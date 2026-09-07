Discussão por pênalti entre Kaio Jorge e Matheus Pereira termina com conversa no vestiário do Cruzeiro

A vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, teve um episódio que chamou atenção além dos gols. Kaio Jorge e Matheus Pereira protagonizaram uma discussão antes da cobrança de um pênalti sofrido pelo centroavante, em uma disputa pela definição de quem bateria a penalidade.
O episódio ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente depois que as câmeras flagraram um novo desentendimento entre os jogadores após o gol de Kaio Jorge.
Apesar do momento de tensão, o clima no elenco não evoluiu para um problema maior: segundo relatos de jogadores, os dois conversaram no vestiário depois da partida e se entenderam.