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benzema(C)Getty Images
Yosua Arya
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Dirigente do Lyon revela a verdade por trás dos rumores sobre o retorno de Karim Benzema

K. Benzema
Lyon
Mercado da bola
Campeonato Francês

O diretor esportivo do Lyon, Matthieu Louis-Jean, descartou os rumores de que Karim Benzema poderia voltar ao clube onde começou a carreira no meio do ano. O dirigente esclareceu o que havia por trás das especulações sobre a transferência e explicou por que a possível negociação nunca foi viável.

  • Rumores categoricamente rejeitados

    Louis-Jean esclareceu a situação sobre um possível reencontro no verão com o ex-atacante Benzema. Cresceram nas redes sociais as especulações que ligavam o atacante de 38 anos a um retorno ao clube de sua infância durante a janela de transferências.

    No entanto, o dirigente francês esclareceu que a negociação nunca esteve perto de ser concretizada, apesar do grande interesse do público. A direção do clube considerou os rumores mais um caso de repercussão na mídia do que uma oportunidade concreta de contratação.

  • Karim BenzemaGetty

    Obstáculo contratual na Arábia Saudita

    Ao comentar a situação na France TV, Louis-Jean explicou as dificuldades práticas para um possível acordo. Ele destacou a complexa situação contratual que envolve a saída do veterano atacante da Arábia Saudita.

    “Benzema, esteve perto? Não, não esteve perto de acontecer”, afirmou Louis-Jean. “Claro que, assim como vocês, ouvi o que foi dito nas redes sociais. Sei que havia uma questão para ele conseguir se desvincular do contrato na Arábia Saudita, mas não, houve mais barulho do que algo concreto. Não acho que fosse viável de qualquer forma.”

  • Complicações na contratação de jogadores sem contrato

    Embora Benzema esteja livre no mercado, seus próximos passos continuam limitados por vínculos contratuais ainda vigentes com a Arábia Saudita. Essa situação praticamente descarta um retorno ao clube em que ele despontou.

    Benzema começou a carreira profissional no Lyon antes de se transferir para o Real Madrid em 2009. Embora os torcedores sonhassem com a volta do ex-vencedor da Bola de Ouro, obstáculos estruturais e financeiros impediram que a transferência ganhasse força.

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  • Switzerland v North Macedonia - UEFA Nations League 2026/27 Group B1 MD4Getty Images Sport

    De olho em janeiro

    Com a novela envolvendo Benzema encerrada, o Lyon concentra suas atenções em outros alvos no mercado. A equipe de recrutamento do clube já planeja a próxima janela de transferências de inverno para reforçar o ataque.

    O atacante Elmin Rastoder, do Panathinaikos, tornou-se um dos principais alvos após ter sido acompanhado durante o verão. O clube francês estuda uma possível investida em janeiro para contratar o jogador, decidido a olhar para a frente, e não para trás.

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