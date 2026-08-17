A disputa por Nwaneri está esquentando à medida que a janela de transferências de verão entra em sua quinzena final. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, a joia do Arsenal desperta grande interesse de clubes da Itália, da Alemanha e da Turquia. Entre os pretendentes mais destacados estão os pesos-pesados da Serie A, o AC Milan, e o campeão turco Galatasaray, ambos os quais já fizeram consultas formais.

A diretoria do Milan procura especificamente um meia versátil que possa atuar nos espaços entrelinhas atrás do atacante, de preferência ocupando o corredor direito, e identificou o talento inglês como uma solução criativa para suas necessidades no meio-campo ofensivo.



