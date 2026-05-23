Divulgada a lista de 26 convocados da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo: Alejandro Zendejas, do Club América, e Gio Reyna, do Gladbach, entram no elenco, enquanto Tanner Tessmann, do Lyon, e Aidan Morris, do Middlesbrough, ficam de fora

A lista de 26 jogadores da seleção masculina dos EUA para a próxima Copa do Mundo foi divulgada pelo Guardian no sábado e traz várias surpresas. A inclusão de Gio Reyna e a exclusão de Diego Luna já haviam sido noticiadas pelo The Athletic na sexta-feira, mas novos detalhes vieram à tona para completar o quadro da equipe de Mauricio Pochettino.

Zendejas é o destaque principal, com a estrela do Club América retornando à equipe em meio a uma sequência incrível na Liga MX. Apesar disso, ele tem atuado com pouca frequência pela seleção americana, jogando apenas 139 minutos em seis partidas sob o comando de Pochettino. Com Zendejas se juntando a um grupo de meio-campistas ofensivos que inclui Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson e Malik Tillman, Pochettino optou por uma formação um pouco mais leve no meio-campo defensivo.

Tyler Adams está incluído, assim como Cristian Roldan e Sebastian Berhalter, enquanto Weston McKennie, que tem atuado em uma função mais ofensiva, pode começar ao lado do companheiro de longa data Adams. Não houve espaço para Morris e Tessmann, porém, apesar de os dois serem convocados regularmente por Pochettino. Johnny Cardoso também não foi convocado, como esperado, devido a uma lesão.