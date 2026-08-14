Djed Spence chega à Itália para exames médicos na Inter antes de transferência de € 35 milhões do Tottenham

Spence chegou à Itália para finalizar sua transferência de impacto de verão para a Inter. Segundo o TuttoMercato, o defensor do Tottenham desembarcou em Milão no fim da noite de quinta-feira antes de realizar os exames médicos agendados com o gigante da Serie A na sexta-feira. Os dois clubes europeus chegaram a um acordo total por uma taxa de transferência no valor inicial de €31,5 milhões (£27 mi). O lucrativo acordo também inclui vários bônus relacionados a desempenho que podem facilmente elevar o pacote final para €35 milhões (£30 mi).

Além disso, o Tottenham manteve de forma inteligente uma cláusula de 10% sobre uma futura venda. Segundo relatos, Spence não teve absolutamente nenhum problema para acertar os termos pessoais com a potência italiana, sinalizando o fim de sua imprevisível passagem de quatro anos pelo norte de Londres.