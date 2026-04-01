Como está a disputa na seleção brasileira por uma vaga na Copa do Mundo? Garantidos, brigam por vaga e correm por fora

A pouco mais de um mês da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira vive um cenário de forte concorrência interna. Com 26 vagas disponíveis, a lista de Carlo Ancelotti tem uma base consolidada, mas ainda apresenta disputas intensas e espaço para surpresas de última hora.

Nos amistosos contra França e Croácia, o treinador italiano deixou claro quem está à frente na corrida e quais jogadores ainda precisam convencer.

A seguir, a GOAL te mostra o panorama completo da briga por posições.