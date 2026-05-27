É o que informa a revista Sport Bild. Segundo a publicação, o ala de 19 anos deve desempenhar um papel fundamental nos planos do futuro técnico do Real Madrid. Mais precisamente, como substituto direto de Vinicius Júnior.
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Dizem que ele é o jogador preferido de José Mourinho! Será que o Real Madrid vai contratar uma estrela da Bundesliga para substituir Vinícius Júnior?
Há meses circulam rumores persistentes sobre a saída do brasileiro de 25 anos. São sobretudo clubes com grande poder financeiro da região árabe que atraem o habilidoso jogador. Após as recentes turbulências, uma saída neste verão não parece mais estar descartada.
Em uma coletiva de imprensa, ele disse agora: “Não tenho pressa em renovar meu contrato. Meu contrato vai até 2027. Até lá, ainda temos muito a discutir com o Real Madrid, e o Real Madrid também tem muito a discutir conosco. O Real Madrid está tranquilo, eu estou tranquilo. O presidente confia em mim, e eu confio nele.”
Enquanto isso, em Leipzig, Diomande causou grande impacto em sua temporada de estreia e chamou a atenção da elite europeia com atuações espetaculares. É verdade que o jovem deu sinais recentemente de que gostaria de ficar mais um ano no RB Leipzig. Mas suas declarações mais recentes deixam margem para especulações.
"O RB Leipzig ajudou muito a minha família. Eles fizeram muito por mim. Sou grato e posso retribuir isso ajudando em campo. Não tenho pressa em deixar o clube", disse Diomande, e acrescentou: "O que vai acontecer a seguir será decidido no final deste verão. A Copa do Mundo é a próxima etapa e, depois disso, nunca se sabe o que pode acontecer."
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150 milhões de euros pelo Diomande?
Provavelmente, o jovem não se oporia a uma transferência para Madri. No entanto, a operação não sairia barata para o Real. Embora os dirigentes do Leipzig adorassem renovar antecipadamente o contrato com sua joia e, conforme o planejado, só o liberassem em 2027, de acordo com a reportagem, uma saída no próximo verão ainda não está totalmente descartada.
A partir de um determinado valor financeiro, o Leipzig teria que vender, mas, segundo a Sport Bild, esse valor ficaria “mais próximo de 150 do que de 100 milhões de euros”. Caso Diomande tenha um desempenho de destaque na próxima Copa do Mundo, tal cenário de transferência poderia se tornar mais realista. O dinheiro necessário para uma disputa de lances desse tipo estaria definitivamente disponível em Madri — especialmente no caso de uma venda de Vinicius.
Parece que Mourinho já está puxando os cordões
Após uma temporada para esquecer, sem títulos e ainda marcada por inúmeros escândalos, o Real Madrid se encontra agora diante de uma virada. Mourinho deve conduzir o time repleto de estrelas de volta à trajetória de sucesso e está prestes a retornar ao banco de reservas do Santiago Bernabéu.
Embora o anúncio oficial do acordo ainda não tenha sido feito, já que as negociações entre o clube madrilenho e o Benfica ainda estão em andamento, o português de 63 anos provavelmente já está, nos bastidores, conduzindo os preparativos para a formação do elenco.