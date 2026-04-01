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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriel Marin

Como está a disputa na seleção brasileira por uma vaga na Copa do Mundo? Garantidos, brigam por vaga e correm por fora

Especiais e Opinião
Brasil
Copa do Mundo

Base montada por Carlo Ancelotti indica espinha dorsal definida, mas ainda há disputas abertas em todos os setores

A pouco mais de um mês da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira vive um cenário de forte concorrência interna. Com 26 vagas disponíveis, a lista de Carlo Ancelotti tem uma base consolidada, mas ainda apresenta disputas intensas e espaço para surpresas de última hora.

Nos amistosos contra França e Croácia, o treinador italiano deixou claro quem está à frente na corrida e quais jogadores ainda precisam convencer.

A seguir, a GOAL te mostra o panorama completo da briga por posições.

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  • Bento e Hugo SouzaGetty/GOAL

    Goleiros

    Garantidos: Alisson e Ederson

    Presentes em quase todas as convocações desde 2018, a dupla já está certa na Copa. A não ser que um dos dois se lesione, os goleiros devem ir ao seu terceiro mundial.

    Brigam por vaga: Bento e Hugo Souza

    A vaga de terceiro goleiro ainda está em aberta. Ambos estiveram presentes nas convocações de Ancelotti até aqui e disputam a última vaga na meta brasileira.

    Correm por fora: Léo Jardim e John

    Correndo muito por fora, aparecem o goleiro do Vasco e do Nottingham Forest. Ambos já apareceram em listas do Ancelotti, mas não chegaram a atuar e provavelmente só irão à Copa se algum imprevisto acontecer com algum dos quatro acima.

    • Publicidade
  • Wesley e DaniloGetty/GOAL

    Laterais Direitos

    Garantidos: Wesley e Danilo

    Ancelotti já confirmou que o jogador do Flamengo estará na Copa, enquanto Wesley deve ir também, já que foi titular na maioria das partidas sob o comando do italiano.

    Briga por vaga: Vanderson

    O atleta do Monaco perdeu um pouco de espaço devido a lesões, mas ainda sonha em disputar o mundial.

    Correm por fora: Paulo Henrique e Vitinho

    Ambos já tiveram chances com Ancelotti, mas ficaram pra trás na disputa, perdendo espaço até por zagueiros improvisados.

  • Léo Pereira, Bremer e IbañezGetty/GOAL

    Zagueiros

    Garantidos: Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães

    Esse trio estará na Copa. A não ser que algum deles se lesione, provavelmente serão titulares, com Militão atuando pela lateral, com Marquinhos e Magalhães formando a dupla de zaga.

    Brigam por vaga: Léo Pereira, Bremer e Ibañez

    Um deles com certeza vai ao mundial, talvez até dois, ou quem sabe os três. Ambos tiveram minutagem nos últimos amistosos e desempenharam um bom futebol, colocando mais essa dúvida em Ancelotti.

    Correm por fora: Fabrício Bruno e Beraldo

    Ambos já tiveram suas chances, mas agora correm bem por fora e devem ganhar oportunidade apenas se algum imprevisto acontecer.

  • Alex Sandro e Douglas SantosGetty/GOAL

    Laterais Esquerdos

    Garantidos: Alex Sandro e Douglas Santos

    Esses devem ser figurinhas carimbadas na Copa do Mundo. Ambos alternaram a titularidade na maioria das partidas de Ancelotti no comando da seleção.

    Brigam por vaga: Kaiki Bruno e Caio Henrique

    Tiveram alguns minutos, mas ficam atrás dos outros dois na escolha do treinador.

    Correm por fora: Carlos Augusto e Matheus Bidu

    Carlos teve alguns minutos com Ancelotti, mas não foi nem chamado nas últimas duas convocações. Enquanto Bidu, apresenta um bom futebol no Brasil, mas ainda não foi lembrado.

  • Andrey Santos e Danilo SantosGetty/GOAL

    Meio Campistas

    Garantidos: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Andrey Santos

    Casemiro e Bruno devem formar o meio-campo titular da seleção na Copa, enquanto Fabinho e Andrey são seus reservas imediatos e também devem estar presente.

    Brigam por vaga: Danilo Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá

    Ancelotti quer levar mais alguém para reforçar o meio campo. O jogador do Botafogo deixou uma excelente impressão nos amistosos, enquanto Sara atuou pouco. Paquetá ainda briga por vaga, mas deve ficar atrás dos dois.

    Correm por fora: André, Joelinton e Andreas Pereira

    Com poucos minutos desde que Ancelotti chegou, o trio já esteve na seleção mas só deve ganhar oportunidade caso algum imprevisto aconteça.

  • Brazil v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pontas

    Garantidos: Vinícius Jr., Gabriel Martinelli, Estevão, Raphinha e Luiz Henrique

    Com muitos nomes definidos, esses cinco com certeza estarão na Copa do Mundo. A única dúvida é: quem serão os titulares?

    Briga por vaga: Neymar

    O caso de Neymar é diferente, já que Ancelotti afirmou que se estiver 100%, ele levará o jogador. No entanto, até o momento, o atacante do Santos não consegue manter uma sequência de jogos e terá que correr atrás da vaga em pouco tempo.

    Corre por fora: Rayan

    O jovem do Bournemouth corre bem por fora, já que atuou por apenas 15 minutos com Ancelotti e não teve tempo de mostrar muita coisa.

  • Igor Thiago, Endrick e João PedroGetty/GOAL

    Centroavantes

    Garantido: Matheus Cunha e João Pedro

    Mesmo sem jogar como "camisa 9", Matheus Cunha estará na Copa, talvez para atuar como meia armador. João Pedro também garantiu sua vaga, graças ao ótimo desempenho no Chelsea.

    Brigam por vaga: Endrick, Igor Thiago e Richarlison

    Aqui os três brigam por, provavelmente, apenas uma vaga. Existe a chance de serem duas vagas, dependendo de como Ancelotti escalar o time. Richarlison é uma espécie de homem de confiança do treinador, mas Endrick e Igor Thiago se destacaram nesta última data FIFA e devem ter passado na frente do atacante do Tottenham.

    Correm por fora: Vitor Roque, Igor Jesus e Kaio Jorge

    Todos já tiveram alguns minutos com Ancelotti, mas nenhum convenceu o treinador. Devem aparecer na lista apenas se algum imprevisto acontecer.