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Divulgada a lista de 26 convocados da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo: Alejandro Zendejas, do Club América, e Gio Reyna, do Gladbach, entram no elenco, enquanto Tanner Tessmann, do Lyon, e Aidan Morris, do Middlesbrough, ficam de fora
- AFP
O que aconteceu
A lista de 26 jogadores da seleção masculina dos EUA para a próxima Copa do Mundo foi divulgada pelo Guardian no sábado e traz várias surpresas. A inclusão de Gio Reyna e a exclusão de Diego Luna já haviam sido noticiadas pelo The Athletic na sexta-feira, mas novos detalhes vieram à tona para completar o quadro da equipe de Mauricio Pochettino.
Zendejas é o destaque principal, com a estrela do Club América retornando à equipe em meio a uma sequência incrível na Liga MX. Apesar disso, ele tem atuado com pouca frequência pela seleção americana, jogando apenas 139 minutos em seis partidas sob o comando de Pochettino. Com Zendejas se juntando a um grupo de meio-campistas ofensivos que inclui Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson e Malik Tillman, Pochettino optou por uma formação um pouco mais leve no meio-campo defensivo.
Tyler Adams está incluído, assim como Cristian Roldan e Sebastian Berhalter, enquanto Weston McKennie, que tem atuado em uma função mais ofensiva, pode começar ao lado do companheiro de longa data Adams. Não houve espaço para Morris e Tessmann, porém, apesar de os dois serem convocados regularmente por Pochettino. Johnny Cardoso também não foi convocado, como esperado, devido a uma lesão.
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A lista de convocados
Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)
Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Meio-campistas: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América)
Atacantes: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)
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Convocatórias de destaque
A seleção masculina de futebol dos EUA pode respirar aliviada com a convocação de Chris Richards, que vem se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida no Crystal Palace. Richards é um dos cinco zagueiros centrais do elenco, juntando-se a Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty e Miles Robinson como opções defensivas. Entre os que ficaram de fora está Noahkai Banks, que recusou uma convocação em março devido ao interesse de clubes alemães.
A posição de goleiro é ocupada por Chris Brady, que se junta a Matt Freese e Matt Turner como terceiro goleiro do grupo. As escolhas para o ataque seguiram em grande parte o esperado, com Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Haji Wright escolhidos para liderar a linha de frente.
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E agora?
A lista completa da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos será confirmada na terça-feira, em um evento realizado na cidade de Nova York. Depois disso, o foco se voltará para os amistosos de preparação contra o Senegal e a Alemanha, antes da primeira partida da equipe: um jogo contra o Paraguai, no dia 12 de junho.
As escalações não serão finalizadas até 1º de junho e as equipes podem sofrer alterações mesmo depois dessa data devido a “circunstâncias excepcionais”, o que significa que ainda podem ocorrer mudanças devido a lesões na reta final para o torneio.