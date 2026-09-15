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"Dizer não ao Real Madrid não foi fácil" - Rodri revela por que recusou o clube merengue para se juntar ao Barcelona em uma sensacional transferência de verão do Manchester City
Deixando o Manchester City rumo à Catalunha
A saída de Rodri do Manchester City foi um dos maiores enredos da janela de transferências de verão, já que o meio-campista de 30 anos trocou a Inglaterra por La Liga, optando por se juntar ao Barcelona apesar do forte interesse do seu maior rival, o Real Madrid.
O vencedor da Bola de Ouro de 2024 insistiu que sua escolha foi completamente motivada por razões futebolísticas. Em vez de ser influenciado por propostas financeiras ou por fatores externos, Rodri priorizou o projeto tático que está sendo construído pelo técnico do Barcelona, Hansi Flick, e pelo diretor esportivo Deco.
- (C)Getty Images
Projeto do Sporting em vez da capital espanhola
Em entrevista ao Mundo Deportivo, Rodri detalhou como sua saída do Manchester City evoluiu naturalmente antes de o clube catalão fazer sua investida. "Foi um processo, e não uma decisão", explicou. "Primeiro, você precisa perceber que seu tempo ali chegou ao fim e que talvez queira um novo desafio. A partir daí, no momento em que surgiu a oportunidade no Barcelona, percebi que era o melhor para mim por muitos motivos."
O meio-campista era muito cobiçado pelo Real Madrid, o que tornou seu destino final um golpe duro para o clube merengue. No entanto, Rodri destacou que o elenco empolgante e a hierarquia do Barça pesaram na balança. "Sempre baseei minhas decisões em considerações esportivas: onde acredito que poderei vencer, ser feliz e, acima de tudo, me desenvolver como jogador", acrescentou. "E é por isso que escolhi o Barça, também pela geração de jogadores que eles têm e pelo que Hansi está construindo lá. No fim das contas, Deco e Hansi, no topo da organização, me convenceram."
Rejeitar o gigante do Bernabéu ainda foi um peso enorme para o internacional espanhol. "Tive de pesar muitas coisas e tomar uma decisão tão importante entre dois dos melhores clubes do mundo", observou. "No fim, tomei minha decisão com base em considerações esportivas: no que despertava um pouco mais de entusiasmo em mim e em entender onde eu poderia vencer e me desenvolver mais como jogador. Não foi uma decisão nada fácil; dizer não ao Madrid não foi fácil, especialmente porque eles me trataram excepcionalmente bem."
Um clima de família sem o hype da mídia
Além da tática, a estratégia de contratações do Barcelona repercutiu profundamente com o volante. Ele destacou que o clube nunca o forçou a tomar uma decisão, criando um ambiente acolhedor que parecia "muito caseiro, como um clube familiar". "Em nenhum momento eles colocaram qualquer tipo de pressão sobre mim; todos expressaram o desejo de me ter a bordo, de trabalhar juntos e de ver o que eu poderia acrescentar ao time", afirmou Rodri. "Tratava-se mais do futebol em si, do que eles entendiam que eu poderia agregar dentro e fora de campo, e eu gostei muito disso."
Sua transferência também aconteceu na esteira do boicote amplamente divulgado do Real Madrid à cerimônia da Bola de Ouro, na qual Rodri triunfou sobre Vinicius. No entanto, o meio-campista descartou a ideia de que essa controvérsia tenha impactado sua transferência.
"Qualquer um que me conhece sabe que eu tento me afastar desse tipo de coisa, como o hype da mídia", concluiu. "Eu foco no futebol. Nesse sentido, sou muito inglês, não sou? A Premier League é futebol e pouco mais."
Firmando a nova era de Flick
Com a novela da transferência definitivamente para trás, o único foco de Rodri agora passa a ser render em campo pelo Barcelona. Como o maestro do meio-campo de Flick, espera-se que ele lidere a promissora geração de jovens do clube, ao mesmo tempo em que desafia diretamente o Real Madrid pela supremacia doméstica. A pressão será imensa, mas o capitão campeão do mundo já provou que cresce quando a pressão é máxima.
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