Getty Images Sport
Traduzido por
Disputa por transferência de Ethan Nwaneri esquenta à medida que clubes da Premier League se juntam a equipes italianas e alemãs na corrida pela contratação
Gigantes europeus lideram a disputa por Nwaneri
A disputa por Nwaneri está esquentando à medida que a janela de transferências de verão entra em sua quinzena final. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, a joia do Arsenal desperta grande interesse de clubes da Itália, da Alemanha e da Turquia. Entre os pretendentes mais destacados estão os pesos-pesados da Serie A, o AC Milan, e o campeão turco Galatasaray, ambos os quais já fizeram consultas formais.
A diretoria do Milan procura especificamente um meia versátil que possa atuar nos espaços entrelinhas atrás do atacante, de preferência ocupando o corredor direito, e identificou o talento inglês como uma solução criativa para suas necessidades no meio-campo ofensivo.
- Getty Images
Rivais da Premier League prontos para dar o bote
Embora o interesse europeu tenha dominado as manchetes, a situação deve ficar ainda mais complicada para o Arsenal à medida que rivais domésticos entram na disputa. Relatos sugerem que vários clubes da Premier League se juntaram à corrida para contratá-lo e decidiram ir "com tudo" para garantir sua assinatura.
O aumento do interesse doméstico ocorre em um momento em que o caminho de Nwaneri para o time principal parece cada vez mais bloqueado por estrelas já estabelecidas. Apesar de seu talento inegável, o ponta de 19 anos conseguiu marcar quatro gols em 24 partidas na Premier League em meio às poucas oportunidades que teve, mostrando lampejos da qualidade que o tornou uma promessa tão bem avaliada.
Ausência na Community Shield gera especulação
As especulações sobre o futuro de Nwaneri atingiram o auge após sua ausência da lista do Arsenal na recente vitória na Community Shield sobre o Manchester City. Embora Mikel Arteta tenha observado que as decisões de seleção foram influenciadas pelo número limitado de vagas disponíveis, a ausência do adolescente foi vista como um claro indicativo de sua posição na hierarquia atual.
Fabrizio Romano trouxe uma atualização definitiva sobre a situação, afirmando: "Ethan Nwaneri vai deixar o Arsenal antes do fim da janela de transferências de verão, como já estava planejado há semanas. Ele nem sequer está no banco contra o Man City, apesar de ter participado da pré-temporada."
- Getty
Nwaneri enfrenta duas semanas decisivas
As próximas duas semanas serão decisivas para Nwaneri, enquanto ele avalia suas opções. Uma transferência para a Itália ou a Alemanha pode oferecer um recomeço e a chance de brilhar em um ambiente tático diferente, enquanto uma mudança dentro da Premier League permitiria que ele continuasse seu desenvolvimento em um cenário familiar.
A avaliação firme do Arsenal e a recusa em aceitar opções padrão de empréstimo com obrigação de compra mostram que o clube ainda valoriza seu potencial, mesmo que ele esteja fora dos planos para a temporada 2026-27.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.