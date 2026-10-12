Eleito quatro vezes o melhor jogador africano do ano, Yaya Toure disputa sua primeira campanha como técnico na Champions League da UEFA após assumir o comando do Slovan Bratislava, campeão da Eslováquia. O ex-meio-campista do Barcelona e do Manchester City iniciou a carreira de treinador depois de pendurar as chuteiras, em 2019.

Toure obteve suas licenças de treinador enquanto trabalhava como auxiliar no Olimpik Donetsk, na base do Tottenham Hotspur, no Standard Liege e ao lado de Roberto Mancini na seleção da Arábia Saudita.

O treinador de 43 anos agradeceu ao Slovan Bratislava por lhe dar sua primeira oportunidade como técnico principal de uma equipe profissional.