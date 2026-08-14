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Disseram a Bukayo Saka qual qualidade "tão importante" ele precisa oferecer ao Arsenal em 2026-27, com outro vencedor de título apoiando o herói revelado em casa a recuperar sua "melhor forma"
A produção de Saka caiu em relação à marca de 20 gols
Saka atingiu dois dígitos em cinco temporadas consecutivas, o que destaca um certo nível de consistência, mas sabe que é capaz de contribuir significativamente nesse aspecto. Ele alcançou a marca de 20 gols em 2023-24.
O jogador revelado pela academia de Hale End parecia estar muito bem encaminhado para se firmar entre a elite mundial naquele momento. No entanto, vê nomes como Lamine Yamal, Michael Olise e Vinicius Junior estabelecendo padrões notáveis quando se trata de magos das pontas.
Lesões infelizes pouco ajudaram a causa de Saka, que ficou fora de 40 jogos por clube e seleção nas últimas duas temporadas, com sua campanha na Copa do Mundo no verão de 2026 sendo impactada por problemas físicos.
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Saka vai reencontrar sua melhor forma em 2026-27?
Ele espera estar em plena forma quando a temporada nacional for retomada, e o ex-atacante do Arsenal Smith, falando em parceria com BestBettingSites.co.uk, disse à GOAL, ao ser questionado se Saka pode recuperar seu brilho: “Não vejo motivo para que ele não volte à sua melhor forma.
“Lesões podem tirar seu ritmo e sua confiança. Mas, se ele conseguir agora um bom período sem lesões e tiver uma boa sequência de jogos, a expectativa é que volte ao nível em que estava. Não há motivo para que isso não aconteça.”
Gyokeres se prepara para a segunda temporada no Arsenal
O Arsenal precisa que Saka contribua mais, enquanto distribui a produção ofensiva, sem contratações para o setor de ataque, já que o atacante sueco Viktor Gyokeres se prepara para entrar em sua segunda temporada no Emirates Stadium, depois de marcar 21 gols em todas as competições na última temporada.
Smith, vencedor do título da First Division, acrescentou: “É muito importante que Saka consiga acrescentar mais gols ao time. Certamente, além de jogar bem e criar gols, algo em que ele é muito bom.
“Quanto a Gyokeres, eu me perguntei o que aconteceria com ele neste verão. Algo ainda pode acontecer, mas esta é a segunda temporada dele e ele passou dos 20 gols na primeira, no geral. Portanto, isso não é pouca coisa. Talvez ele dê um passo à frente.
“Não acho que ele vá se tornar um jogador diferente, um jogador mais sofisticado. Ele é o que é. Mas talvez os companheiros de equipe saibam um pouco mais sobre ele agora e possam servi-lo melhor. Então, sim, vamos ficar de olho nisso. Mas, obviamente, precisamos de um centroavante goleador que funcione.”
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Mercado da bola: Arsenal é ligado a Alvarez e Barcola
O Arsenal tem sido fortemente ligado ao campeão da Copa do Mundo Julian Alavarez, com o ex-Manchester City e internacional argentino agora vinculado ao Atlético de Madrid. Nenhum acordo foi fechado nesse caso.
Também houve conversas sobre Mikel Arteta fazer uma investida pelo ponta do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, após ligações surpreendentes com o astro do Real Madrid Vinicius, e pode ser que Saka tenha alguém novo para dividir a responsabilidade pelos gols pelos lados do campo antes de o próximo prazo de transferências terminar em 1º de setembro.
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