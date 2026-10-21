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Dirigente do Lyon revela a verdade por trás dos rumores sobre o retorno de Karim Benzema
Rumores categoricamente rejeitados
Louis-Jean esclareceu a situação sobre um possível reencontro no verão com o ex-atacante Benzema. Cresceram nas redes sociais as especulações que ligavam o atacante de 38 anos a um retorno ao clube de sua infância durante a janela de transferências.
No entanto, o dirigente francês esclareceu que a negociação nunca esteve perto de ser concretizada, apesar do grande interesse do público. A direção do clube considerou os rumores mais um caso de repercussão na mídia do que uma oportunidade concreta de contratação.
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Obstáculo contratual na Arábia Saudita
Ao comentar a situação na France TV, Louis-Jean explicou as dificuldades práticas para um possível acordo. Ele destacou a complexa situação contratual que envolve a saída do veterano atacante da Arábia Saudita.
“Benzema, esteve perto? Não, não esteve perto de acontecer”, afirmou Louis-Jean. “Claro que, assim como vocês, ouvi o que foi dito nas redes sociais. Sei que havia uma questão para ele conseguir se desvincular do contrato na Arábia Saudita, mas não, houve mais barulho do que algo concreto. Não acho que fosse viável de qualquer forma.”
Complicações na contratação de jogadores sem contrato
Embora Benzema esteja livre no mercado, seus próximos passos continuam limitados por vínculos contratuais ainda vigentes com a Arábia Saudita. Essa situação praticamente descarta um retorno ao clube em que ele despontou.
Benzema começou a carreira profissional no Lyon antes de se transferir para o Real Madrid em 2009. Embora os torcedores sonhassem com a volta do ex-vencedor da Bola de Ouro, obstáculos estruturais e financeiros impediram que a transferência ganhasse força.
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De olho em janeiro
Com a novela envolvendo Benzema encerrada, o Lyon concentra suas atenções em outros alvos no mercado. A equipe de recrutamento do clube já planeja a próxima janela de transferências de inverno para reforçar o ataque.
O atacante Elmin Rastoder, do Panathinaikos, tornou-se um dos principais alvos após ter sido acompanhado durante o verão. O clube francês estuda uma possível investida em janeiro para contratar o jogador, decidido a olhar para a frente, e não para trás.
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