“Dizem que ele é jovem demais”: Paul Pogba comenta as dificuldades de Michael Carrick no Manchester United e faz afirmação sobre o título do Manchester City

Em entrevista à Sky Sports durante o Grande Prêmio de Singapura, Pogba pediu à direção do Manchester United que tenha paciência com seu ex-companheiro de equipe. O francês, que dividiu o vestiário com Carrick, considerou prematura a preocupação em torno do que acontece em Old Trafford.

“É só o começo da temporada, não há muito a dizer. É só o começo da temporada, e ela é muito longa”, afirmou Pogba. “Ele mostrou isso na temporada passada, quando chegou. Todo mundo dizia que ele era o técnico que mudaria tudo. Agora que os resultados não vêm, dizem que talvez ele seja jovem demais.”

Ele acrescentou: “De um dia para o outro, muita coisa pode mudar. Só precisam dar tempo a eles, e tudo ficará bem.”



