Allegri deu a notícia que os torcedores do Napoli esperavam, ao revelar que McTominay está em condições físicas de participar do duelo de sábado pela Serie A contra o Frosinone. O ex-jogador do Manchester United estava fora de ação havia pouco mais de um mês após uma intervenção cirúrgica para tratar um problema cardíaco, mas sua recuperação avançou rápido o suficiente para justificar um retorno imediato ao grupo.

Falando antes da rodada do fim de semana, Allegri deixou claro que o jogador de 29 anos está pronto para contribuir, ainda que não esteja totalmente preparado para entrar em campo desde o apito inicial no Stadio Diego Armando Maradona.

"A notícia é que McTominay será relacionado, e o teremos disponível por pelo menos 20 a 30 minutos", confirmou Allegri durante sua coletiva pré-jogo, como citado pela Sky Sport Italia.