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Everton FC v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Dizem que ele é jovem demais”: Paul Pogba comenta as dificuldades de Michael Carrick no Manchester United e faz afirmação sobre o título do Manchester City

M. Carrick
Manchester United
P. Pogba
Manchester United x Tottenham
Tottenham
Premier League
Manchester City

Paul Pogba saiu em defesa de Michael Carrick, técnico do Manchester United que vem sofrendo críticas, e afirmou que o ex-meia precisa de tempo para corrigir o péssimo início de temporada do clube. O astro francês também deu a entender que acompanha de perto as disputas judiciais em curso do Manchester City, na esperança de receber medalhas da Premier League retroativamente.

  • Um início de temporada desastroso

    O Manchester United teve um início de campanha desastroso na Premier League, com apenas uma vitória, sobre o Ipswich Town, nas seis primeiras partidas. O time já perdeu pontos contra Hull City, Everton, Manchester City, Fulham e Tottenham, e ocupa uma posição ruim na tabela. As esperanças de conquistar uma copa nacional também sofreram um golpe precoce com a eliminação diante do Brighton na Copa da Liga Inglesa.

    A pressão sobre Carrick chegou ao ápice no recente empate por 1 a 1 com o Tottenham em Old Trafford. Apesar da vantagem numérica após a expulsão de Rodrigo Bentancur nos minutos finais, o United teve uma atuação apagada e sofreu o gol de empate perto do fim.


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    Pedidos de paciência em Old Trafford

    Em entrevista à Sky Sports durante o Grande Prêmio de Singapura, Pogba pediu à direção do Manchester United que tenha paciência com seu ex-companheiro de equipe. O francês, que dividiu o vestiário com Carrick, considerou prematura a preocupação em torno do que acontece em Old Trafford.

    “É só o começo da temporada, não há muito a dizer. É só o começo da temporada, e ela é muito longa”, afirmou Pogba. “Ele mostrou isso na temporada passada, quando chegou. Todo mundo dizia que ele era o técnico que mudaria tudo. Agora que os resultados não vêm, dizem que talvez ele seja jovem demais.”

    Ele acrescentou: “De um dia para o outro, muita coisa pode mudar. Só precisam dar tempo a eles, e tudo ficará bem.”


  • De olho na conquista retroativa do título da liga

    Além das dificuldades atuais do United no comando técnico, o jogador de 33 anos acompanha de perto a investigação financeira em andamento sobre o Manchester City. Durante a segunda passagem de Pogba por Manchester, o United terminou duas vezes como vice-campeão da Premier League: primeiro sob o comando de Jose Mourinho, em 2018, e depois com Ole Gunnar Solskjaer, em 2021.

    Se o Manchester City sofrer uma punição retroativa severa, Pogba acredita que sua coleção de troféus pode aumentar inesperadamente. Ao comentar a situação, brincou: "Só espero que isso não afete a Premier League e, tomara, a gente consiga dois títulos."

    O campeão da Copa do Mundo avalia seu futuro após ficar sem clube. Seu contrato de dois anos com o Monaco foi rescindido em comum acordo em agosto, após uma temporada frustrante, marcada por lesões, na qual fez apenas seis partidas.


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    Em busca de um novo desafio

    Enquanto Carrick enfrenta a enorme tarefa de salvar a temporada do Manchester United, que saiu dos trilhos, e aliviar a pressão crescente, Pogba segue concentrado em definir seu próximo destino. O experiente meio-campista espera encontrar um clube onde possa finalmente superar os problemas físicos e jogar com regularidade.

    O Manchester United, por sua vez, precisa encontrar rapidamente uma maneira de emendar bons resultados. Com a paciência da torcida já se esgotando, Carrick precisa transformar o voto de confiança de Pogba em pontos cruciais na Premier League.