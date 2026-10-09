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'Disponível por pelo menos 20 a 30 minutos' - Massimiliano Allegri confirma Scott McTominay pronto para voltar ao Napoli apenas um mês após cirurgia no coração
McTominay deve voltar em participação curta contra o Frosinone
Allegri deu a notícia que os torcedores do Napoli esperavam, ao revelar que McTominay está em condições físicas de participar do duelo de sábado pela Serie A contra o Frosinone. O ex-jogador do Manchester United estava fora de ação havia pouco mais de um mês após uma intervenção cirúrgica para tratar um problema cardíaco, mas sua recuperação avançou rápido o suficiente para justificar um retorno imediato ao grupo.
Falando antes da rodada do fim de semana, Allegri deixou claro que o jogador de 29 anos está pronto para contribuir, ainda que não esteja totalmente preparado para entrar em campo desde o apito inicial no Stadio Diego Armando Maradona.
"A notícia é que McTominay será relacionado, e o teremos disponível por pelo menos 20 a 30 minutos", confirmou Allegri durante sua coletiva pré-jogo, como citado pela Sky Sport Italia.
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Recuperação rápida após procedimento cardíaco
A ausência de McTominay remonta a 30 de agosto, quando ele atuou pela última vez em uma apertada derrota na liga para o Como. Posteriormente, a equipe médica diagnosticou o jogador com uma arritmia leve e benigna, condição que exigiu um pequeno procedimento cardíaco para garantir sua condição física de longo prazo e sua segurança em campo. A operação foi realizada com sucesso em 8 de setembro, no hospital Spire, em Manchester.
Após a cirurgia, o meio-campista foi orientado a cumprir duas semanas de repouso absoluto antes de iniciar seu processo de reabilitação. Ele só recebeu a autorização esportiva oficialpara voltar aos treinos com o grupo na última quarta-feira.
Preocupações com lesões persistem no elenco de Allegri
Embora o retorno de McTominay seja um grande ponto positivo, o Napoli ainda atravessa um período difícil, com vários outros titulares no departamento médico. Allegri detalhou a situação do seu elenco, observando que, embora alguns estejam perto de voltar, outros devem ficar afastados por um período mais longo. Ainda assim, o treinador segue firme e se recusa a usar essas ausências como desculpa para os maus resultados.
"Neste momento, perdemos [Antonio] Vergara e [Costantino] Favasuli por um período mais longo, mas [Mathías] Olivera deve ficar bem dentro de uma semana. [Frank] Anguissa está se recuperando. Também temos [Luca] Marianucci voltando, assim como [Benoit] Badiashile, que evoluiu muito, então não estou preocupado", revelou o treinador.
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O técnico pede foco antes de mês crucial
O Napoli ocupa atualmente a nona colocação na tabela da Serie A, e Allegri sabe muito bem que uma vitória no sábado é essencial para ganhar embalo. Com compromissos europeus também se aproximando, o técnico italiano quer que sua equipe mantenha um alto nível de concentração e humildade diante de um Frosinone conhecido por sua intensidade e capacidade de trabalho.
O comandante do Napoli destacou que as próximas semanas serão decisivas para os objetivos da temporada. Ele concluiu sua coletiva afirmando: "Um mês importante está pela frente, com muitos jogos. Não pode haver desculpas; o time precisa entrar em campo plenamente ciente da importância da partida, encarando-a com humildade e respeito."
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