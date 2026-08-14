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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Djed Spence chega à Itália para exames médicos na Inter antes de transferência de € 35 milhões do Tottenham

Mercado da bola
D. Spence
Inter de Milão
Tottenham
Premier League
Campeonato Italiano

Djed Spence desembarcou na Itália antes de sua transferência de € 35 milhões para a Inter. O internacional inglês deve passar por exames médicos na sexta-feira, depois que o Tottenham Hotspur concordou em vender o defensor após uma impressionante campanha na Copa do Mundo.

  • Spence desembarca em Milão

    Spence chegou à Itália para finalizar sua transferência de impacto de verão para a Inter. Segundo o TuttoMercato, o defensor do Tottenham desembarcou em Milão no fim da noite de quinta-feira antes de realizar os exames médicos agendados com o gigante da Serie A na sexta-feira. Os dois clubes europeus chegaram a um acordo total por uma taxa de transferência no valor inicial de €31,5 milhões (£27 mi). O lucrativo acordo também inclui vários bônus relacionados a desempenho que podem facilmente elevar o pacote final para €35 milhões (£30 mi).

    Além disso, o Tottenham manteve de forma inteligente uma cláusula de 10% sobre uma futura venda. Segundo relatos, Spence não teve absolutamente nenhum problema para acertar os termos pessoais com a potência italiana, sinalizando o fim de sua imprevisível passagem de quatro anos pelo norte de Londres.

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  • Cumprimentando a imprensa e os torcedores na Itália

    O jogador de 26 anos foi recebido por profissionais da imprensa local e torcedores apaixonados ao passar pelo terminal do aeroporto de Milão. A transferência acontece na sequência de um verão verdadeiramente sensacional para o versátil lateral. Spence viveu uma campanha de destaque na Copa do Mundo de 2026 com a Inglaterra, tendo papel importante por sua seleção, já que a equipe chegou ao fim à disputa do terceiro lugar contra a França.

    Suas excelentes atuações no cenário global convenceram a Inter a fazer seu movimento decisivo. O clube italiano vinha buscando ativamente no mercado um substituto de peso para Denzel Dumfries, que anteriormente se transferiu para o Real Madrid no início de julho.


  • De Zerbi autoriza saída definitiva do Tottenham

    Spence deixa o Tottenham após fazer 85 partidas pela equipe principal e conquistar com orgulho uma medalha de campeão da Liga Europa. No entanto, seu caminho a longo prazo no norte de Londres estava seriamente bloqueado para a próxima temporada da Premier League.

    Com o lateral-direito titular Pedro Porro assinando recentemente um novo contrato lucrativo e Andy Robertson chegando para oferecer cobertura de elite pelo lado esquerdo, as oportunidades como titular seriam extremamente limitadas. Como resultado, o novo técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, deu aval com satisfação para sua saída em definitivo.

    Isso marca o fim de um período profundamente turbulento para o Tottenham. Spence jogou 44 vezes durante a última temporada, notavelmente difícil para o clube inglês, quando a equipe evitou por pouco o rebaixamento da Premier League na rodada final da campanha.

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  • Djed SpenceGetty

    Preparando-se para um retorno à Serie A

    Os exames médicos obrigatórios desta sexta-feira agora representam o último obstáculo para que Spence seja oficialmente apresentado em San Siro. Assim que as formalidades forem concluídas com sucesso, ele se integrará imediatamente ao novo ambiente e iniciará uma preparação intensa para a próxima campanha da Serie A.

    Essa empolgante transferência em definitivo, na verdade, marca sua segunda passagem profissional pelo futebol italiano. O defensor já havia passado seis meses produtivos por empréstimo no Genoa, em 2024, o que lhe proporcionou uma experiência muito valiosa das rigorosas exigências táticas da elite do futebol italiano.

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