirrada com o West Ham United para evitar o rebaixamento da Premier League antes da última rodada. Enquanto os Hammers estão sob imensa pressão para garantir os três pontos contra o Leeds United apenas para ter uma chance de sobrevivência — sabendo que mesmo uma vitória pode não ser suficiente —, os Spurs estão em uma posição muito mais sólida para manter sua permanência na primeira divisão.
Para cruzar a linha de chegada, os Spurs precisarão de um elenco em plena forma, já que o Tottenham se prepara para receber o Everton em uma partida crucial de encerramento de temporada. Uma vitória em casa garantiria matematicamente sua permanência, mas, graças a um saldo de gols amplamente superior, um empate contra os Toffees também deve ser mais do que suficiente para garantir a permanência na Premier League na próxima temporada.
- AFP
Spurs mantêm o controle apesar da derrota para o Chelsea
Embora o Tottenham tenha sofrido uma derrota contra o Chelsea em sua última partida, suas esperanças de permanência na liga foram reforçadas pela derrota do West Ham por 3 a 1 fora de casa contra o Newcastle United. Essa reviravolta crucial dá ao Spurs uma grande chance de evitar o rebaixamento da Premier League pela primeira vez desde 1977. As dificuldades do time ocorrem em um ano histórico no norte de Londres, que também viu seu arquirrival Arsenal conquistar o título da Premier League pela primeira vez desde 2004.