Dizem que vai custar pelo menos 60 milhões de euros! Será que o Bayern de Munique vai contratar um adversário de peso para Alphonso Davies?

Brown, que surgiu nas categorias de base do 1. FC Nürnberg e se transferiu do clube para o Frankfurt em 2024, tornou-se, no time da Hesse, uma peça fundamental da seleção alemã. Ele disputou três partidas pela seleção até o momento e é considerado um candidato promissor para a convocação para a Copa do Mundo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deve levar Brown como segundo lateral-esquerdo, atrás de David Raum, do Leipzig, para a fase final nos EUA, México e Canadá.

Enquanto isso, não só o Bayern, mas também outros grandes clubes europeus estariam de olho em Brown. Há alguns meses, houve relatos de um interesse concreto do Real Madrid, e também o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain ou o FC Liverpool estariam na disputa.

No Eintracht, que busca um novo técnico após a saída do polêmico Albert Riera, Brown é um dos principais jogadores. Na temporada que acaba de terminar, o canhoto entrou em campo 42 vezes, marcando quatro gols e dando seis assistências.