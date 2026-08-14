O Arsenal precisa que Saka contribua mais, enquanto distribui a produção ofensiva, sem contratações para o setor de ataque, já que o atacante sueco Viktor Gyokeres se prepara para entrar em sua segunda temporada no Emirates Stadium, depois de marcar 21 gols em todas as competições na última temporada.

Smith, vencedor do título da First Division, acrescentou: “É muito importante que Saka consiga acrescentar mais gols ao time. Certamente, além de jogar bem e criar gols, algo em que ele é muito bom.

“Quanto a Gyokeres, eu me perguntei o que aconteceria com ele neste verão. Algo ainda pode acontecer, mas esta é a segunda temporada dele e ele passou dos 20 gols na primeira, no geral. Portanto, isso não é pouca coisa. Talvez ele dê um passo à frente.

“Não acho que ele vá se tornar um jogador diferente, um jogador mais sofisticado. Ele é o que é. Mas talvez os companheiros de equipe saibam um pouco mais sobre ele agora e possam servi-lo melhor. Então, sim, vamos ficar de olho nisso. Mas, obviamente, precisamos de um centroavante goleador que funcione.”