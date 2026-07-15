O jogador da Euqipe Tricolore, que esteve em campo por apenas 79 minutos ao longo de seis partidas do torneio, perdeu a paciência após o jogo diante da imprensa reunida. Ele reclamou por um minuto sobre o desempenho muito fraco de sua equipe. Nesse contexto, também surgiu uma leve acusação de arrogância.
Traduzido por
Discurso furioso, acusações de arrogância e interrupção da entrevista: astro da França perde a paciência após a eliminação da Copa do Mundo contra a Espanha
"Hoje perdemos contra nós mesmos, não contra a Espanha, nem contra o árbitro. Todos vocês sabem: todos tinham medo de nós. A única equipe capaz de nos eliminar fomos nós mesmos", disse Cherki, elogiando a Espanha, adversária, pela lição tática que a Fúria Vermelha deu aos franceses.
“Fomos derrotados tecnicamente, taticamente e nos duelos individuais. É uma enorme decepção. Não jogamos da maneira que gostamos de jogar. Vocês ainda não nos viram jogar? Quando jogamos nosso futebol, é extraordinário. Mas hoje eles jogaram do jeito que queriam”, resmungou o jogador de 22 anos, que em seguida expressou sua suspeita polêmica de que, diante da grande dominância nas partidas anteriores da Copa do Mundo, talvez a equipe tivesse sido um pouco arrogante demais na preparação para o jogo contra a Espanha.
A França foi arrogante demais antes do jogo contra a Espanha? “Hoje, nós mesmos fomos nossos próprios adversários”
Antes da semifinal, a França havia vencido todos os jogos da Copa do Mundo com extrema soberania e de maneira convincente. Na fase eliminatória, a campeã mundial de 1998 e 2018 não sofreu nenhum gol até o confronto com a Espanha. A Equipe Tricolore, liderada pelo excelente trio ofensivo formado por Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé, se classificou para a semifinal com extrema facilidade.
“Talvez pensemos que, se está fácil demais, somos superiores a todos os outros”, especulou Cherki: “Não faz sentido complicar as coisas; hoje, nós mesmos nos derrotamos. E já encerrei esse assunto.”
Quando o craque do ataque do Manchester City foi questionado se gostaria de ter entrado em campo mais cedo — Cherki entrou aos 72 minutos no lugar de Olise, que cometeu erros surpreendentes e alarmantes —, ele respondeu bruscamente ao repórter. “O que você acha?”, ele deixou escapar; em seguida, não permitiu mais perguntas e encerrou a entrevista.
- Getty Images
França nas semifinais da Copa do Mundo contra a Espanha: números assustadores
As estatísticas assustadoras divulgadas após a partida ilustraram o quanto a Seleção Tricolor foi superada pelo coletivo defensivo espanhol, especialmente quando se leva em conta seu ataque, que normalmente é tão perigoso. De acordo com a Opta, o valor de xGoals da França — que mede os gols esperados de uma equipe — ficou em apenas 0,04 após os primeiros 45 minutos. Dificilmente poderia ser menos perigoso.
Apenas dois chutes da Seleção Tricolor foram registrados, nenhum deles na direção do gol, nenhum deles de dentro da grande área. Em contrapartida, os Bleus já haviam sido flagrados três vezes em impedimento no intervalo.
Também no segundo tempo, os franceses — que entraram como ligeiros favoritos na primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 — permaneceram inofensivos durante grande parte da partida. O valor do xGoals resumiu muito bem o quadro geral mesmo após 90 minutos, ficando em uns fracos 0,3 ao final da partida.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.