Todos os olhos estão voltados para Londres, capital britânica, onde acontece nesta noite a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em uma disputa que pode representar uma nova reviravolta na história do prêmio individual mais importante do mundo do futebol.

Os gigantes Real Madrid e Barcelona estão empatados no número de conquistas deste prestigiado prêmio, com 12 ocasiões para cada clube, de acordo com a contagem dos jogadores que o venceram enquanto representavam cada time.

Será que um dos gigantes espanhóis conseguirá desfazer o empate e assumir a liderança sozinho, ou Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, terá outra opinião e virará as contas da disputa?