Dizem que ele é o jogador preferido de José Mourinho! Será que o Real Madrid vai contratar uma estrela da Bundesliga para substituir Vinícius Júnior?

Há meses circulam rumores persistentes sobre a saída do brasileiro de 25 anos. São sobretudo clubes com grande poder financeiro da região árabe que atraem o habilidoso jogador. Após as recentes turbulências, uma saída neste verão não parece mais estar descartada.

Em uma coletiva de imprensa, ele disse agora: “Não tenho pressa em renovar meu contrato. Meu contrato vai até 2027. Até lá, ainda temos muito a discutir com o Real Madrid, e o Real Madrid também tem muito a discutir conosco. O Real Madrid está tranquilo, eu estou tranquilo. O presidente confia em mim, e eu confio nele.”

Enquanto isso, em Leipzig, Diomande causou grande impacto em sua temporada de estreia e chamou a atenção da elite europeia com atuações espetaculares. É verdade que o jovem deu sinais recentemente de que gostaria de ficar mais um ano no RB Leipzig. Mas suas declarações mais recentes deixam margem para especulações.

"O RB Leipzig ajudou muito a minha família. Eles fizeram muito por mim. Sou grato e posso retribuir isso ajudando em campo. Não tenho pressa em deixar o clube", disse Diomande, e acrescentou: "O que vai acontecer a seguir será decidido no final deste verão. A Copa do Mundo é a próxima etapa e, depois disso, nunca se sabe o que pode acontecer."