Manna deu uma atualização sincera sobre a situação contratual de McTominay, admitindo que as negociações entraram em um período de incerteza. Ele reconheceu que encontrar um denominador comum continua sendo um desafio, apesar de ambas as partes expressarem o desejo de continuar a relação além da atual data de término, em 2028.

Falando em entrevista à DAZN, Manna abordou as especulações em torno de uma possível renovação para o meio-campista de 29 anos. "Renovação de contrato de McTominay? Scott disse que não sabe se vai renovar neste momento", explicou Manna. O diretor enfatizou o compromisso do clube com o jogador, mas destacou as complexidades envolvidas nas negociações no futebol profissional. "Ele tem contrato por dois anos, nós queremos fazer isso, e ele também quer. Nem sempre é fácil fazer as coisas coincidirem, mas estamos tentando", acrescentou Manna.