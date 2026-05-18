O Sport1informa que o FCB está considerando seriamente a contratação do jogador de 22 anos. Na segunda-feira, teria ocorrido até mesmo um primeiro encontro entre o clube alemão, detentor do recorde de títulos, e o jogador.
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Dizem que vai custar pelo menos 60 milhões de euros! Será que o Bayern de Munique vai contratar um adversário de peso para Alphonso Davies?
O motivo por trás do crescente interesse em Brown seria a recente propensão a lesões de Alphonso Davies, que normalmente é titular do Bayern na lateral esquerda. Uma ruptura do ligamento cruzado deixou Davies fora de ação do final de março até dezembro do ano passado; desde seu retorno, o canadense de 25 anos precisou ficar de fora mais duas vezes devido a lesões musculares e também está ausente no momento.
O suposto interesse do Bayern em Brown, entretanto, não é novidade. Já no outono de 2025 havia sido noticiado que o jogador do Eintracht Frankfurt estava sendo observado de perto na Säbener Straße. Na época, dizia-se que o Eintracht exigiria uma quantia astronômica de pelo menos 60 milhões de euros pelo jogador da seleção alemã. O contrato de Brown em Frankfurt vai até 2030.
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Além do FC Bayern, o Real Madrid também estaria de olho em Nathaniel Brown
Brown, que surgiu nas categorias de base do 1. FC Nürnberg e se transferiu do clube para o Frankfurt em 2024, tornou-se, no time da Hesse, uma peça fundamental da seleção alemã. Ele disputou três partidas pela seleção até o momento e é considerado um candidato promissor para a convocação para a Copa do Mundo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deve levar Brown como segundo lateral-esquerdo, atrás de David Raum, do Leipzig, para a fase final nos EUA, México e Canadá.
Enquanto isso, não só o Bayern, mas também outros grandes clubes europeus estariam de olho em Brown. Há alguns meses, houve relatos de um interesse concreto do Real Madrid, e também o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain ou o FC Liverpool estariam na disputa.
No Eintracht, que busca um novo técnico após a saída do polêmico Albert Riera, Brown é um dos principais jogadores. Na temporada que acaba de terminar, o canhoto entrou em campo 42 vezes, marcando quatro gols e dando seis assistências.
O FC Bayern estaria de olho em Nathaniel Brown? Suas partidas pela seleção até agora
Data
Jogo
Titular?
Tempo de jogo em minutos
10 de outubro de 2025
Alemanha x Luxemburgo 4 a 0 (Eliminatórias da Copa do Mundo)
Não
8
17 de novembro de 2025
Alemanha x Eslováquia 6 a 0 (Eliminatórias da Copa do Mundo)
Não
18
30 de março de 2026
Alemanha x Gana 2 a 1 (Amistoso)
Sim
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