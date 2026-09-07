Discussão por pênalti entre Kaio Jorge e Matheus Pereira termina com conversa no vestiário do Cruzeiro

A situação começou no segundo tempo da partida, quando Kaio Jorge sofreu pênalti após um choque com o goleiro Mycael. O centroavante pegou a bola para fazer a cobrança, mas Matheus Pereira, responsável pelas penalidades, se aproximou e pediu para bater.

O meia havia desperdiçado uma cobrança no primeiro tempo, quando sofreu a infração que originou o pênalti. Desta vez, porém, Kaio Jorge decidiu permanecer como cobrador. Os dois discutiram rapidamente antes de o atacante assumir a cobrança e marcar o terceiro gol do Cruzeiro.

Depois da conversão, as câmeras da TV Globo registraram uma nova troca de palavras entre os jogadores. Matheus Pereira chegou a levantar o dedo durante a conversa, aumentando a repercussão do episódio.

Apesar da cena, a situação foi tratada internamente como um desentendimento pontual. João Marcelo afirmou que os dois jogadores conversaram no vestiário e garantiu que o assunto havia sido resolvido.

"Eles se resolveram no vestiário. Os dois são batedores, estão vindo bem, mas está resolvido já"

O zagueiro explicou ainda que a equipe possui uma ordem estabelecida para as cobranças, embora situações como a ocorrida no Mineirão possam acontecer durante uma partida.