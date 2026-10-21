Dirigente do Lyon revela a verdade por trás dos rumores sobre o retorno de Karim Benzema

Louis-Jean esclareceu a situação sobre um possível reencontro no verão com o ex-atacante Benzema. Cresceram nas redes sociais as especulações que ligavam o atacante de 38 anos a um retorno ao clube de sua infância durante a janela de transferências.

No entanto, o dirigente francês esclareceu que a negociação nunca esteve perto de ser concretizada, apesar do grande interesse do público. A direção do clube considerou os rumores mais um caso de repercussão na mídia do que uma oportunidade concreta de contratação.