Disputa por transferência com o PSG? O presidente do Leipzig dá a palavra final na disputa por Yan Diomande

Se Diomande continuar assim como em sua excelente temporada de estreia em Leipzig, “chegará o momento em que poderemos possibilitar que ele dê o próximo passo – mas não este ano”, deixou claro Schäfer, referindo-se a uma possível transferência neste verão.

No domingo, notícias na mídia causaram alvoroço ao afirmar que Diomande já teria chegado a um acordo com o PSG para se transferir para Paris. Segundo essas informações, o ponta assinaria um contrato de cinco anos com o campeão da Liga dos Campeões, válido até 2031. O PSG é um clube “que eu amo desde a minha infância. É um time que admiro como torcedor de futebol”, disse Diomande recentemente à mídia francesa, dando a entender seu interesse pelo clube parisiense.

Segundo a Sky, já haveria contato entre o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e Oliver Mintzlaff, presidente do conselho fiscal do Leipzig. O Liverpool, cuja oferta de 100 milhões de euros por Diomande foi recentemente recusada pelo RB, não estaria planejando, por enquanto, apresentar uma nova proposta, segundo as informações.