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Dirigente do Napoli fala sobre o impasse contratual de Scott McTominay enquanto o internacional escocês se prepara para uma cirurgia no coração
Negociações de contrato chegando a um impasse
Manna deu uma atualização sincera sobre a situação contratual de McTominay, admitindo que as negociações entraram em um período de incerteza. Ele reconheceu que encontrar um denominador comum continua sendo um desafio, apesar de ambas as partes expressarem o desejo de continuar a relação além da atual data de término, em 2028.
Falando em entrevista à DAZN, Manna abordou as especulações em torno de uma possível renovação para o meio-campista de 29 anos. "Renovação de contrato de McTominay? Scott disse que não sabe se vai renovar neste momento", explicou Manna. O diretor enfatizou o compromisso do clube com o jogador, mas destacou as complexidades envolvidas nas negociações no futebol profissional. "Ele tem contrato por dois anos, nós queremos fazer isso, e ele também quer. Nem sempre é fácil fazer as coisas coincidirem, mas estamos tentando", acrescentou Manna.
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Cirurgia em Londres e cronograma de recuperação
Enquanto as discussões na diretoria continuam, o foco imediato de McTominay está em um procedimento médico programado para acontecer em Londres. O meio-campista foi diagnosticado com uma arritmia benigna leve, condição em que o coração ocasionalmente bate fora do seu ritmo normal. O Napoli agiu rapidamente para tratar a questão, marcando a operação para minimizar o impacto na temporada doméstica. O clube demonstrou confiança de que seu talismã poderá voltar plenamente à competição em meados de outubro.
O próprio McTominay tem feito questão de minimizar a gravidade da situação, tranquilizando os torcedores ao afirmar que o procedimento foi uma medida preventiva. Durante uma aparição recente em uma cerimônia de premiação, ele declarou: "Estou bem, o procedimento era algo que eu tinha planejado fazer com o clube já há bastante tempo."
Impacto no Napoli e na Escócia
O momento da cirurgia significa que McTominay será um desfalque importante tanto para clube quanto para seleção. O meio-campista já ficou fora da recente derrota do Napoli por 3 a 2 para a Inter de Milão, resultado que marcou a segunda derrota consecutiva do time de Massimiliano Allegri. Sua ausência deixa um vazio no meio-campo do Napoli enquanto a equipe se prepara para uma sequência difícil de jogos contra Arsenal, Bologna e Fiorentina.
Para a seleção da Escócia, a notícia é igualmente prejudicial. McTominay, que soma 73 partidas pela seleção e se tornou uma figura central para a Escócia, vai perder quatro jogos cruciais da Liga das Nações contra Eslovênia, Suíça e Macedônia do Norte. Esses compromissos marcam o início da era Sebastien Pocognoli, e perder um jogador que marcou os gols decisivos para garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 é um duro golpe para o novo treinador.
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O caminho de volta à forma física ideal para jogar
O plano de recuperação detalhado por Manna é meticuloso, com foco em uma reintrodução gradual à atividade física. Segundo o diretor esportivo, as duas primeiras semanas após a cirurgia envolverão repouso total para permitir que o corpo se recupere. Quando essa fase for concluída, McTominay poderá retomar atividades competitivas sem contato, participando basicamente de treinos leves e trabalhos físicos. No entanto, a etapa final, o retorno aos jogos com contato total, levará mais tempo devido à natureza da medicação e à necessidade de liberação médica absoluta por parte dos especialistas.
"Levará 28 dias para recuperar a forma física porque ele tomará medicamentos anticoagulantes", disse Manna. "Por duas semanas, o jogador ficará em repouso e depois retomará a atividade competitiva sem contato."
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