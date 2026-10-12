Branislav Racko
Traduzido por
Disciplina militar de Toure! Yaya revela a rotina de começar cedo e a lenta trajetória até o cargo de treinador principal
Toure chega ao palco principal com o Slovan Bratislava
Eleito quatro vezes o melhor jogador africano do ano, Yaya Toure disputa sua primeira campanha como técnico na Champions League da UEFA após assumir o comando do Slovan Bratislava, campeão da Eslováquia. O ex-meio-campista do Barcelona e do Manchester City iniciou a carreira de treinador depois de pendurar as chuteiras, em 2019.
Toure obteve suas licenças de treinador enquanto trabalhava como auxiliar no Olimpik Donetsk, na base do Tottenham Hotspur, no Standard Liege e ao lado de Roberto Mancini na seleção da Arábia Saudita.
O treinador de 43 anos agradeceu ao Slovan Bratislava por lhe dar sua primeira oportunidade como técnico principal de uma equipe profissional.
- AFP
Abordagem paciente é fundamental para dominar a transição para a carreira de treinador
Em entrevista à UEFA, Toure explicou por que evitou assumir imediatamente um cargo de treinador de alto nível após se aposentar como jogador. “O futebol tem sido minha paixão a vida inteira, e era muito importante para mim continuar envolvido”, afirmou Toure.
“Não quis apressar as coisas. Recorri a alguns dos meus contatos, especialmente ex-treinadores ou ex-dirigentes meus que abriram as portas de seus clubes para mim.”
“Já vimos ex-jogadores muito bons enfrentarem mais dificuldades como treinadores. Por isso, quis ir com calma e aprender todos os aspectos da profissão.”
Disciplina militar e prazer dos jogadores orientam a filosofia
Toure atribuiu à carreira militar do pai a disciplina rigorosa no trabalho e o respeito que aprendeu, ao mesmo tempo em que mantém uma filosofia tática simples, centrada no prazer da equipe em jogar. “Começo muito cedo e saio muito tarde, mas, para mim, é disso que se trata o futebol”, explicou Toure.
“Meu pai era militar e, para ele, era importante ser respeitoso e pontual. Minha filosofia de jogo é muito simples: aproveitar o jogo e respeitar os adversários dentro e fora de campo.”
“Digo aos meus jogadores que, quando estão em campo, são eles que tomam as decisões. Estou aqui apenas para apoiá-los.”
- AFP
Teste europeu contra o Stuttgart está por vir
O Slovan Bratislava dá sequência à sua campanha europeia e se prepara para receber a equipe alemã do Stuttgart, com o objetivo de encerrar uma sequência de nove derrotas consecutivas na Champions League.
Embora tenha marcado gols em seis partidas europeias seguidas, o Slovan não venceu nenhum dos últimos cinco confrontos contra equipes alemãs.
Toure tentará conduzir sua equipe a um resultado que marque uma virada no cenário continental.
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