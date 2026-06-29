"Nossa intenção é clara: Yan Diomande vai jogar pelo RB Leipzig no ano que vem. E não vamos mudar de ideia!", afirmou Schäfer, diretor esportivo do RB, ao jornal *Bild*.
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Disputa por transferência com o PSG? O presidente do Leipzig dá a palavra final na disputa por Yan Diomande
Se Diomande continuar assim como em sua excelente temporada de estreia em Leipzig, “chegará o momento em que poderemos possibilitar que ele dê o próximo passo – mas não este ano”, deixou claro Schäfer, referindo-se a uma possível transferência neste verão.
No domingo, notícias na mídia causaram alvoroço ao afirmar que Diomande já teria chegado a um acordo com o PSG para se transferir para Paris. Segundo essas informações, o ponta assinaria um contrato de cinco anos com o campeão da Liga dos Campeões, válido até 2031. O PSG é um clube “que eu amo desde a minha infância. É um time que admiro como torcedor de futebol”, disse Diomande recentemente à mídia francesa, dando a entender seu interesse pelo clube parisiense.
Segundo a Sky, já haveria contato entre o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e Oliver Mintzlaff, presidente do conselho fiscal do Leipzig. O Liverpool, cuja oferta de 100 milhões de euros por Diomande foi recentemente recusada pelo RB, não estaria planejando, por enquanto, apresentar uma nova proposta, segundo as informações.
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Yan Diomande ainda tem contrato de quatro anos com o RB Leipzig
Diomande, que chegou do Leganés no verão passado por 20 milhões de euros, ainda tem contrato com o Leipzig até 2030. Por isso, o terceiro colocado na tabela da última temporada da Bundesliga “tem todas as rédeas nas mãos”, destacou Schäfer. “E se não encontrarmos uma solução, então não encontraremos – mas ele ainda terá um contrato de quatro anos. Portanto, para reforçar isso: Yan Diomande continuará sendo jogador do Leipzig”, enfatizou ele, explicando ainda que o RB não tem um limite mínimo para a quantia a ser paga pelo Diomande.
O jogador de 19 anos rapidamente se tornou uma peça fundamental em Leipzig, marcando 13 gols e dando dez assistências em 36 partidas em todas as competições na temporada 2025/26. Além do PSG e do Liverpool, outros grandes clubes europeus estariam de olho em Diomande, incluindo, provavelmente, o Bayern de Munique e o Real Madrid.
Atualmente, Diomande disputa a Copa do Mundo na América do Norte com a Costa do Marfim. O jogador do Leipzig foi titular em todas as três partidas da fase de grupos e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre Curaçao, na última partida da fase de grupos. Nas oitavas de final, a Costa do Marfim enfrenta, nesta terça-feira, a cotada seleção norueguesa, liderada pelo craque Erling Haaland.
Yan Diomande no PSG? Seus números pelo RB Leipzig
Intervenções
36
Gols
13
Assistências
10