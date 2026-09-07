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imago-sport-1082513686.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

Discussão por pênalti entre Kaio Jorge e Matheus Pereira termina com conversa no vestiário do Cruzeiro

Cruzeiro
Cruzeiro x Athletico Paranaense
Brasileirão
M. Pereira
Kaio Jorge

Jogadores tiveram atrito durante cobrança de pênalti na vitória sobre o Athletico-PR, mas conversaram no vestiário e indicaram que situação está resolvida

A vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, teve um episódio que chamou atenção além dos gols. Kaio Jorge e Matheus Pereira protagonizaram uma discussão antes da cobrança de um pênalti sofrido pelo centroavante, em uma disputa pela definição de quem bateria a penalidade.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente depois que as câmeras flagraram um novo desentendimento entre os jogadores após o gol de Kaio Jorge.

Apesar do momento de tensão, o clima no elenco não evoluiu para um problema maior: segundo relatos de jogadores, os dois conversaram no vestiário depois da partida e se entenderam.

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  • imago-sport-1082517863.jpgOnzex Press e Imagens

    Discussão aconteceu antes e depois do pênalti

    A situação começou no segundo tempo da partida, quando Kaio Jorge sofreu pênalti após um choque com o goleiro Mycael. O centroavante pegou a bola para fazer a cobrança, mas Matheus Pereira, responsável pelas penalidades, se aproximou e pediu para bater.

    O meia havia desperdiçado uma cobrança no primeiro tempo, quando sofreu a infração que originou o pênalti. Desta vez, porém, Kaio Jorge decidiu permanecer como cobrador. Os dois discutiram rapidamente antes de o atacante assumir a cobrança e marcar o terceiro gol do Cruzeiro.

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    Depois da conversão, as câmeras da TV Globo registraram uma nova troca de palavras entre os jogadores. Matheus Pereira chegou a levantar o dedo durante a conversa, aumentando a repercussão do episódio.

    Apesar da cena, a situação foi tratada internamente como um desentendimento pontual. João Marcelo afirmou que os dois jogadores conversaram no vestiário e garantiu que o assunto havia sido resolvido.

    "Eles se resolveram no vestiário. Os dois são batedores, estão vindo bem, mas está resolvido já"

    O zagueiro explicou ainda que a equipe possui uma ordem estabelecida para as cobranças, embora situações como a ocorrida no Mineirão possam acontecer durante uma partida.

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  • Leitura labial ajuda a entender conversa

    A repercussão aumentou depois que um especialista em leitura labial analisou as imagens da transmissão e apresentou uma possível interpretação do que foi dito entre os jogadores.

    Segundo a leitura divulgada pelo ge.com, Matheus Pereira teria pedido para cobrar o pênalti e argumentado com Kaio Jorge para que ele deixasse a bola. O centroavante, por sua vez, teria respondido que faria a cobrança.

    De acordo com a interpretação apresentada, o diálogo teria sido:

    Matheus Pereira: "Dá, me dá... Kaio, Kaio, vai ficar feio."

    Kaio Jorge: "Pois é, vai. Melhor sair."

    Matheus Pereira: "Não, não vou deixar. Kaio, Kaio..."

    Kaio Jorge: "Eu vou bater. Você não fez o gol, velho. Vai ficar feio se você não sair."

    Ainda segundo a leitura labial, Matheus Pereira teria feito uma cobrança ao companheiro depois que Kaio Jorge marcou o gol:

    "Deixa de ser egoísta, você quer jogar só para você. Não, todo mundo tá correndo"

    A interpretação, no entanto, não deve ser tratada como uma transcrição 100% confirmada da conversa. A leitura labial depende das imagens disponíveis, dos movimentos da boca e do contexto, e não substitui uma declaração dos próprios jogadores sobre o que foi dito.

  • Dia seguinte teve sinais de que situação foi superada

    Nesta segunda-feira (7), o episódio ainda repercutiu, mas os sinais dados pelos próprios jogadores e pelo elenco foram de que a discussão ficou no campo.

    Matheus Pereira publicou imagens da partida nas redes sociais e escolheu, entre os registros, uma foto em que aparece abraçando Kaio Jorge. Na legenda, escreveu: "pelo Cruzeiro sempre".

    Kaio Jorge também se manifestou após alcançar uma marca importante pelo clube: o atacante chegou aos 50 gols com a camisa do Cruzeiro. Em sua publicação, celebrou o feito e reforçou o compromisso com a equipe, embora não tenha incluído uma foto ao lado de Matheus Pereira.

    "Sabemos o que essa camisa representa e a responsabilidade que carregamos. Seguiremos de cabeça erguida, trabalhando e lutando até o final. Obrigado pelo apoio de sempre, Nação Azul! Feliz pelos 50 gols com a camisa do @cruzeiro. Vamos por mais!"

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