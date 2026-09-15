Em entrevista ao Mundo Deportivo, Rodri detalhou como sua saída do Manchester City evoluiu naturalmente antes de o clube catalão fazer sua investida. "Foi um processo, e não uma decisão", explicou. "Primeiro, você precisa perceber que seu tempo ali chegou ao fim e que talvez queira um novo desafio. A partir daí, no momento em que surgiu a oportunidade no Barcelona, percebi que era o melhor para mim por muitos motivos."

O meio-campista era muito cobiçado pelo Real Madrid, o que tornou seu destino final um golpe duro para o clube merengue. No entanto, Rodri destacou que o elenco empolgante e a hierarquia do Barça pesaram na balança. "Sempre baseei minhas decisões em considerações esportivas: onde acredito que poderei vencer, ser feliz e, acima de tudo, me desenvolver como jogador", acrescentou. "E é por isso que escolhi o Barça, também pela geração de jogadores que eles têm e pelo que Hansi está construindo lá. No fim das contas, Deco e Hansi, no topo da organização, me convenceram."

Rejeitar o gigante do Bernabéu ainda foi um peso enorme para o internacional espanhol. "Tive de pesar muitas coisas e tomar uma decisão tão importante entre dois dos melhores clubes do mundo", observou. "No fim, tomei minha decisão com base em considerações esportivas: no que despertava um pouco mais de entusiasmo em mim e em entender onde eu poderia vencer e me desenvolver mais como jogador. Não foi uma decisão nada fácil; dizer não ao Madrid não foi fácil, especialmente porque eles me trataram excepcionalmente bem."



