"Hoje perdemos contra nós mesmos, não contra a Espanha, nem contra o árbitro. Todos vocês sabem: todos tinham medo de nós. A única equipe capaz de nos eliminar fomos nós mesmos", disse Cherki, elogiando a Espanha, adversária, pela lição tática que a Fúria Vermelha deu aos franceses.

“Fomos derrotados tecnicamente, taticamente e nos duelos individuais. É uma enorme decepção. Não jogamos da maneira que gostamos de jogar. Vocês ainda não nos viram jogar? Quando jogamos nosso futebol, é extraordinário. Mas hoje eles jogaram do jeito que queriam”, resmungou o jogador de 22 anos, que em seguida expressou sua suspeita polêmica de que, diante da grande dominância nas partidas anteriores da Copa do Mundo, talvez a equipe tivesse sido um pouco arrogante demais na preparação para o jogo contra a Espanha.