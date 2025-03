Disney+: streaming que tem ESPN, Libertadores, Premier League e LaLiga lança pacotes a partir de R$ 9,90 por mês

Plataforma faz promoção no mês de março oferecendo grandes descontos para todos os seus planos

O Disney+ estará com uma oferta imperdível no mês de março. A partir da próxima sexta-feira (7), a plataforma oferecerá uma promoção com grandes descontos para assinatura de seus pacotes.

Com diversos campeonatos de futebol, outras competições esportivas, documentários, filmes e séries no seu catálogo, o serviço de streaming do grupo Disney+ é uma ótima pedida.

Abaixo, trazemos mais detalhes sobre esta promoção, que será válida até o dia 30 de março.