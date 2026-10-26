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el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal (C)Getty Images
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Disputa da Bola de Ouro: a histórica parceria entre Real e Barcelona vai se desfazer ou Lequmain tem outra opinião?

Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
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L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane
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C. Ronaldo
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Quem leva a melhor sobre o rival?

Todos os olhos estão voltados para Londres, capital britânica, onde acontece nesta noite a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em uma disputa que pode representar uma nova reviravolta na história do prêmio individual mais importante do mundo do futebol.

Os gigantes Real Madrid e Barcelona estão empatados no número de conquistas deste prestigiado prêmio, com 12 ocasiões para cada clube, de acordo com a contagem dos jogadores que o venceram enquanto representavam cada time.

Será que um dos gigantes espanhóis conseguirá desfazer o empate e assumir a liderança sozinho, ou Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, terá outra opinião e virará as contas da disputa?

  • Mbappé, a esperança do Real

    O Real Madrid possui um histórico repleto de vencedores da Bola de Ouro, já que Alfredo Di Stéfano foi premiado duas vezes, em 1957 e 1959, enquanto Raymond Kopa conquistou o prêmio em 1958, antes de Luís Figo levar o título em 2000, Ronaldo Nazário em 2002 e Fabio Cannavaro em 2006.

    A era moderna também testemunhou o brilho de Cristiano Ronaldo com a camisa do clube merengue, após vencer a Bola de Ouro 4 vezes durante sua passagem pelo Real Madrid, nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017, antes de Luka Modric acrescentar o prêmio de 2018 e, em seguida, Karim Benzema em 2022, elevando o acervo do clube a 12 prêmios.

    Kylian Mbappé tem a chance de acrescentar seu nome a essa lista, caso consiga conquistar o prêmio de 2026, o que poderia dar ao Real Madrid uma vantagem histórica sobre seu rival Barcelona e encerrar o empate existente entre os dois clubes.

  • Barcelona e Messi: um domínio que fez história

    Do outro lado, o Barcelona possui uma lista não menos brilhante, iniciada com Luis Suárez Miramontes, que venceu a Bola de Ouro em 1960, depois Johan Cruyff, coroado duas vezes nos anos de 1973 e 1974, antes de Hristo Stoichkov conquistar o prêmio em 1994, Rivaldo em 1999 e Ronaldinho em 2005.

    Porém, a maior parte das glórias do clube catalão veio graças a Lionel Messi, que levantou a Bola de Ouro seis vezes enquanto defendeu o Barcelona, nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019, elevando o total de prêmios do clube para 12, empatado com o Real Madrid.

    E o Barcelona espera que Lamine Yamal dê continuidade a esse legado, já que a sua conquista do prêmio daria ao clube catalão o seu décimo terceiro título, colocando-o isolado na liderança histórica, em vez de deixar o caminho aberto para o Real Madrid se distanciar.

  • Kane vai arrebatá-la?

    Kane: o concorrente que pode adiar a decisão


    Em meio à disputa espanhola, Harry Kane surge como um concorrente capaz de mudar o cenário, depois de apresentar uma temporada excepcional com o Bayern de Munique e a seleção da Inglaterra, na qual marcou 73 gols entre clube e seleção, de acordo com os números divulgados no contexto da disputa pelo prêmio.

    Kane também conquistou a Chuteira de Ouro europeia da temporada 2025-2026 e contribuiu para os sucessos do Bayern de Munique no âmbito nacional, enquanto sua influência se estendeu à Liga dos Campeões da Europa, apesar de o trajeto da equipe ter parado nas semifinais.

    O atacante inglês teve apoio evidente dos dirigentes do Bayern de Munique, já que o diretor-executivo do clube, Jan-Christian Dreesen, expressou sua possível alegria caso ele vença a Bola de Ouro, destacando que seus gols recordistas com o clube e a seleção da Inglaterra lhe dão motivos sólidos para disputar o prêmio.

    E entre a ambição de Mbappé de dar ao Real Madrid a supremacia histórica e o desejo de Yamal de manter o Barcelona no topo, surge a chance de Kane de arrebatar o prêmio e manter os dois clubes à mesma distância.

    Então, Londres testemunhará o fim da parceria histórica entre os dois gigantes espanhóis, ou o atacante inglês adiará a decisão da disputa para outro momento?

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